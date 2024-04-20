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    Таджикистан   | 
Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
00:05 22.04.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus

Планируя поход, важно помнить не только об экипировке, но и о безопасности.

Объясняется это природными явлениями в разные времена года, преимущественно в горах. В весенний период существует опасность селевых потоков, летом – камнепадов, зимой и осенью – схода лавин.



Памир - отдельная история

Горы Памира - то, ради чего в нашу страну приезжают туристы. Но даже подготовленным экстремалам нужно быть здесь осторожнее. Их высота достигает 7000 метров, а средняя высота - 3000-4000 метров.

Именно на территории ГБАО находится высшая точка Таджикистана и всего постсоветского пространства - пик Исмоила Сомони, высота которого достигает 7495 метров.

К тому же, Памир относится к регионам, где плотность населения низкая, сотовая связь развита слабо, часто происходят ЧС и быстро оказать квалифицированную медицинскую помощь очень трудно в силу сложного ландшафта. Так что, путешествуя по горам, важно использовать средства спутниковой связи и информировать друзей и родственников о своем маршруте, датах и времени выхода на связь.

А о каждом экстремальном маршруте восхождения заранее нужно уведомить КЧС Таджикистана.

В зависимости от сезона

Дело по большей части в дороге: зимой на некоторых маршрутах есть риски схода лавин, и в принципе для новичков они будут слишком сложными. Летом там полегче, но свой опыт и состояние здоровья все равно нужно учитывать.

Анзобский перевал

"Зимой лучше ездить в однодневные походы. Двухдневные уже сложнее, не очень комфортные и, если ехать за тот же Анзобский перевал, есть риски схода снежных лавин, которые могут перекрыть дорогу, из-за чего образуются пробки", - поясняет организатор походов в горы Амир Ханма.

Тимур-Дара

Так как в начале пути нужно подняться на гору высотой более 50 метров, из-за снега и дождей подъем становится более опасным. Не рекомендован новичкам без должной подготовки и опыта.

Ходжа Сангхок

Находится после села Зидди: нужно проехать вглубь деревни ближе к высоте 2000 метров. Здесь дорога даже летом сложная, а зимой она окончательно может испортиться.

Гузгарф

Трек средней сложности в летнее время, но также имеет крупные подъемы и спуски, что в зимнее время является опасным.

В любом случае, перед тем, как идти в поход, необходимо посмотреть прогноз погоды именно в том месте, куда собираетесь, советует Амир Ханма. В этом вам поможет онлайн-сервис meteotrend.ru либо информация КЧС Таджикистана, которая регулярно публикуется в телеграм-канале ведомства.

Кобры, гадюки и песчаная эфа

Еще один аспект, который важно учитывать, отправляясь в путешествие по стране, – местная фауна. Змеи живут по всей территории Таджикистана, кроме Памира. Обитают они в пустынях и предгорьях, но могут даже приползти на высоту до 3200 метров над уровнем моря.

У нас можно встретить представителей 15 видов отряда чешуйчатых, из которых 5 являются ядовитыми: среднеазиатская кобра, песчаная эфа, среднеазиатская гюрза, щитомордник Палласа и стрела-змея.

В степях и полупустынях Таджикистана чаще встречается гюрза и щитомордник.

Обычные для гюрзы места обитания - склоны гор, поросшие редколесьем, но змея может селиться даже на окраинах городов, куда ее привлекает обилие крыс.

Летом змеи впадают в так называемую летнюю спячку ввиду того, что не выносят жару, а вот весной у них начинается период размножения, в это время они наиболее активны. Об этом "Азия-Плюс" рассказывал преподаватель зоологии позвоночных в таджикском государственном педагогическом университете Тоджиддин Наджмиддинов.

С гюрзой можно встретиться в горах, предгорных районах, кишлаках, а также в санаториях на западе страны. Среднеазиатские кобры в основном встречаются на юге Таджикистана. Песчаная эфа обитает на юге и севере, также велика вероятность наткнуться на нее на территории Кайраккумского водохранилища.

Другой представитель таджикской фауны – скорпион. На окраинах города и в горах можно легко наткнуться на пестрого скорпиона, который достигает 4-5 см в длину. Его можно встретить где угодно, поэтому жителям кишлаков и тем, кто выбирается на отдых нужно быть предельно внимательными.

Источник - Азия-Плюс
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