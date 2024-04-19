Карабатанский проект. РК, РФ и КНР договорились вместе построить полиэтиленовый завод

13:45 21.04.2024

КазМунайГаз, Сибур и Sinopec обсудили реализацию проекта строительства завода по производству полиэтилена

"Я уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы сможем успешно реализовать самый масштабный газохимический проект в Казахстане. Этот проект имеет стратегическое значение для экономики страны, также отвечает долгосрочным стратегическим целям КМГ", - отметил глава КМГ М.Мирзагалиев



kmg.kz, 18 апреля



18 апреля 2024 года в Астане председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев провел встречу с председателем правления и генеральным директором ООО "СИБУР" Михаилом Карисаловым и с президентом China Petrochemical Corporation (Sinopec) Джао Донгом.

Стороны обсудили реализацию проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области.

"Я уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы сможем успешно реализовать самый масштабный газохимический проект в Казахстане. Этот проект имеет стратегическое значение для экономики страны, также отвечает долгосрочным стратегическим целям КМГ", - отметил глава КМГ М.Мирзагалиев.

Проектная мощность будущего завода по производству полиэтилена составляет 1,25 млн тонн в год. Предприятие будет построено на территории специальной экономической зоны в Карабатане в непосредственной близости к месторождению Тенгиз (Атырауская область).

17 октября в Пекине в присутствии Президента Казахстана КМГ, СИБУР и Sinopec подписали Договор купли-продажи доли участия в проекте по производству полиэтилена.

Полиэтилен является базой для производства целого ряда бытовых, промышленных изделий и товаров, таких как, полиэтиленовые трубы, строительные и упаковочные материалы, автокомпоненты и другие.



Справочная информация:

АО "Национальная компания" КазМунайГаз" является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

ТОО "Силлено" - оператор Второй Фазы проекта строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (проект "Полиэтилен"). Товарищество является участником специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", на территории которой выполняется реализация проекта.

Sinopec - вертикально-интегрированная энергетическая и нефтехимическая корпорация, которая является второй по величине химической компанией в мире после BASF. В рейтинге Fortune Global 500 за 2023 год, который составляется на основе годовой выручки компаний, Sinopec заняла шестое место.

ПАО "СИБУР Холдинг" (СИБУР) - российский лидер по производству полимеров и каучуков, нефтегазохимический холдинг. В марте 2023 года СИБУР официально завершил вхождение в проект Полиэтилен.



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М. Мирзагалиев встретился с руководством CITIC Group

kmg.kz, 18 апреля



Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев сегодня встретился с вице-президентом CITIC Resources Holdings Limited Ван Синьли.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации совместных инициатив в области нефтедобычи и переработки. В частности, рассмотрен текущий статус по проекту расширения мощности Актауского битумного завода (ТОО "СП "CASPI BITUM") с 500 до 750 тыс. тонн в год.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве по проекту между КМГ и CITIC Group подписано в октябре прошлого года в ходе официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай. В январе текущего года по итогам переговоров руководства двух компаний в г. Пекине согласован план реализации проекта. В настоящее время стороны завершают подготовительные корпоративные процедуры к подписанию PC-контракта, окончательная стоимость которого будет определена по результатам государственной экспертизы.

Также на нынешней встрече рассмотрены аспекты деятельности АО "Каражанбасмунай" (КБМ) (доли участия: КМГ - 50%, CITIC - 50%). Затронута тема скорейшего запуска завода по опреснению пластовой воды на месторождении. На сегодня данный объект работает в тестовом режиме.

Кроме того, предметом беседы стали перспективы строительства газопоршневой, ветровой и солнечной электростанции для обеспечения энергетической стабильности на КБМ.

"Мы привержены укреплению взаимовыгодного сотрудничества с CITIC Group. Китайские партнеры вносят весомый вклад в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана. Нашими компаниями сегодня созданы все необходимые условия для успешной реализации текущих совместных проектов в добыче и нефтепереработке", - подчеркнул М. Мирзагалиев.



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М.Мирзагалиев провел встречу с руководством компании Sinopec

kmg.kz, 18 апреля



18 апреля 2024 г. в Астане Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев провел встречу с президентом China Petrochemical Corporation (Sinopec) Джао Донгом.

Стороны обсудили совместные планы по проекту производства терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (ТФК и ПЭТФ) в Казахстане.

"Мы высоко ценим международный опыт Sinopec в области нефтехимии и надеемся, что наше сотрудничество станет ключевым фактором в развитии нефтегазохимической промышленности Казахстана и укреплении стратегических связей между двумя странами", - отметил М.Мирзагалиев.

Напомним, что соглашение между КМГ и Sinopec о совместной разработке предварительной проектной документации по проекту ТФК/ ПЭТФ подписано в октябре прошлого года в ходе официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в КНР. В настоящее время ведется работа над предварительным технико-экономическим обоснованием проекта.

ПЭТФ является важным полимерным материалом, который используется при производстве упаковки для пищевых продуктов и напитков, контейнеров, в текстильной промышленности (текстильные нити, синтетические волокна), технического волокна и др. Установка по производству терефталевой кислоты – промежуточное звено в цепочке производства ПЭТФ.



Справочная информация:

АО "Национальная компания" КазМунайГаз" является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

Sinopec - вертикально-интегрированная энергетическая и нефтехимическая корпорация, которая является второй по величине химической компанией в мире после BASF. В рейтинге Fortune Global 500 за 2023 год, который составляется на основе годовой выручки компаний, Sinopec заняла шестое место.