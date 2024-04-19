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Не научились. В Японии на учениях разбились 2 геликоптера ВВС SH 60 Seahawk
09:18 21.04.2024

В Японии нашли черные ящики рухнувших военных вертолетов
На месте крушения военных вертолетов в Японии обнаружили бортовые самописцы
Токио, 21 апреля, 2024, 08:17 - ИА Регнум. В Японии около места крушения двух военных вертолетов нашли бортовые самописцы. Об этом 21 апреля в ходе пресс-конференции сообщил министр обороны Японии.

На месте крушения военных вертолетов в Японии обнаружили бортовые самописцы
"Около места аварии обнаружены бортовые самописцы", ― сказал министр.

Для выяснения причин авиакатастрофы специалисты изучат информацию с черных ящиков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля глава минобороны Японии сообщил, что два вертолета SH 60 Seahawk морских сил самообороны Японии, предположительно, потерпели крушение во время учений в Тихом океане. Инцидент произошел у островов Идзу.

На борту каждой винтокрылой машины находились четыре члена экипажа. Они перестали выходить на связь.

Один член экипажа погиб. Его тело извлекли из воды. Предварительно, семь из оставшихся восьми считаются пропавшими без вести.

Причины крушения вертолетов неизвестны. Как заявил министр обороны страны Минору Кихара, существует высокая вероятность того, что два борта столкнулись друг с другом, а потом упали в воду. В районе возможной катастрофы проводят поисково-спасательную операцию.

Источник - Регнум
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