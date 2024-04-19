Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич

00:21 22.04.2024 Для России уготован американо-европейский сценарий развития миграционных процессов

Валерий Мацевич

19.04.2024

Нужны ли нам новые "братья"?

"Крым находится в "желтом" уровне террористической опасности, что подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений. Поэтому процессы трудовой миграции в нынешней ситуации требуют жесткого контроля", - сказал председатель крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, "вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм".



Он также отметил, что "в приоритете у нас - безопасность наших людей, а уж потом - гуманность по отношению к тем, кто ищет лучшей доли на нашей земле". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности. По его данным, более 500 чел., нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно.



Таковы сегодня крымские тенденции, вызванные реалиями миграционной политики в стране. Проявились эти тенденции далеко не вчера, причем не только в Крыму. Они характерны для подавляющего большинства регионов страны. Наряду и ними сложились и другие тенденции, связанные с иностранной миграцией в Россию, в целом - отнюдь не положительные. Авторитетное мнение по этому поводу высказал на днях в интервью "Известиям" директор ВЦИОМ Валерий Федоров.



"За последние 13-15 лет отношение к мигрантам в РФ существенно улучшилось", - отмечает он. Тем не менее сейчас, после теракта в "Крокус сити", "мы действительно видим вспышку антимиграционных настроений. Но это именно вспышка, которая идет против долгосрочного тренда". Дескать, "раньше регионы боролись за инвестиции, а сегодня - за людей".



Далее Федоров подчеркнул, что "иммигранты как трудовой ресурс - это спасение для нашего бизнеса".



Завершил директор ВЦИОМ так: "Конечно, антимиграционные настроения имеют место быть. Они, наверное, будут сохраняться всегда. Но экономика и демография сегодня говорят, что без иммиграции нам крышка". Утверждение отнюдь неоднозначное, однако, имеющее место в нашем обществе, особенно - в российской бизнес-среде.



Под него подводится и соответствующая теоретическая база. Так, в Институте развития предпринимательства и экономики сообщили на днях, по данным "Известий", что в России вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов, дефицит которых составляет 42,5%. Как сказал руководитель института Артур Гафаров, в частности, ускоренными темпами будет увеличиваться спрос на технических специалистов низкой и средней квалификации, в течение "ближайших пяти лет для ключевых направлений нашего производственного сектора потребуется еще порядка миллиона сотрудников". О повышении производительности труда бизнесмены говорят крайне редко, с чего бы так?



В то же время директор hh.ru по работе со стратегическими клиентами Никита Бугров рассказал "Известиям", что потребность в кадрах для рынка труда в России составляет 1,9 млн чел. Он также отметил, что в феврале 2024 г. безработица в стране достигла исторического минимума в 2,8%. При этом трудоспособное население РФ составляет около 75 млн чел.



Есть и другие, не менее интересные, цифры. Например, по данным сайта MigrantVisa от 07.01. с.г., количество поставленных на учет мигрантов в России на 2024 г. составило 16,5 млн чел. (в доковидном 2019 -м было 14, 5 млн). А согласно информации Института демографических исследований РАН, по состоянию на февраль этого года в России насчитывается до 4 млн нелегальных мигрантов. Однако специалисты признаются, что точную цифру назвать невозможно. Речь может идти даже о 6 (шести) млн нелегалов. Таким образом, элементарные расчеты показывают, что соотношение количества трудоспособного населения нашей страны, то есть ее реальной социально-экономической опоры, и приезжих достигло неких тревожных пределов, которые могут угрожать безопасности России. Когда, скажем, на одном из южно-российских предприятий мигранты забастовали, то производство стратегической продукции, критически важной для СВО, было остановлено. Есть ли гарантии, что такого не произойдет на других предприятиях? Нет, конечно.



Очевидно, что большинство из нас ничего против выходцев из Средней Азии не имеет. В России еще сохраняются советские традиции межнационального согласия, перешедшие в СССР из Российской империи вместе с правом на государственность.



Однако для современной России чрезвычайно острой стала проблема этнического криминала. За последние три года преступность мигрантов в стране выросла на 25%, сообщили в МВД. А по данным Следственного комитета, за прошлый год иностранцы совершили около 25 тыс. преступлений.



Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на треть, изнасилований - на 11%. В 2023 г число совершенных мигрантами преступлений увеличилось на 75%.



При этом в страну продолжили массово прибывать, в том числе нелегально, выходцы из Средней Азии и Закавказья. Пользуясь тем, что их в России уже миллионы, они создали у нас свою параллельную реальность - этнические анклавы - и "кошмарят" коренное население. Фактически Россия ежедневно несет от приезжих, можно сказать, боевые потери в тылу. Глава МВД России Владимир Колокольцев назвал ситуацию с мигрантами контролируемой, но требующей серьезного внимания. Также вполне очевидно: против такой оравы иностранцев усилий только МВД недостаточно. Более того, бывает, что правоохранители и сами причастны к нелегальной миграции. Напомним, в Санкт-Петербурге был задержан бывший начальник регионального управления по вопросам миграции. Полицейского подозревают в незаконной легализации более 100 тыс. иностранцев. И это только в одном Санкт-Петербурге! А сколько нелегалов благодаря таким "доброхотам" растеклось по всей стране?



В Москве, например, правоохранители пресекли деятельность преступной банды, которая организовала канал незаконной миграции через заключение фиктивных браков. Об этом 17 апреля сообщило главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу. Преступники искали женщин, которые за деньги готовы были заключить фиктивный брак с иностранцами, чтобы те могли получить разрешение на временное проживание в России.



Ранее, 10 апреля, силовики в Брянской и Смоленской областях задержали восемь участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией. Его члены в 2022 г. за вознаграждение в десятки тысяч рублей осуществляли процедуры фиктивного признания отцовства граждан Таджикистана и Узбекистана над семью несовершеннолетними в Брянской области, чтобы те в упрощенном порядке могли получить российское гражданство.



Россия всегда была гостеприимной, но приехавшие из других стран должны, казалось бы, принять за аксиому верховенство наших законов над их обычаями. Однако, согласно последним исследованиям, около 43% гастарбайтеров желают жить у нас по устоям шариата.



Глава Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов констатировал, что это сражение власти не заметили и начинают проигрывать ментальную войну мигрантам.



В начале апреля на заседании коллегии МВД Владимир Путин заявил, что главная цель организаторов теракта в "Крокус сити" - добиться раскола России изнутри, посеять раздор, панику, распри и ненависть в стране. Президент предупредил: на этом фоне нельзя допустить, чтобы эти трагические события спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии. Тем не менее питательная среда для такой экстремистской деятельности - это во многих случаях нелегальная миграция, подчеркнул Путин. Для приезжих решающими принципами должны стать уважение традиций, знание истории и языка России, сказал он.



Здесь надо признать, что реально созидательной интеграционной политики у нас в отношении наших соседей на южных рубежах не наблюдалось несколько десятилетий. Мы исходили из тех постулатов, которые достались нам в наследство от СССР, когда мы пребывали в одной "семье братских народов": они наши друзья, мы не вправе вмешиваться в их внутреннюю жизнь, но если им будет нужна помощь, то мы им ее окажем, как и бывало в минувшие времена.



Мы никогда не задавались вопросом: а они, наши "братья", помогут ли нам сегодня в трудную годину как в годы Великой Отечественной или, скажем, после ташкентского землетрясения и прочих потрясений, когда в одном боевом и трудовом строю, плечом к плечу стояли люди разных национальностей, но одной исторической судьбы?



Но к нам приезжают те, кто не только не помнит об этом, но даже и не знает, воспитанные в духе нелюбви к "колонизаторской" России, которая из богатых и великих превратила их страны в бедные, как тому их учат в школе. Они приезжают за "историческими долгами". И это следствие того, что, по сути, постулаты из прошлого привели к уходу России из активной внешней политики в Средней Азии. А с учетом близости этого региона к зонам мировых конфликтов это может создать проблемы более масштабного характера. И такой вариант развития событий исключать нельзя, наоборот, в нынешних условиях стремительно меняющейся картины мира к нему надо быть готовым.



Дело в том, что многие новые республики так и не смогли построить свои собственные, самодостаточные политически и экономически государства. А с учетом нашей с ними географической близости это не только их проблема, но и наша. Возражения наших граждан против приезда мигрантов вполне понятны. Гости (гастарбайтеры) из стран бывшего СССР часто не хотят интегрироваться в российское общество, а нишу гастарбайтеров в России плотно заняли именно выходцы из Средней Азии. Притом, что переизбытка трудовых ресурсов в этих странах нет. Население Казахстана, по данным сайта VisaVam. ru, составляет 17 млн чел., Киргизии - 6 млн, Узбекистана - 30 млн, Таджикистана - 8,5 млн, Туркменистана - 5 млн чел. Но в Россию оттуда едут массово и даже целыми семьями. Прежде всего, из-за отсутствия для них визовых барьеров и ограничений на работу.



Как сообщает портал "МигрантВиза.ру", по данным на 2024 г., из Узбекистана въехало в РФ 3,5 млн чел., из них почти 1,5 млн с рабочими целями. По данным Института демографических исследований ИС РАН, число таджикских мигрантов в России перевалило за 3 млн чел. в 2023 г., таким образом, более трети населения Таджикистана уже проживает в России. Кстати, о Таджикистане. Царьград сообщал: на саммите СНГ в Астане, на заседании первого форума "Центральная Азия - Россия" президент Рахмон заявил: "Тогда (при СССР), как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи, все остальное. Не оказали помощь, поддержку развитию…" И еще: Рахмон призвал Путина "не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу".



Царьград написал, "хватит относиться к неблагодарным и агрессивным среднеазиатским "братцам", как к "бывшим нашим", ибо они уже давно не "наши"!" Кто против?



В истории, которая произошла в Петербурге, отразились все ментальные особенности "понаехавших". Мигранты-таджики избили блогера по имени Кирилл Шучер, которого на камеру поцеловала таджичка. Для них даже прикоснуться русскому к "таджикской мусульманке" (а это была шутка) - серьезный проступок, русские же женщины воспринимаются как общедоступные… Такие вот люди сегодня живут рядом с нами.



К слову, "поцелованный" блогер получил несколько тысяч угроз расправы… А житель Москвы сразу - нож в живот. На днях нелегальный мигрант из Азербайджана в ответ на замечание о том, что припарковался он на тротуаре, напал на москвича, избил его и зарезал. Преступник сбежал с места преступления. В Следственном комитете личность подозреваемого установили быстро. Но даже если его задержат, то гражданина России, которому было всего 24 года, уже к жизни не вернуть.



В учебниках, по которым учились нынешние мигранты, сплошь - "русские колонизаторы", "угнетение русскими национальных окраин" и т.п., зато басмачи и религиозные фанатики - "герои" вроде как бандеровцы на Украине. А средневековая отсталость, из которой их вытащили русские, трактуется как "национальная самобытность". И на таких нарративах воспитаны уже, минимум, два поколения! Они не хотят быть "братьями". Нам такие братья и подавно не нужны. Думается, комментарии здесь излишни.



Да и какой нам от них прок? Как сообщала РГ, оценки вклада труда мигрантов в экономику России составляют от 5% до 10% ВВП. Если уж в этих данных столь большой разнобой, то о каких точных сведениях по мигрантам вообще можно говорить?



Сейчас уже заговорили о том, что правильнее будет, если миграционные процессы построить так, чтобы интеграция граждан среднеазиатских государств в российский культурно-исторический контекст производилась на их родине. Тем более что это не так уж и сложно сделать с учетом того, что и Россия, и страны Средней Азии исповедуют схожие традиционные духовно-нравственные ценности, принадлежат к общей евразийской цивилизации и потенциально могут иметь единую евразийскую интеграционную идеологию. Речь, заметим, не идет о Центральной Азии (ЦА), как стали называть себя среднеазиатские страны. ЦА – это британский термин периода Большой игры в Азии, включающий в себя кроме Средней Азии еще и Афганистан, Пакистан, Монголию и даже Синьцзянь. Мы говорим о бывших территориях СССР - среднеазиатских республиках.



Но нам бы сегодня хотя бы изжить наследие 1990-х. Причины его не только из СССР. Многие корни тянутся с Запада, от наших бывших "партнеров". Как выясняется, к проектам по массовому заселению нашей страны выходцами из солнечных республик приложили руку Госдеп США, власти Британии и пр. западные страны.



Делают они это сознательно. Решением глобальных вопросов миграции занимается структура под названием "Международная организация миграции" (МОМ, International Organization for Migration, IOM). И по сей день у МОМ есть отделения в России и странах СНГ, где организация всячески содействует миграции. А куда? Конечно же, в Россию как центр притяжения для выходцев из бывших союзных республик.



Именно международные структуры сыграли ведущую роль в том, чтобы наладить приток мигрантов в Россию, активировать этническую преступность, более того - подсадить экономику страны на "мигрантскую иглу".



На сайте МОМ было сказано, что с 2007 г. организация завершила в России четыре крупных проекта: проект по трудовой миграции в Центральной Азии, программу в Центральной Азии и России, региональную программу в области миграции и программу содействия миграции из Центральной Азии в Россию. А благодаря подписанным в 1990-х соглашениям отдельные народы получили ряд привилегий.



Например, на особых условиях в России проживают граждане Таджикистана. Между нашими странами действует принятый еще в 1995 г. договор о двойном гражданстве. Таджики (или таджикистанцы, как они себя называют сейчас) могут иметь два паспорта, то есть получать от России пособия, выплаты и пенсии, а также автоматически давать русское гражданство детям. Но при этом они освобождены от обязанности служить в нашей армии. Неудивительно, что такие шикарные условия массово привлекают в Россию мигрантов из этой страны. Две трети всех новых граждан из Средней Азии и Закавказья, получивших паспорта России в первом полугодии, – это таджики. Нередко про них потом сообщается в криминальных сводках.



Скажем больше, одна из международных программ была направлена на "снижение бедности в Центральной Азии", то есть Россия должна обогатить экономики наших ну очень трудолюбивых соседей, которые бы на благо своих стран вначале поработали. Россияне ведь на работу к ним массово не бегали даже в худшие времена. Случайно ли, что следующая программа МОМ должна была обеспечить защиту прав мигрантов в России и повышение их социальных возможностей?



Последний в этом ряду проект МОМ утверждает: "Мобильность между Центральной Азией и Российской Федерацией представляет собой один из крупнейших и наиболее важных коридоров трудовой миграции в мире".



МОМ явно решила упростить мигрантам путь в нашу страну, что и наблюдается. Не исключено, что для России готовится американо-европейский сценарий развития миграционных процессов.



Это, безусловно, ненормальная ситуация, которая требует отдельного рассмотрения. Закономерно, что масштабная реформа миграционного законодательства в России вышла на этап жестких решений в отношении этнических диаспор и правил въезда/проживания мигрантов на территории нашей страны. Основные трансформации претерпел закон "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства". Ряд новых норм уже введены в действие. Как говорится, поживем - увидим. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в минувшем году из России было выдворено около 110 тыс. нелегальных мигрантов. Это на 65% больше, чем в 2022-м, да хоть на все 100%! В сравнении только с количеством нелегалов - это капля в море. Источник - столетие

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