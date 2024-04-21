В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова

00:19 22.04.2024

21.04.2024



Таджикистан и Узбекистан стали союзниками

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон подняли сотрудничество своих стран на новый уровень.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Душанбе, где подписал с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном исторический договор о союзнических отношениях и еще 28 других документов о расширении партнерства в сферах экономики, энергетики и культуры. Такие же союзнические отношения у Узбекистана есть и с Казахстаном. На днях в Астане состоялись переговоры главы Казахстана и Киргизии Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, которые также завершились подписанием аналогичного договора об углублении и расширении союзнических отношений. У этих центральноазиатских стран есть союзнические отношения и с Россией. Эксперты считают, что устанавливаются крепкие двусторонние связи с акцентом на Узбекистан.

Движение Ташкента и Душанбе навстречу друг другу началось не так давно, в 2016 году, когда в власти в стране пришел президент Шавкат Мирзиеев. В своей внешней политике он сделал ставку на развитие регионального сотрудничества и дружеских отношений (см. "НГ" от 18.04.17) Это было необходимо для экономического реформирования Узбекистана, выстраивания транспортно-логистических коридоров в регионе. И Таджикистан вписывался в эту стратегию.



Подписанный на встрече 18–19 апреля договор о союзнических отношениях лидеры двух стран назвали историческим. Они отметили, что "союз сыграет ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и безопасности Центральной Азии".



"Для Узбекистана Таджикистан – самый близкий, надежный и испытанный веками стратегический партнер. Братские узбекские и таджикские народы неразрывно связаны крепкими узами многовековой дружбы. Нас сближают общие история, культурные и духовные ценности, традиции и обычаи", – заявил Шавкат Мирзиеев по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном.



Главы двух государств обсудили все аспекты двустороннего сотрудничества. Говорили о привлечении инвестиций, развитии взаимодействия в торговле, промышленности, сферах транспорта, машиностроения, совместной переработки сельхозпродукции, производства лекарственных средств и строительства электростанций. Но тема Рогунской ГЭС в Таджикистане, которая долгое время была камнем преткновения в отношениях двух стран, в этот раз на переговорах не поднималась. Хотя Душанбе использует любые возможности для привлечения инвестиций для завершения проекта. При этом лидеры двух стран затронули вопрос о совместном водопользовании.



Как отметил Мирзиеев, необходимо работать над механизмами приграничной торговли и торговой инфраструктуры для доведения товарооборота с нынешних 600 млн до 2 млрд долл.



В это же время в Астане встречались президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров, которые также подписали договор о расширении союзнических отношениях. Как заметил Токаев, "характер двусторонних отношений предопределен общностью исторической судьбы двух народов". По его словам, кыргызов и казахов связывают многовековая дружба, братство, близкое соседство, общие культурные, духовные, религиозные ценности и традиции.



Как ранее писала "НГ" (см. номер от 26.03.24), двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Киргизией расширяется. В 2023 году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долл. Токаев и Жапаров подняли планку – довести товарооборот до 2 млрд долл. Также главы двух государств обещали открыть дополнительных пропускные пункты на границе, что облегчит жизнь людей.



Не исключено, что аналогичные союзнические отношения могут быть установлены между другими странами Центральной Азии. Например, Бишкек уже выходил с подобным предложением к Ташкенту. Киргизии и Таджикистану после снятия всех приграничных вопросов и подписания соответствующего соглашения по совместной границе ничто не помешает установить союзнические отношения. Однако говорить о создании регионального союза рано, считают эксперты. Тем более что проводимый с 2018 года неформальный саммит глав государств Центральной Азии, или, как его еще называют, консультативные встречи глав государств, дает возможность для решения общих задач. Шестая консультативная встреча в нынешнем году состоится в Казахстане.



Что же касается участия Туркменистана в интеграционных региональных процессах, то оно ограничено несколькими объективными и субъективными факторами. "Власти избегают создания и участия в таких механизмах (международного права), которые бы имели наднациональную юрисдикцию и имели бы примат над национальным правом, – говорит "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков. – Даже в рамках вступления в ВТО Туркменистан не пошел пока дальше статуса наблюдателя, не запустив ключевой процесс двусторонних переговоров. Это же дистанцирование можно наблюдать и во всех без исключения интеграционных проектах, как политических (СНГ, Организация тюркских государств), так и экономических, логистических типа ТРАСЕКА, а широко разрекламированный Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор) ограничился перевозкой нескольких фур с овощами и фруктами. Ко всему добавляется жесточайший кадровый голод – в госструктурах Туркменистана катастрофически не хватает квалифицированных кадров для организации международного взаимодействия в рамках договорных механизмов, а также большие проблемы в банковским секторе, который все никак не справится с существованием двух параллельных курсов – официального и черного, то есть реального, что парализует внешнюю торговлю, инвестиции и вывод капитала из страны".



"Узбекистан установил союзнические отношения с Таджикистаном. Чуть раньше – такие же союзнические отношения установил и с Казахстаном, – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. – Киргизия, со своей стороны, также предложила Узбекистану установить союзнические отношения. Между Киргизией и Казахстаном подписан договор об углублении и расширении союзнических отношений. Особые отношения сотрудничества существуют между Узбекистаном и Туркменистаном. На фоне этой динамики развития двусторонних отношений между странами Центральной Азии уходит в тень Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, инициированный Астаной в июле 2022 года. Этот договор не работает, и перспектив того, что он будет реализован, не просматривается". По словам эксперта, все это позволяет сделать вывод, что о региональной интеграции в формате пяти стран, которую, кстати, горячо поддерживают США, говорить пока не приходится. Можно лишь отмечать вполне позитивный и поступательный рост двусторонних связей.



"Именно комплекс этих связей, а не призрачные многосторонние форматы будут определять сотрудничество в регионе, – подчеркнул Князев. – Максимум реальных двусторонних связей сосредотачивается вокруг Узбекистана, который становится наиболее уверенным центром притяжения для всех других стран Центральной Азии".