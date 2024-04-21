За казахскими миллиардерами закрепили участки в зоне затопления...

18:15 21.04.2024

В Молдавии гагаузы вступились за русский язык



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.04.2024



В Белоруссии на минувшей неделе готовились к проведению VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), первое заседание которого намечено на 24–25 апреля. ВНС – это высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства. Президент Александр Лукашенко 18 апреля собрал совещание по вопросам подготовки заседания ВНС.



Глава правительства Белоруссии Роман Головченко доложил, что состав участников ВНС полностью сформирован, делегатами будут 1162 человека. На заседание приглашены иностранные гости: руководители межгосударственных объединений и послы зарубежных стран. "Представители Запада… Посольства есть, захотят прийти – придут. А специально кого-то приглашать мы не видим смысла, – подчеркнул премьер-министр. – Мероприятие это в первую очередь для белорусского народа. Упор мы делали на это".



В то же время Армения и Азербайджан договорились о начале делимитации государственной границы между двумя странами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достигнутую договоренность Еревана и Баку. Согласно сообщению МИД Армении, по итогам встречи с представителями МИД Азербайджана достигнута предварительная договоренность о приведении участков границы Баганис – Баганис Айрум, Воскепар – Ашаг Аскипара, Киранц – Хайрумли и Беркабер – Кызыл Гаджиль к законодательно установленной межреспубликанской границе, существовавшей на момент распада Советского Союза.



В Молдавии на минувшей неделе информационный акцент сместился в Гагаузскую автономию на юге страны. Гагаузские депутаты приняли обращение к парламенту страны с требованием вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. "Русский язык исторически служил и служит связующим звеном между различными этническими группами нашего общества. Он является средством коммуникации, взаимопонимания и межнационального общения в Республике Молдова", – говорится в принятом Народным собранием Гагаузии документе.



Факт признания Конституционным судом Молдавии закона о функционировании языков, в котором русский был обозначен как язык межнационального общения, "устаревшим", сегодня требует "нового подхода к регулированию языковых вопросов в нашей стране", считают гагаузские депутаты.



В Казахстане на минувшей неделе внимание властей и населения было приковано к паводкам. По решению президента Касым-Жомарта Токаева за казахскими миллиардерами будет закреплена определенная область в зоне затопления или муниципалитет в этом регионе, которым они будут помочь в восстановлении. Предварительно предпринимателям будут даны разъяснения о необходимости содействия. По словам главы государства, "это будет в их же интересах".



Подобный механизм сотрудничества государства и бизнес-сектора для Казахстана не нов. К таким мерам уже прибегали в республике в период январских протестов в 2022 году. Тогда был создан специальный фонд "Народу Казахстана", который состоял из средств крупных предпринимателей Казахстана. Нынешний паводок оказался экстраординарным, по словам синоптиков, подобного не было в стране более полувека. В нескольких областях сохраняется режим ЧС. Число эвакуированных продолжает расти. Сегодня их уже 117 тыс. человек.



В соседней Киргизии отказался вести свою деятельность филиал Фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией). Причиной послужил недавно принятый закон об иноагентах. Руководители фонда оценили нормативы закона как "излишние и несоразмерные". Напомним, 2 апреля глава Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о неправительственных организациях (НПО), устанавливающий ряд обязательств для общественных и неправительственных структур, получающих финансы от иностранных доноров. Закон не запрещает деятельность иностранных НПО в республике, но требует от них обязательной регистрации и финансовых отчетов. Жапаров заявил, что в республике насчитывается 25 тыс. НПО, 2 тыс. из которых получают иностранное финансирование. Однако пока сворачивание деятельности предпринял только Фонд Сороса.