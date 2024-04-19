В ФРГ разворачивается небывалая кампания по поиску "агентов влияния" Москвы, - "НГ"

11:54 21.04.2024

К поиску "русского следа" в Германии подключили ФБР

Версия для печатиОбсудить на форуме



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Федеральный министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вызвала в МИД Германии российского посла в связи с "последствиями деятельности в Германии двух русских саботажников". По сообщению немецкой генеральной прокуратуры в Баварии арестованы в прошедшую среду два предполагаемых российских шпиона, которые якобы планировали проведение на территории этой земли диверсии. Это часть масштабной кампании по поиску "русского следа", которая развернулась в ФРГ. В ней участвует и американское ФБР.



Один из тех, кого арестовали в Баварии, – некий Дитер С., 35-летний гражданин Германии. Он выходец из России. При нем даже оказались изображения объектов, на которых он должен был бы осуществлять поджоги. Это, мол, военные заводы и объекты инфраструктуры. Выведение их из строя якобы должно было бы негативно отразиться на поддержке Украины Германией. К слову, с учетом размаха помощи, которую страна оказывает украинской армии, пара-другая поджогов, которые могли устроить предполагаемые саботажники, вряд ли существенно повлияли бы на объемы немецких поставок. Чтобы не допустить переброску немецких танков, самоходных зенитных установок, орудий крупного калибра и бронемашин, потребовалась бы целая партизанская армия или массированные удары сотен сверхзвуковых ракет. Скорее такой арест напоминает маскарад, призванный подлить масла в огонь нарастающих в Германии антироссийских настроений.



На днях тот же Spiegel обратился с запросом к правопопулистскому политику депутату Европарламента Максимилиану Кра из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Тот подтвердил, что во время пребывания в США его допрашивали сотрудники ФБР на предмет получения им финансовых средств из близких к Кремлю источников. Кра не сообщил подробностей, сказав лишь, что допрос касался его контактов в Украине, наличие которых он подтвердил. Американские сыщики, как выяснилось, проверяли его переписку в социальных сетях. Они выявили связь Кра со считающимся пророссийским украинским политиком, бывшим депутатом Верховной рады Олегом Волошиным. В чате, который исследовали сотрудники ФБР, речь шла о каких-то "компенсациях" за различные периоды времени. Это и вызвало предположение о получении Кра денег из Москвы. Впрочем, сам Кра это отрицал.



Немецкая пресса тут же высказала предположение, что Кра платили через посредников (в данном случае, видимо, украинских). Однако вопроса, почему именно ФБР занялось немецкими политиками, у немецкой прессы не возникло.



"Русский след" – это новое направление расследований властей страны в отношении "Альтернативы для Германии". "НГ" писала уже, что правопопулистскими политиками из Германии вплотную занялась чешская контрразведка. Она также нашла в рядах депутатов АдГ получателей российских субсидий, правда, с помощью чешских СМИ (см. "НГ" от 09.04.24).



Судя по всему, кампания поиска "русского следа" в Германии набирает силу не случайно. Известно, что ряд политических партий, и прежде всего "Зеленые", активно эксплуатируют тему "российской угрозы". Дело уже дошло до появления на страницах немецких изданий сценариев "нападения России" на Германию. Пока подобного рода сценарии разрабатываются в недрах разного рода фондов, близких к Бундесверу и таким консервативным партиям, как ХДС. Причем все они отмечают, что вторжение русских начнется не с ракетной атаки, а с хакеров, с попыток оказать воздействие на умы немецких граждан, чтобы сломить имеющиеся у них волю и возможности к сопротивлению. А согласно последним опросам, опубликованным журналом Stern, защищать Германию с оружием в руках готовы на сегодня только 39% граждан ФРГ мужского пола в возрасте от 45 до 59 лет. Еще хуже показатели оказались, когда речь зашла о всех возрастных группах. Только 17% немцев в целом, как выяснил тот же журнал, готовы защищать свою родину в случае нападения на нее иностранной державы.



В Германии, по сути дела, остались лишь две партии, которые не выступают за увеличение военных бюджетов. Это АдГ и недавно созданный "Альянс" Сары Вагенкнехт. Пока "Альянс" показывает достаточно скромные результаты при опросах общественного мнения. Он не привлекает такого к себе внимания, как АдГ. Правые же популисты уже по опросам опережают любую в отдельности взятую правительственную партию и в ряде восточногерманских земель выходят в лидеры опросов общественного мнения.



Трудно сказать, специально ли власти ФРГ привлекают иностранцев для контроля деятельности АдГ. Но сам факт активизации работы по этой партии со стороны ФБР и спецслужб других государств ЕС вполне примечателен. Тем более что налетами контрразведки на штаб-квартиры АдГ, как это на днях произошло в немецкой земле Нижняя Саксония, дело не ограничивается. По сообщению журнала Focus, в Бельгии прокуратура ведет расследование влияния пророссийской пропаганды на политические партии Европы.



--------------------------------------------------------------------------------