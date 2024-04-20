США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин

00:50 22.04.2024 США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью"



Сеул и Токио превращаются в полностью зависимые придатки военной машины США. Это происходит вопреки интересам и мнению большинства населения, что доказало поражение правящей партии в Южной Корее. В Японии против политики милитаризации выступают коммунисты.



"Дальневосточная Антанта"



Противостояние западных держав и Японии в годы Второй мировой войны затенило тот факт, что прежде они действовали сообща. Между Токио и Лондоном в первые десятилетия прошлого века было подписано три союзных договора, а в 1921 году две столицы и присоединившиеся к ним Вашингтон и Париж заключили так называемый "Четверной тихоокеанский трактат", известный также как "Дальневосточная Антанта". Соглашения подразумевали империалистический раздел Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и Россию. В годы Гражданской войны Япония, США и другие страны сообща осуществляли интервенцию против молодой Страны Советов.



Сегодня правящий класс Японии снова предоставляет Западу свои услуги. Очередной шаг к военно-политическому пакту был сделан 8-14 апреля во время госвизита премьер-министра Фумио Кисиды в Вашингтон. Переговоры и заключенные на них договоренности названы "самым значительным укреплением союза с момента его создания". Изменения затрагивают статус 54-тысячного американского контингента. Прежде он подчинялся Индо-Тихоокеанскому командованию американской армии со штаб-квартирой на Гавайях, теперь же обретет самостоятельное положение. "Такие меры позволят более тесно интегрировать наши силы, обеспечить их оптимальное расположение и связь с партнерами", - пояснил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Руководство японских и американских сил создаст единую командную структуру, осуществляя военное планирование и повышая оперативную совместимость через учения. Предусматривается расширение обмена разведданными, разработка и производство вооружений, в том числе ракет. Этим займется новый форум по оборонно-промышленному сотрудничеству, закупкам и устойчивому развитию (DICAS).



Кроме того, Япония вовлекается в блок AUKUS, сформированный в 2021 году США, Великобританией и Австралией. Вместе с ними Токио будет развивать и внедрять военные технологии: гиперзвуковые и подводные системы, искусственный интеллект, кибероружие. Также Япония создаст общую с Австралией систему противоракетной обороны, к маневрам в регионе подключится британский флот. Уже в следующем году сюда должен прибыть новейший авианосец "Принц Уэльский".



Но и это не все. В Вашингтоне обсуждалось сотрудничество в космосе, включая присоединение Токио к программе исследования Луны "Артемида" и совместное строительство космодрома, кооперация в производстве полупроводниковой продукции и т.д. Несмотря на многообразие, все инициативы имеют четкую геополитическую направленность. Их лаконично выразил Кисида: "реагировать на вызовы, связанные с Китаем". "Создавая многоуровневые сети сотрудничества, мы сможем расширить и укрепить наш потенциал сдерживания", - добавил он. Байден же заверил собеседника, что договор о взаимной обороне включает в себя ядерные возможности Вашингтона и распространяется на острова Дяоюйдао (Сенкаку), оспариваемые КНР.



Одновременно с главой японского правительства в США прибыл президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Три лидера провели первый совместный саммит, договорившись координировать усилия по противодействию Пекину, выразив поддержку Украине и одобрив расширение сети военных альянсов. Токио в этом процессе принадлежит особая роль. Обсуждается регулярное ротационное развертывание японских войск на Филиппинах, в том числе для совместного патрулирования Южно-Китайского моря.



Поджигатели войны



Реинкарнация "Дальневосточной Антанты" предполагает милитаризацию Японии. Ее руководство переступает через закрепленный в Конституции отказ от военных конфликтов и от обладания наступательными вооружениями. В 2022 году была утверждена новая стратегия национальной безопасности, разрешающая нанесение контрударов при угрозе как самой стране, так и ее союзникам. А разрешение означает создание необходимого потенциала. В нынешнем финансовом году оборонные расходы Токио составят 55,6 млрд долл., увеличившись на 17 процентов. В ближайшие годы и вовсе намечено двукратное увеличение военного бюджета - до предусмотренных стандартами НАТО 2 процентов ВВП. "Прибавка" пойдет на создание ракет, истребителя нового поколения и других вооружений.



В марте произошла ревизия еще одного пацифистского положения, запрещавшего экспорт производимого в Японии летального оружия. Это позволит в ближайшем времени начать продажи артиллерийских и ракетных систем, а также боеприпасов. Запад потворствует программе перевооружения. Европейский концерн "Рейнметалл" передаст Токио беспилотные боевые машины Mission Master SP, США поставят ракеты "Томагавк" новейшей модификации. Показателен и рост многосторонних учений с участием японских войск: с трех в 2006 году до 56 в 2023-м. Девять десятых из них проводились совместно с США.



"Нарастив мускулы", Япония грозит Пекину. В конце марта был сформирован уже третий полк амфибийной бригады быстрого реагирования. Это соединение численностью 3,3 тыс. человек, оснащенное конвертопланами, десантными машинами-амфибиями и другой техникой преимущественно американского производства, создано для защиты островов Рюкю. На ближайшем к Тайваню острове Йонагуни развернуто подразделение радиоэлектронной борьбы, на Окинаве размещены ракеты класса "земля - земля".



Политику милитаризации и империализма разоблачает Коммунистическая партия Японии (КПЯ). В ее заявлении указывается, что японская армия передается под фактическое командование Пентагона, а страна натравливается на противников Запада. Сближение с блоком AUKUS, разрешение экспорта и совместное производство оружия, расширение собственного смертоносного арсенала коммунисты называют грубым нарушением Конституции. "Правительство прокладывает путь, превращающий Японию в разжигателя международных конфликтов и торговца смертью", - отмечает КПЯ. Партия призывает вместо подготовки к войне заняться "подготовкой к миру" и выработать в регионе "привычку к диалогу". Для этого могут быть использованы интеграционные механизмы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Курс Токио компартия объясняет желанием буржуазии поживиться за счет раздела мира и критическим положением правящего режима. Напомним: в конце прошлого года Японию потряс скандал, связанный с правящей Либерально-демократической партией (ЛДПЯ). Впервые обнародованные коммунистами и подтвержденные следствием факты сплелись в схему тотальной коррупции. Депутаты и другие функционеры годами получали от бизнесменов "пожертвования" - разумеется, нигде не учтенные. На словах выразив возмущение, правительство отделалось увольнением нескольких чиновников и порицанием для остальных. К этому добавились другие сомнительные истории, например собрание молодежного крыла ЛДПЯ с полуголыми танцовщицами. Все вместе это потянуло рейтинг власти вниз. Уровень доверия кабмину упал ниже 20 процентов - минимум за почти 80 лет. Опасаясь провала, правящая партия отказалась от выдвижения кандидатов на довыборы в парламент, которые пройдут 28 апреля.



Чужие интересы



Путь Японии повторяет Южная Корея. В марте там прошла серия совместных с США учений "Щит свободы". Они стали самыми масштабными за шесть лет и включали 48 операций. Многие из них носили откровенно провокационный характер. Танковые маневры проходили в 25 км от демаркационной линии с КНДР, другие тренировки включали инсценировку боев в городской застройке и высадку десанта для уничтожения северокорейского руководства.



Нагнетание напряженности продолжилось в апреле, причем к учениям часто привлекаются японские войска. Это стало следствием прошлогодних договоренностей в Кэмп-Дэвиде, оформивших трехсторонний военный альянс. В воздухе удары по Пхеньяну отрабатывали стратегические бомбардировщики B-52 и другие самолеты, в море состоялись учения с американским авианосцем "Теодор Рузвельт", южнокорейским и японским эсминцами. "Наши военные готовы немедленно, решительно и всецело наказать Северную Корею в случае ее провокаций, и мы еще больше укрепим нашу твердую готовность посредством учений", - заявили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.



Пока же провокации исходят исключительно от Сеула. Если КНДР защищает свою независимость, то ее соседка находится на службе чужих интересов. В апреле с мыса Канаверал в США был запущен второй южнокорейский спутник-шпион. К концу десятилетия их численность планируется довести до 60. В "поле зрения" аппаратов будут находиться не только Северная Корея, но и Китай с Россией. План обороны Южной Кореи предусматривает ежегодное увеличение военного бюджета на 7 процентов.



Такую политику одобряют далеко не все. Почти две трети жителей выступают за диалог с Пхеньяном. И это не единственный источник народного недовольства. Победив два года назад с минимальным перевесом в 0,7 процента, президент Юн Сок Ель погрузил Южную Корею во всесторонний кризис. Цены на сельхозпродукцию выросли за последний год на 20 процентов, а, например, яблоки подорожали на 90 процентов. Но власти словно живут в другом мире. Посетив с пиар-целями столичный супермаркет, президент высказался о стоимости зеленого лука - важного ингредиента корейской кухни. "Это хорошая цена", - заявил он. Проблема в том, что перед приездом чиновников цены на лук в магазине были снижены до 875 вон (60 руб.) за пучок, в то время как в других местах они доходят до 4 тыс. вон (270 руб.), и регулировать их правительство не собирается. Пустячный на первый взгляд эпизод вызвал волну возмущения. По стране прокатились забастовки фермеров, оппозиция стала использовать лук как протестный символ.



На неолиберальный курс накладывается урон от внешнеполитических авантюр. Под давлением США Сеул сокращает торговлю с основным экономическим партнером - Китаем. По итогам прошлого года южнокорейский экспорт упал на 7,4 процента, а в Китай - на все 20 процентов. Расплачиваются за это не близкие к власти корпорации, а простые жители. Например, прибыль автомобилестроительной компании Hyundai Motor увеличилась за год на 54 процента. В то же время 1,3 млн граждан в возрасте до 40 лет - безработные. Следствием стала демографическая катастрофа. И без того самый низкий в мире коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в 2022-2023 годах снизился с 0,78 до 0,68. В итоге 10-летних южнокорейцев в два с лишним раза меньше, чем 50-летних.



Как и в Японии, власть погрязла в скандалах. Первая леди приняла "в подарок" дизайнерскую сумочку "Диор" за 2200 долл., а замешанного в коррупции экс-министра обороны Ли Чон Супа президент отправил послом в Австралию, хотя тот находился под следствием.



В стране не стихают протесты. Продолжается забастовка медработников, несогласных с реформой здравоохранения. Не увеличивая расходы, власти объявили об увеличении набора в медицинские вузы почти в два раза. По мнению врачей, это только усугубит проблемы. Отказавшись идти на уступки, чиновники грозят увольнениями и тюремными сроками. В Сеуле прошла первая за 12 лет забастовка водителей общественного транспорта. Их возмущение вызвали планы властей увеличить оклады на 2,5 процента, что намного ниже уровня инфляции. Такую же прибавку решила бросить рабочим корпорация Samsung Electronics. Переговоры завершились провалом, что может привести к стачке - первой за всю историю компании.



Растущее разочарование привело к неудачным для власти результатам выборов 10 апреля. Президент возлагал на них особые надежды, поскольку контролирующая парламент оппозиция блокировала его инициативы, к примеру, отмену налога на прирост капитала. Несмотря на преследование неугодных политиков и СМИ, правящая Партия народной власти получила всего 108 мест из 300. Победу одержал левоцентристский Демократический альянс, включающий Демократическую партию, Прогрессивную партию и другие организации. После этого в отставку подали премьер-министр Хан Док Су и лидер правящей партии Хан Дон Хун.



"Это великая победа всего народа", - заявил глава Демократической партии Ли Чжэ Мен. Помимо внутренней политики, оппозиция критиковала внешнеполитический курс Сеула, заявляя, что он ведет к эскалации конфликта. Этому, по ее мнению, нужно противопоставить налаживание связей с КНДР и поиск баланса в отношениях с США и Китаем.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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