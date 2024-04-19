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Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
14:11 21.04.2024

19 апреля 2024
Никита Дробны

Узбекистан в начале 2024 года почти вдвое сократил импорт казахстанской нефти. По мнению эксперта Олега Червинского, это связано с тем, что нефть из России обходится соседнему государству значительно дешевле, сообщает Orda.kz.

Журналист и специалист по нефтегазовой отрасли Олег Червинский в своем телеграм-канале отметил, что Узбекистан теперь предпочитает импортировать нефть из РФ, а не из Казахстана. В первом квартале 2024 года из Казахстана в Узбекистан по железной дороге ввезли 15,2 тыс. тонн сырой нефти на переработку (в основном на Ферганский НПЗ). Для сравнения: за аналогичный период 2023-го этот показатель составлял 25,6 тыс. тонн.

"В то же время российская "Газпром-нефть" отгрузила по трубопроводу транзитом через территорию Казахстана в первом квартале 2024 года 75 тыс. тонн нефти. Это почти в семь раз больше, чем годом ранее - тогда цифра составила 10,7 тыс. тонн", - отмечает Олег Червинский.
В целом за 2024 год Россия намеревается отправить в Узбекистан до 550 тыс. тонн нефти. Это в три с половиной раза больше, чем в 2023 году (154,3 тыс. тонн). Проще говоря, Узбекистан благополучно замещает прямые поставки казахстанской нефти импортом из России, который идет через территорию Казахстана.

"Причина роста поставок - более привлекательная цена. Если, по данным Argus, нефть из Казахстана поставляют в Узбекистан со скидкой в восемь-девять долларов за баррель относительно Североморского датированного, то размер скидки на российскую достигает 11–12 долларов за баррель",
резюмирует аналитик.

Между тем Казахстан не только никак не препятствует транзиту российской нефти и газа в Узбекистан, но и поощряет его. В июне 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев посетил Санкт-Петербуржский международный экономический форум и подписал там договор о транспортировке российского газа в Узбекистан. Тогда же Казахстан и Россия продлили договоренности по транзиту российской нефти в Узбекистан с увеличением объемов до 10 млн тонн до конца 2033 года.

Источник - Orda.kz
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