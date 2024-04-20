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Беглый олигарх Шор создал оппозиционный блок Молдавии "Победа-Виктория"
17:30 21.04.2024

Илан Шор объявил о создании оппозиционного блока Молдавии "Победа-Виктория"
Председатель молдавской партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционных депутатов страны в Москве объявил о создании политического блока "Победа-Виктория". Объединение будет готовиться к выборам президента Молдавии и референдуму о вступлении в Евросоюз.

"Я с уверенностью могу сказать, что все присутствующие в этом зале, все политические команды, которые здесь, готовы взять на себя ответственность и победить нищету, бедность и разруху. И построить в Молдове будущее",- сказал господин Шор на съезде (цитата по "РИА Новости").

Илон Шор также представил руководство политического блока. Исполнительным секретарем станет глава Гагаузии Евгения Гуцул, председателем исполкома - Илан Шор, секретарем исполкома - депутат молдавского парламента Марина Таубер. Объединение выступит в качестве электорального блока на осенних выборах.

Сегодня, 21 апреля, в Москве проходит съезд оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и развитие отношений с Россией. Оппозиция, в частности, выступает против евроинтеграции. Тем временем молдавские власти готовятся принять законопроект о проведении референдума о вступлении в Евросоюз.

Подробнее - в материале "Ъ" "ЕС it is"

Лусине Баласян

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ЕС it is
Власти Молдавии призвали все силы страны объединиться для вступления в Евросоюз
В Молдавии завершается подготовка к проведению осенью референдума о членстве в ЕС, который будет совмещен с выборами президента страны. Парламент в ближайшее время примет необходимый законопроект, после чего начнется подготовка к плебисциту. Если большинство избирателей поддержит евроинтеграцию, курс на вступление в ЕС закрепят в конституции. Власть призывает все партии республики сплотиться вокруг европейского будущего, а оппозиция призывает придумать, как противостоять плебисциту. В дискуссии участвует и МИД России - там заранее поставили под сомнение "объективность волеизъявления".

"Пришло время четко прописать в конституции: наше место в семье Европейского союза. Мы - европейцы, наша история показывает, что мы европейцы, ценности, которыми мы руководствуемся, подтверждают, что молдаване - европейцы. Мы заслуживаем того, чтобы у нас был такой же уровень жизни, те же права и свободы, которые мы видим в странах ЕС",- заявил 19 апреля спикер парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.

Спикер комментировал инициативу президента Майи Санду провести в республике этой осенью референдум по вопросу вступления в ЕС. Инициатива находится на финальной стадии законодательного оформления. Конституционный суд страны 16 апреля дал положительный отзыв по этому поводу, а уже 18 апреля в парламент был внесен соответствующий законопроект. После его утверждения депутатами, а в том, что это скоро произойдет, сомнений нет, Центризбирком сможет приступить к практической подготовке волеизъявления.

"Я призываю все партии, организации из страны и из диаспоры участвовать в содействии вступлению Республики Молдова в Европейский союз. Интеграция Молдовы в европейскую семью является целью выше политических и партийных интересов",- призвал господин Гросу.

До него с аналогичным призывом выступила президент Майя Санду. Комментируя 16 апреля решение Конституционного суда, она заявила: "Нам нужно единство. Нам нужно участие каждой партии, общественной организации, гражданина, чтобы мы вместе могли гарантировать мир и благополучие молдаванам. Объединившись ради европейской Молдовы, мы добьемся нашей общей цели - жить в мире и достоинстве".

Референдум будет назначен на 20 октября. В этот же день в республике пройдут президентские выборы. Майя Санду намерена переизбраться на второй срок, и ее шансы на успех весьма высоки. Референдум, который инициировала президент, явно мобилизует людей принять участие в голосовании.

А поскольку Майя Санду прочно ассоциируется с евроинтеграцией и является самым популярным политиком, те, кто придет на референдум, чтобы проголосовать за курс в ЕС, почти наверняка поставят в бюллетенях галочку за госпожу Санду.

На референдум будет вынесен следующий вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?" Если референдум состоится и большинство его участников проголосуют за ЕС, молдавская конституция будет отредактирована. Ее преамбулу дополнят пассажем о необратимости европейского пути, а сам основной закон - статьей "Европейская интеграция": в ней предполагается записать, что республика присоединяется к договорам о создании ЕС и другим актам сообщества.

Оппозиция идею референдума критикует. Партия социалистов, которую возглавляет экс-президент страны Игорь Додон (не исключено, что он попытается вернуться в президентское кресло и выдвинет свою кандидатуру) тоже призывает все политические силы объединиться. Но уже для того, чтобы "выработать единую стратегию в отношении антиправового референдума, который преследует единственную цель - помочь Майе Санду удержаться у власти".

Единение, впрочем, вряд ли возможно. Молдавская оппозиция о нем много и довольно давно говорит, но преодолеть себя не может.

Особенно громко предстоящий референдум критикует Москва. МИД России авансом поставил под сомнение итоги голосования. "Вызывает вопросы и процедура проведения будущего референдума. Молдавские политологи отмечают, что в условиях правового беспредела власть рассчитывает организовать его вне правового контекста. В этих условиях полагаться на объективность при определении результатов волеизъявления не приходится",- прокомментировала 18 апреля октябрьское голосование официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соцопросы указывают на проблемы у Майи Санду и ее команды
Глава МИДа Сергей Лавров 19 апреля дал интервью российским радиостанциям, в котором обвинил Запад в том, что тот "агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий" работает в Молдавии. "Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией",- заявил российский министр.

Напомним, глава МИД Молдавии Михай Попшой в мартовском интервью RTVi говорил, что о членстве в НАТО "речь идти не может, потому что нет достаточной поддержки в обществе". "На данный момент речь о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве, кроме того, что у нас было до сих пор, пока не идет",- отметил молдавский министр.

Владимир Соловьев
Газета "Коммерсантъ" №71 от 20.04.2024, стр. 3

Источник - kommersant.ru
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