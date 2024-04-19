Шымкент, XXI век - познакомились в интернете и... украл невесту

13:48 21.04.2024

Суд Шымкента вынес приговор по краже невесты

Подсудимый Г. после знакомства с потерпевшей А. через социальную сеть "Инстаграмм", приехал из города Жанаозен Мангыстауской области и с целью заключения брака похитил ее в городе Шымкенте по улице Байтурсынова, затем выехал вместе с ней в сторону Мангыстауской области



Пресс служба Верховного Суда, 17 апреля



В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении Г.

Предъявленное обвинение:

Г. предъявлено обвинение по ст.125 ч.1 УК (похищение человека).

Что установлено в суде:

Подсудимый Г. после знакомства с потерпевшей А. через социальную сеть "Инстаграмм", приехал из города Жанаозен Мангыстауской области и с целью заключения брака похитил ее в городе Шымкенте по улице Байтурсынова, затем выехал вместе с ней в сторону Мангыстауской области.

Чем доказана вина подсудимого:

Вина подсудимого доказана показанием потерпевшей, протоколом осмотра места происшествия с видеозаписью, признательными показаниями подсудимого и другими материалами уголовного дела.

Позиция сторон:

Государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным по ст.125 ч.1 УК и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Потерпевшая А. простила подсудимого и просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Стороны защиты и подсудимый просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Почему и какое наказание назначил суд:

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, его личность, отсутствие у него судимости, а также мнение потерпевшей о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Приговором суда Г. был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.125 ч.1 УК и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с применением ст.63 УК наказание считать условным.

Приговор суда не вступил в законную силу.