США и Францию изгнали из Нигера, Россия открыла второй фронт. Африка начала пробуждаться, - "Sohu"

11:45 21.04.2024

Sohu

Китай

21 апреля 2024

США и Францию изгнали из Нигера, Россия открыла второй фронт. Африка начала пробуждаться

Sohu: Россия нанесла США и Франции мощный удар в Африке



Россия отвесила звонкую пощечину США и Франции, и это на фоне их провала на Украине, пишет пользователь Sohu. Речь о втором фронте - африканском. Москва выдворила западных колониалистов, которым полномасштабная борьба с "русским медведем" оказалась не по зубам.

Самое потрясающее в России - это то, что она не только выстояла под давлением США и иных западных государств на Украине, но еще и открыла второй фронт, вынудив американцев, французов и других молча проглотить их обиды. Это воистину блестящий ход со стороны президента Владимира Путина.



Российские специалисты недавно прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. По иронии судьбы, незадолго до этого африканская страна как раз разорвала соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном и Парижем.

Вы поняли? Таким образом Россия отвесила звонкую пощечину американцам и французам в совсем другом регионе, нежели Украина. Очевидно, Соединенные Штаты сдержали эмоции, а вот Франция выразила собственное недовольство действиями. По сообщению агентства AFP, Париж впервые передаст право на командование своим авианосцем "Шарль де Голль" Североатлантическому альянсу на срок в 15 дней в целях выполнения миссии в Средиземном море. Такая жесткая позиция - редкий для французов ответ по существу!



Хотя раньше правительство в Париже активно поддерживало Киев и выступало против Москвы на словах, оно не предпринимало так уж много рискованных мер. Но вот действия России в Нигере действительно рассердили Францию. Следует отметить, что это государство Черного континента богато урановыми рудами. Уран же - важное сырье, необходимое для создания атомного оружия. Франция и высокий спрос на этот ресурс - вещи друг от друга неотделимые, ведь уран нужен на АЭС и для ядерных вооружений. Укрепление военного сотрудничества между Москвой и Ниамеем равнозначно новой беде для Европы, и без того столкнувшейся с нехваткой энергоносителей.



И как же французам перенести такое унижение? Вот почему в этот раз они пошли на столь серьезный шаг. Хотя Париж и заявил, что может в любой момент отозвать право на командование авианосцем, но вот послушали его - и хватит; это вполне стандартное высказывание. Франции хочется воспользоваться чужим авторитетом, но она боится нарваться.



Французам нужно четко осознавать: если их авианосец потопит российская армия - и неважно, получится ли отремонтировать судно или надо будет строить новое, - стране придется нелегко. На данный момент европейского военно-промышленного производства не хватает на заполнение лакун на украинском поле боя. Париж не слишком задумывается о своей национальной обороне, да еще и пытается нанести ответный удар по Москве. Это отнюдь не самый разумный выбор.



Что касается США, сейчас они терпят в Африке неудачу - вот куда им еще подавать голос? Подумайте: их военный контингент дислоцирован во множестве точек по всему миру; опираясь на него, Соединенные Штаты воруют и грабят. И какой же из тех богатых ресурсами, но зависимых от американской гегемонии регионов не сжимает тайком свои кулаки?



Если США уйдут из Нигера несолоно хлебавши, изгнанные пропагандой, боюсь, они инициируют цепочку ударов по колониальным экономикам всей планеты. Ниамей, очевидно, уже протрубил в рог африканской борьбы с гегемонией, и континент стал пробуждаться! По моему мнению, этому процессу способствовал украинский кризис.



Учитывая, как ВС РФ проявляют себя на Украине, Нигер может со спокойной душой сотрудничать с российским правительством. Тем более что Запад сейчас как раз не вкладывает в Африку слишком много усилий - и это предоставляет отличную возможность изгнать его с континента. Забавно, что сегодня Соединенные Штаты, как некий мальчик для битья, только и могут надеяться, что другие [африканские] государства не будут слишком категоричны и не станут полностью разрывать с ними связи. Неважно, идет речь о Нигере или ком-то еще, - американцы давно утратили способность контролировать остальных, на которую так полагались для выживания.



США с самого начала рассчитывали, что смогут подтянуть союзников к Красному морю, как и на Ближний Восток, напустить на себя важный вид и надавить на военизированные группировки хуситов. И что в результате? Помочь для приличия пришли несколько незначительных соратников; жалкое же поведение американцев в регионе было зрелищем до крайности неловким. Несомненно, в связи с этим образ гегемона, выстроенный Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, рухнет. Разве об их вооруженных силах не говорят как о дерзких и неукротимых в бою? Однако же США так сражаются с гражданскими группировками, что свержение государствами мира американской гегемонии, видимо, не за горами.



Россия сделала первый выстрел против гегемонии США и Европы и открыла второй фронт в этом противостоянии. Это свидетельствует о начале полномасштабной борьбы между Москвой и Вашингтоном. И чем дальше, тем больше ясно: эта схватка становится Западу не по зубам.



Автор: Новый взгляд авангарда (前卫新视角)