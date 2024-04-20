Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане

00:05 22.04.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus



Планируя поход, важно помнить не только об экипировке, но и о безопасности.



Объясняется это природными явлениями в разные времена года, преимущественно в горах. В весенний период существует опасность селевых потоков, летом – камнепадов, зимой и осенью – схода лавин.



