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|Казахстанка Рыбакина выиграла теннисный турнир в Штутгарте
22:47 21.04.2024
Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA 500 в Штутгарте
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.
Казахстанка, четвертая ракетка мира, на пути к первому месту одолела Марту Костюк из Украины (27-е место WTA). Встреча продлилась два сета, счет – 6:2, 6:2.
В полуфинале Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема", польку Игу Швентек. Видеообзор этого победного матча казахстанской теннисистки можно посмотреть здесь.
Айсулу Омарова