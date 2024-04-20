"Славизация" русских - стратегия выживания этноса, - В.Капленков

12:01 21.04.2024 "Славизация" русских - стратегия выживания этноса,

20.04.2024 -



Народ, не имеющий национального самосознания, - есть навоз, на котором произрастают другие народы.



Столыпин и наше время

Специальная военная операция на Украине вскрыла парадоксальное явление. На стороне Киевского режима воюет немало граждан русской национальности. О том, в частности, свидетельствует факт попадания в плен украинских военнослужащих с типично русскими фамилиями. Комментаторы на российском телевидении разводят руками: как же так… русские воюют против русских!



Национальное самосознание у этносов развито неодинаково. У малых народов оно выражено в несоизмеримо большей степени. Этническая самоидентификация, допустим, кабардинца, в разы сильнее, чем у русского. Среди кабардинцев, как и в любом этносе, гипотетически могут найтись отщепенцы, готовые воевать против соплеменников. Но Кавказ - это не русские регионы, там другой менталитет.



Ни сами отщепенцы, ни даже их родственники на территории Кабарды проживать уже не смогут. В лучшем случае предателей народа ждет забвение, в худшем - смерть. Обычай кровной мести на Кавказе еще не забыт, по крайней мере, окончательно.



Русским известны предки обычно до третьего-четвертого колена, то есть бабушки с дедушками и прабабушки с прадедушками. Более глубокий генеалогический корень мало кто знает. У кавказских народов хранить память о далеких пращурах до 15-го, а то и до 20-го колена - обыкновеннейшее дело. Родоплеменные отношения до сих пор дают себя знать в самых разных ипостасях!



Этническая составляющая у русских вызывает тревогу. На слабость русского национального самосознания обратил внимание еще император Александр Третий. Реформатор России, глава правительства Петр Столыпин писал: "Народ, не имеющий национального самосознания, - есть навоз, на котором произрастают другие народы". Гениальная фраза и, вероятно, с провидческим подтекстом. Петр Аркадьевич был обеспокоен проблемой этнического единения и самовыражения государствообразующего народа, ибо от его самочувствия напрямую зависит благополучие, внутренняя и внешняя безопасность России.



Философ Ушер Гинцберг отмечал неразрывную связь нации с этническим началом: "Не может быть национализма без нации, и не может быть нации без национального самосознания". Постулату философа на первый взгляд противоречит умозаключение российского премьер-министра. Если судить поверхностно, это так. Русский народ, несмотря на все известные передряги, сохранился как этническое сообщество. Логичен вывод, что не исчезло и его национальное самосознание.



В упоминавшейся фразе Столыпина русский народ конкретно не обозначен, хотя подразумевался, несомненно, он, точнее, его будущность.



И в этом гениальность великого реформатора. Важнейшее и органичное свойство любой гениальности - предвидение грядущего!

Русские сохранились благодаря языку, культуре, вере и государственности, но в конце XX столетия самосознание этноса нивелировалось до крайности. В 1991 году социологические опросы зафиксировали последствия политики большевиков по фактической "дерусизации" народа. По опросам, большинство этнических русских относили себя к так называемым "советским людям" и родиной считали не Россию, а Советский Союз.



Провидению было угодно разрушить СССР и, тем самым, спасти русских людей от депопуляции. Кем стали бы исчезнувшие русские в составе советского народа, в новой этнической общности, о появлении которой с помпой объявил генсек Леонид Брежнев?



Правильно, "навозом" для произрастания других национальностей! Снова к социологическим опросам 1991 года. Представители малых народов в СССР идентифицировали себя, преимущественно, не эфемерными советскими людьми, а по принадлежности к своему этносу. Петр Столыпин будто в воду глядел!



"Славизация" русских - естественная и перспективная форма развития национального самосознания у народа, если угодно, его стратегия выживания в турбулентно меняющемся мире. Русский этнос нужно укрупнить посредством реинкарнации в единое целое искусственно разделенных некогда частей. Одновременно генерировать этническую компоненту через создание государственно-общественных идеологизированных организаций.



Триединый народ и большевики

В Российской империи официально декларировалась доктрина о триедином русском народе: великороссах, малороссах и белорусах. Все три ветви восточных славян имели абсолютно равные права и возможности для продвижения на государственной службе и в иных сферах общественной жизни. Представители малороссов были канцлерами, генералами, важными людьми на различных государственных должностях.



В XVIII веке в ближайшее окружение императриц Елизаветы и Екатерины Великой входили такие уроженцы Малороссии, как канцлер Александр Безбородко, генерал-фельдмаршалы братья Алексей и Кирилл Разумовские. Последний, к тому же, являлся гетманом Малороссии и одно время возглавлял Российскую академию наук. Любимым полководцем императора Николая Первого был малоросс Иван Паскевич, которого за блестящие военные победы по праву называли новым Суворовым.



Большевики триединый народ разделили на три отдельных народа. Ленин и его приспешники создали большей частью искусственные государственные образования в виде "Украины" и "Белоруссии".



В проект "Украина" включили Донбасс и Новороссию - имперские земли, не имевшие никакого отношения к украинской незалежности и самостийности.

Архитекторы невиданного в истории этнического строительства по идеологическому признаку вскоре столкнулись с острой проблемой нехватки местных кадров, которые реализовывали бы новый курс власти. Грамотных людей и на Украине, и в Белоруссии было по пальцам перечесть, в особенности знающих титульные языки!



Недолго думая, большевики пригласили из-за границы националистов, эмигрировавших после окончания гражданской войны. В 1924 году возвратился Михаил Грушевский, бывший председатель Центральной Рады, ныне считающийся в Незалежной одним из главных идеологов, автор псевдонаучной монографии "История Украины-Руси".



Вместе с Грушевским приехали и были обласканы большевистской властью десятки, а по другим сведениям, сотни представителей украинской националистической интеллигенции!

В строительстве "новых социалистических наций" главный упор делался на "коренизацию" - политическую программу, принятую XII съездом РКП (б) в апреле 1923 года. "Коренизация" на Украине и в Белоруссии осуществлялась в виде "украинизации" и "белорусизации" соответственно. Любопытно, что поначалу откровенное насилие над культурой и языком назвали национализацией.



Делопроизводство в республиках переводилось на титульный язык. На нем же стали печатать газеты и журналы, ранее выходившие на русском. В 1930 году на всей территории Украинской ССР осталось всего три русскоязычные газеты. К началу 30-х средние общеобразовательные школы в республике украинизировали на 80%, книгопечатание на 77%.



К русскому языку большевики относились пренебрежительно и предвзято. Нарком просвещения Анатолий Луначарский характеризовал русский язык, как "старорежимный и национал-шовинистский". Ему вторил Владимир Ульянов-Ленин: "Язык великороссов, составляющих меньшинство населения России, навязывается всему остальному населению России". Цитата взята из статьи "Нужен ли обязательный государственный язык", опубликованной в 1914-м в газете "Пролетарская правда".



Ленин, конечно, слукавил. На русском разговаривало подавляющее большинство населения империи, включая многих представителей нерусских национальностей. Русский язык являлся не только официальным языком государства, но и языком великой культуры, цивилизации мирового уровня. В тогдашней России значительное количество малых этносов находилось на первобытной либо раннефеодальной стадии развития. Овладевая русским языком, они приобщались к выдающейся национальной и мировой культуре.



Ленин и другие большевистские лидеры всерьез подумывали заменить русский язык "общепролетарским языком". Лев Троцкий (Бронштейн) - второй человек в партии большевиков - в качестве "языка мировой революции" предлагал использовать эсперанто. Если бы не преждевременная смерть Ленина, еще неизвестно, сохранился бы у нас русский язык или нет? Российский консервативный писатель XIX века Александр Шишков писал: "Хочешь убить народ, убей его язык".



Отказ от русского языка сулил огромные проблемы в управлении страной и большевистское руководство это прекрасно понимало.

Комиссары решили ограничиться латинизацией алфавита, чтоб "было как в Европе". Кириллицу они считали "старорежимным пережитком"!



При наркомате просвещения работала комиссия лингвистов во главе с профессором Николаем Яковлевым. Когда Сталину в 1930 году представили доклад о переходе с царской кириллицы на европейскую латиницу, тот схватился за голову. Расходы оказались колоссально велики. Проект положили под сукно, благополучно забыв о нем, как показало время, навсегда.



Еще до утверждения "коренизации" в области языка и культуры на XII съезде РКП (б), уже на X партийном форуме прозвучала установка: "В городах Украины до сих пор преобладают русские элементы. С течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Лет 40 тому назад Рига представляла собой немецкий город. Но так как города растут за счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, теперь Рига - чисто латышский город. То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще преобладают не белорусы".



Главную угрозу своей власти большевики усматривали в великорусском национальном самосознании, окрещенном ими "великодержавным шовинизмом". Принципиальная позиция вождя революции: "Вопрос о русском шовинизме есть альфа и омега всей нашей национальной политики".



В СССР национальная политика строилась на основе ленинской концепции системного ущемления прав государствообразующего народа в пользу этнических меньшинств. Историки называют такую политику "интернационалистский национализм".



Русофобии Ильича удивлялись даже ближайшие сподвижники. Иосиф Сталин назвал Ленина "национал-либералом" в секретном письме, адресованном членам Политбюро ЦК РКП (б) в декабре 1922 года.



"Коренизацию" на Украине и в Белоруссии сейчас классифицировали бы как этноцид русского населения. Классическое определение: "Этноцид есть политика уничтожения национальной идентичности, самосознания народа".



Скрепы в новом формате

Осенью минувшего года на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) был принят такой документ:



"Воссоединение русского народа должно стать одной из приоритетных задач внешней политики России. России следует возвратиться к существующей более трех веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, являющихся ветвями (субэтносами) одного народа, а понятие "русский" охватывает всех восточных славян - потомков исторической Руси. Помимо признания и развития в отечественной науке, доктрина триединства должна получить законодательное закрепление, став неотъемлемой частью российской системы права".



Приятно обретать единомышленников в лице ВРНС, действующего под патронажем Русской православной церкви.



Последние несколько лет я неоднократно писал статьи на данную тему в разных интерпретациях и всегда ратовал за возрождение доктрины триединого русского народа. Материалы легко находятся по фамилии автора в поисковике. Это так, к слову!



Петь дифирамбы ВРНС совсем не собираюсь. Сам факт постановки вопроса перед властью, безусловно, заслуживает похвалы, но приведенная формулировка о триедином народе устарела. Если хотим дать доктрине второй шанс на существование, она должна соответствовать сложившимся реальностям, улавливать "пульс времени". Иначе, попытка, скорее всего, будет неудачной.



Иерархам Русской православной церкви посоветовал бы обратиться… к диалектике. Да-да, именно к ней! Ибо миром управляет, конечно, Господь Бог, но развитие всего сущего осуществляется на основе диалектики. Диалектика, предположу, - ни что иное, как Божий принцип. Вот и найдена взаимосвязь между теологией и философией!



Немного схоластики и юмора для разбавления, наверное, скучноватого текста!



О серьезном. О диалектическом законе отрицания отрицания, который утверждает, что процесс развития носит поступательно повторяемый характер. Развитие идет не по прямой линии, а по спирали. Каждый виток в чем-то повторяется, но на новом, более высоком уровне. Одно качественное состояние переходит в другое, отрицая какие-то старые элементы и обретая новые.



Старое качество проходит селекцию, дабы стать более жизнеспособным, адаптированным к новым условиям.

От теоретизирования дедуктивным методом к конкретике. Понятие "малоросс" уничтожили еще господа большевики, хотя до 1917 года большинство нынешних украинцев назывались таким именем и какого-либо ущемления от того не чувствовали. Жители современной Украины делятся на две большие группы: западных украинцев, или западенцев, и восточных, которых первые именуют схидняками. Западенцы с ироничной улыбкой и осознанием некоторого превосходства нередко дают понять восточным, что они, схидняки, украинцы второсортные. Обе группы достаточно сильно отличаются по менталитету.



Восточные украинцы по мировоззрению, в культурно-бытовом плане весьма близки этническим русским. На Украине никогда не был, но с выходцами из ее восточных областей довелось и работать, и просто общаться. Какой-то заметной разницы между нами, русскими, и ими не уловил. Моделировать доктрину о триедином народе можно только в отношении восточных украинцев.



Реалии таковы: западные украинцы - отрезанный ломоть от Русского мира. Загонять их туда, значит взорвать этот мир изнутри. В политике максималисты всегда проигрывают. По большому счету, политика есть искусство компромисса. Будущее Западной Украины на сегодня скрыто туманом. То ли это будет небольшое европейское государство типа Венгрии, то ли территории займут западные соседи Украины. У западенцев своя, особая судьба!



В новую Конституцию России предложил бы внести такую формулировку:



"Государствообразующий народ России - русский народ. Русский народ является ведущей и составной частью российской нации. Представители русского народа называются русские (русский, русская). Русский народ состоит из субэтносов (ветвей): великорусов, малорусов, белорусов. Языки русского народа - русский, малорусский, белорусский".



При обозначении наименований субэтносов сместил акцент с "российскости" на "русскость". В прошлом все три ветви восточных славян объединяла общая государственность, имперский фактор. Великороссы, малороссы и белорусы органично вписывались в государствообразующий хребет империи. Определяющим понятийным элементом в именах субэтносов было название государства.



Ныне целесообразно отталкиваться от раннефеодального государственного образования восточных славян - Древней Руси со столицей в Киеве. Жители Древнерусского государства, как известно, назывались русскими людьми или просто русскими. Понятия "Русь", "русские" указывают на единый изначальный генетический и духовный корень всех восточных славян. Три субэтноса возвращаются к своей первооснове, но несколько в ином качестве. Диалектический закон отрицания отрицания в данном случае срабатывает!



Восточным украинцам, вероятно, не понравится термин "малорусы", хотя ничего обидного в этом слове нет. В историческом плане "малый" часто означает начальный, первичный. В Польше, например, есть историческая область Малая Польша, жителей которой именуют малополяками. В польском языке существуют как великопольский, так и малопольский диалекты.



Малополяки, наоборот, гордятся "малостью", упирая на то, что именно с их предков, вислян, берет начало польский этнос. Висляне, соединившись с западными полянами, сформировали этническое ядро поляков. Краков, главный город Малой Польши, считается культурной и исторической столицей современного польского государства.



Людей с устоявшимся хуторским миропониманием переубеждать - дело чрезвычайно сложное и, боюсь, безнадежное. Какие-либо научные аргументы туго доходят. Украинцы традиционно славятся упертостью. Быть "малорусами" не захотят - ничего страшного. Термин сей оставим для изучения историкам и лингвистам!



Другой вариант - "новорусы". Новый - старый рус в том смысле, что немножко непутевый брат побродил где-то на стороне, счастья не нашел, да и вернулся в отчий дом, к братьям и сестрам. В украинстве, придуманном врагами Руси, субэтнос побыл, то бишь, погулял. В мечтах несбыточных разочаровался, да и вспомнил про корни семейные, русские!



Сокол, сокольство и соколята

Национальное самосознание лучше всего развивать в детском и юношеском возрасте.



Банально звучит, но неординарность процесса этнической самоидентификации зависит от того, на каких принципах и в какой форме это будет делаться!

Пословица утверждает, что новое - часто хорошо забытое старое. В памяти невольно всплывает сокольское движение, активно развивавшееся в славянских странах, включая Россию, в XIX и начале XX веков. Сокольством изначально называлось национальное движение чехов, апробировавшее некоторые идеи панславизма и неославизма. Чехия в позапрошлом столетии являлась автономной частью Австро-Венгерской империи. Рост национального самосознания у чешского этноса побудил его наиболее активных представителей консолидироваться и действовать.



В соседней Германии чехи заимствовали такую организационную форму, как гимнастические общества. Гимнастикой заниматься, вообще, спортом тогда было модно и престижно. В спортивных сокольских организациях собиралась, главным образом, интеллектуально продвинутая молодежь, с энтузиазмом обсуждавшая актуальные политические проблемы. Спорт и политика тесно переплетались. Основателем сокольского движения в Чехии считается доктор философии Мирослав Тырш.



Сокольские объединения возникли у поляков, сербов, хорватов, словенцев, болгар, черногорцев, лужичан. Русские также не остались в стороне. Премьер-министр Петр Столыпин в 1907 году Русское гимнастическое общество переименовал в РГО "Сокол", увеличив тем самым его популярность. Петр Аркадьевич вместе с сыном сам вступил в "Сокол". В спортивной организации числились такие уважаемые люди, как писатели Антон Чехов, Лев Толстой, Владимир Гиляровский, борец Иван Поддубный, предприниматели и меценаты братья Морозовы - Савва и Сергей, Николай Шустов. Последний, к примеру, спонсировал футбольную команду РГО "Сокол" и построил стадион.



"Союз Русского Сокольства", образованный в 1910-м, распустили в 1923 году по настоянию Карла Радека и Николая Бухарина -видных деятелей большевистской партии. Питерская структура ОГПУ, преемницы ВЧК, возбудила уголовное дело, безосновательно обвинив членов спортивного общества в "контрреволюционной подпольной деятельности".



После гражданской войны объединения "соколов" существовали за границей в белоэмигрантской среде. В начале 90-х годов прошлого столетия сокольские организации появились в постсоветской России. Ренессанс сокольства, однако, не случился. Сейчас трудно уверенно заявить: существует сокольское движение в России или уже нет! О нем в последние годы ничего не слышно.



Сокольское движение предлагаю возродить на иной основе, отвергнув старые, одряхлевшие скрепы. Учреждаем "Славийское движение „Юный Сокол"" как идеологизированную военно-спортивную детско-юношескую организацию, в которой будут состоять ребята в возрасте от 10 до 18 лет. Младших, до 14 лет включительно, именуем соколятами, а старших… соколистами. Обобщающий вариант: юные соколы. Новые термины, не исключено, приживутся!



От бывшего взрослого сокольского движения перенимаем военно-спортивную составляющую. Идеологию сокольства разрабатываем заново. Почему бы не использовать опыт пионерии и комсомола? Если кто-то категорически не приемлет коммунистическую идеологию и ее конструкты, ему следует "включить" в головушке элементарную логику. Объективности ради признаем, что советские идеологи на каких-то этапах были успешны.



Умный, талантливый оппонент заставляет себя уважать и у него, бесспорно, надо учиться. У пионеров и комсомольцев можно заимствовать их опыт по структуре организации и формам подачи идеологических установок.



Сокол не случайно стал своеобразным символом славянства. У славян-язычников птица олицетворяла мужское начало в отличие от женского, представленного лебедицей. По древнему поверью, сокол является божеством, родившимся от удара молнии. Сокол-рарог потому есть знак огня или огненная птица.



Сокол - исконный славянский тотем.

Изображение гордой и смелой птицы неизменно присутствовало на стягах русских князей, выступавших в воинский поход. Девушки на Руси обращались к суженому со словами: "Соколик ты мой ясный!".



Необходима специальная государственная программа по возрождению сокольского движения. Русский народ, как перенесший наибольшие страдания в советское время, вправе требовать от государства соответствующих компенсаций. Финансирование "Юного Сокола" как раз и может быть осуществлено в этом ключе. Россия является правопреемницей Советского Союза!



Почему бы не закрепить на законодательном уровне в качестве национальных символов государства образы бурого медведя и сокола? Изображение сокола-рарога можно нанести на российский государственный флаг. Сокол на триколоре смотрелся бы красиво и естественно, поскольку наш флаг близок панславянскому!



Малые народы в России должны по идее поддержать такое решение, хотя бы в знак благодарности по отношению к старшему брату. В советскую эпоху представители многих этносов, не имевших письменности, обрели ее - в итоге их грамоте обучили, культурный уровень подняли. Отмыли, причесали!



Другие из кочевников-скотоводов в оседлые переведены были. Вместо кибиток и чумов коттеджи заимели, к иным благам цивилизации приобщились. И все за счет старшего брата. Народная мудрость гласит: "Долг платежом красен!".



Этноцид русских во времена СССР не должен и не может быть предан забвению!



Валерий Капленков, специально для "Русской Весны" Источник - rusvesna.su/

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