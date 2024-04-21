Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин

00:18 22.04.2024

21.04.2024



Желая избежать конфликта, Пекин пригласил на встречу заокеанского адмирала

Владимир Скосырев



В городе Циндао начался симпозиум ВМС по западной части Тихого океана с участием представителей 30 стран, в том числе главкома ВМФ РФ Александра Моисеева. Ожидается, что прибудет и командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Стивен Колер. Конференция проходит на фоне напряженности в Южно-Китайском море (ЮКМ), где США обязались защищать Филиппины от территориальных претензий КНР. Участники встречи обсудят кодекс действий в случае непреднамеренного столкновения, предложенный 10 лет назад, но так и не утвержденный. Достижение какой-то договоренности маловероятно, так как США превосходят по мощи ВМС Китая и продемонстрируют это в ходе учений у берегов Филиппин.



Интерес к симпозиуму очевиден. На него собирались прибыть делегации из Австралии, Франции, Индии, Южной Кореи, Британии.



Как передали китайские медиа, в январе на подготовительной встрече обсуждалась также идея создать рабочую группу на тему того, как избежать столкновения беспилотников.



Но, как отмечает Reuters, беседы в Циндао совпали по времени с большими маневрами, которые впервые пройдут за пределами территориальных вод Филиппин. Причем недавно в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Филиппин. Они подписали соглашение о сотрудничестве и выразили тревогу по поводу "опасного и агрессивного поведения Китая" в ЮКМ. Пекин отверг это заявление как пример "блоковой политики".



Возможность стычек сейчас особенно велика около отмели Second Thomas Shoal. Где Манила обвинила китайцев в запугивании и применении против их судов брандспойнтов.



Цао Вэйдун, военный эксперт и бывший сотрудник Института военно-морских исследований Китая, говорит: "В этот раз в совместные американо-филиппинские маневры вовлечено больше военных, маневры выходят за рамки обычных противоподлодочных и противоракетных учений. А поскольку они по своему характеру носят наступательную форму и несут угрозу соседним странам, нам тоже надо быть в состоянии высокой степени готовности и быть готовыми к ответу".



С другой стороны, Вашингтон и Пекин возобновили военные контакты на высшем уровне. Глава Пентагона Ллойд Остин поговорил по телефону с китайским министром обороны Дун Цзюнем. Это произошло впервые за почти два последних года.



Китайская сторона не объяснила пока, почему она проводит симпозиум с участием главкомов и других руководителей ВМС стольких стран после паузы, длившейся с 2014 года. Есть предположение, что она хочет показать гостям свои достижения в строительстве ВМС. Как раз в этом году исполняется 75 лет с их создания. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно говорил о необходимости довести вооруженные силы до уровня "мирового класса" к 2027 году, к 100-й годовщине формирования Народно-освободительной армии Китая. Но большинство аналитиков полагают, что эта задача может быть выполнена к 2035 году. Китай планирует начать морские испытания своего последнего по спуску на воду авианосца "Фуцзянь", но когда испытания начнутся, пока не объявил.



У Китая есть территориальный спор с Японией. Пекин и Токио обвиняют друг друга во вторжениях в воды островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. В ноябре прошлого года произошел инцидент и с Австралией. Кандерра обвинила китайцев в том, что они использовали импульсный звукоиздающий прибор со своего корабля. Австралийский ныряльщик получил ранение. Впрочем, в ходе конференции в Циндао китайские моряки постарались проявить открытость, стремление к диалогу. Публику и даже иностранных репортеров допустили на военные корабли.



Официальную точку зрения Пекина на значение симпозиума изложил Цю Тао, офицер штаба ВМС Китая. По его словам, симпозиум ВМС по западной части Тихого океана за более чем 30-летнюю свою историю превратился в региональный механизм сотрудничества между военными флотами. Китай придерживается на нем принципа инклюзивности и равноправия.



Беда в том, что в реальности США вряд ли желают вести с Китаем диалог на принципах равенства. Их цель – сохранить свое доминирование. Это проявилось с полной очевидностью в ходе дебатов в Конгрессе США по Китаю. Ряд законодателей пугали общественность тем, что китайские ВМС насчитывают больше кораблей, чем ВМС США. А дальше, мол, Китай будет только наращивать свое преимущество.



В беседе с "НГ" Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник в отставке, отметил: "Такие заявления призваны выбить больше ассигнований для Пентагона. На самом деле китайцы находятся позади от американцев. Во-первых, у американцев больше авианосных группировок – 11. Конечно, не все 11 находятся в море. Но те, что в море, находятся в состоянии боеготовности. А у Китая всего три авианосца. Во-вторых, у американцев гораздо больше подводных лодок со стратегическими ракетами на борту. Да, у Китая флот увеличивается. У него много эсминцев, фрегатов. Но флот – это не только корабли. Флот – это система береговой обороны, морская авиация. Так что жалобы конгрессменов на отставание от Китая – это не более чем уловка".