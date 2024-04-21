Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова

00:55 22.04.2024

Самозваные "белые господа" продолжают окучивать Казахстан и Узбекистан



21.04.2024 | РЕНАТА АЛИМОВА



За время после публикации нашего прошлого материала США так и не определились, что делать с Центральной Азией. Кратко напомним: богатый ресурсами и расположенный в самом центре Евразии регион, с одной стороны, представляет лакомый кусок для испытывающего все более острый ресурсный голод Запада, с другой – является идеальным потенциальным кандидатом для роли очага нестабильности в непосредственной близости от границ России и Китая.



В американском экспертном сообществе настойчиво муссируется идея о важности объединительных процессов в Центральной Азии. Политологи и экономисты всех мастей авторитетно рассуждают о перспективах создания некоего нового регионального объединения под присмотром США.



В пользу этой идеи цитируются итоги "Бизнес-платформы" в Алматы. Мероприятие вроде бы нашло широкую поддержку со стороны международного бизнес-сообщества. Речь якобы идет уже о создании общего рынка, упрощении таможенных процедур, повышении транспортной взаимосвязанности, что, конечно же, стимулирует немедленный приток крупных капиталовложений и, как следствие, повсеместное экономическое процветание.



В своих радужных фантазиях эксперты-специалисты почему-то стараются не замечать сохраняющиеся противоречия между отдельными центральноазиатскими государствами. Игнорируют тот факт, что основным драйвером экономического развития региона остается Россия, которую предлагается просто исключить. Забывают и амбиции Турции, пытающейся занять роль лидера "большого тюркского мира", бельмом на глазу для которой остается Таджикистан. Полностью забывают об особой позиции "вечно нейтрального" Туркменистана.



До сих пор не предложен ответ на вопрос, кто станет основным донором предлагаемых реформ. Международные валютно-кредитные организации с готовностью финансируют государства ЦА, однако эти средства нужны для решения острых социальных вопросов, которых в каждой из стран региона накоплено немало.



Эксперты не склонны задумываться о том, что построение единого экономического пространства крайне болезненно отразится на целых отраслях наименее развитых национальных экономик. Проще говоря, масштабная интеграция предполагает действия по закону естественного отбора, когда более развитый просто поглощает более слабого. Какое влияние такое переформатирование национальных экономик окажет на рынок труда и миграционные потоки? Не учитываются почему-то объективные реалии: экономики ЦА ориентированы в первую очередь на внешние рынки при относительно невысоком внутрирегиональном товарообороте. Казахстанская урановая руда нужна США или Франции и совершенно не интересует Кыргызстан или Туркменистан. Наконец, полностью забыт тот факт, что страны "пятерки" являются членами других объединений, что накладывает на них определенные обязательства. Красивые обещания и фантастические проекты хороши на бумаге. На практике все гораздо сложнее и не решается по капризу заморского барина.



При этом, похоже, сам заморский барин пока не может определиться, как именно он хочет захапать ЦА, целиком или по кускам. Так последние контакты американского политического истэблишмента с центральноазиатскими партнерами продемонстрировали явное нежелание Вашингтона видеть регион единым.



Визит в США Мурата Нуртлеу 26 марта прошел весьма прохладно. Далее госсекретаря Блинкена вице-премьера Казахстана не пустили. Не отмечено и широкого освещения переговоров в прессе. Госдеп ограничился суховатым пресс-релизом с сообщением о состоявшемся обсуждении "перспектив расширения экономического взаимодействия и диверсификации нацхозяйства республики в т. ч. через проекты в рамках "Глобального обязательства по метану и инвестиции в разработку критических минералов"". В переводе с американского бюрократического на человеческий Нуртлеу попеняли за недостаточно энергичное ослабление сотрудничества с Россией и посулили новые морковки. При этом, несмотря на обещания сделать это еще в прошлом году, морковку в форме вывода Казахстана из-под действия поправки Джексона-Вэника до сих пор не дали. Судя по информационному фону, теперь даже и обнадеживать не стали.



Госсекретарь США без обиняков отметил, что важным условием для привлечения западных капиталовложений является продолжение демократических реформ. Прежде всего, обеспечение прав человека и независимости СМИ, а также укрепление гражданского общества. Явный намек на толстые обстоятельства в виде блокирования в недавнем прошлом аккредитации ряду журналистов радио "Аззатык".



Блинкен традиционно выразил приверженность суверенитету и территориальной целостности Казахстана. Обещал помочь в построении сильной и процветающей ЦА. Цену таких обещаний в полной мере прочувствовали Сирия, Ирак, Ливия и Афганистан. Муаммару Каддафи и Саддаму Хусейну в разное время коллеги госсекретаря тоже много чего обещали...



На этом фоне, несмотря на явно демонстрируемое американской стороной пренебрежение к казахам, в тот же день посетившего Казахстан сенатора, члена комитетов по финансам и энергетики Сената США Стива Дэйнса приняли на самом высоком уровне. Сенатор, в свою очередь, не стал разводить долгих разговоров и сосредоточился на деловитом обсуждении увеличения роста экспорта казахстанского урана и развития возобновляемых источников энергии (понятное дело, учитывая, что в сенате рассматривается законопроект о запрете урановых поставок из России, а сырье для атомной отрасли искать надо).



Совсем иначе американские гости и СМИ вели себя в Узбекистане, куда 26-27 марта прибыла многочисленная двухпартийная делегация представителей комитета нижней палаты по вооруженным силам под руководством председателя Майкла Роджерса, к которой позднее присоединился подъехавший из Казахстана Дэйнс. Визит американцев, также принятых на высшем уровне, освещался совсем иначе: сплошные дифирамбы темпам развития стратегического партнерства, удовлетворение от динамики политического взаимодействия, заманчивые обещания всего и сразу. Упомянули и перспективы американского содействия развитию зеленой энергетики и внедрению цифровых технологий. Правда, с отменой поправки Джексона-Вэника ситуация ничем не отличается от казахстанской.



Остается только гадать, чем вызван такой демонстративный контраст в отношениях к двум крупнейшим республикам в регионе. В дипломатии каждый шаг и жест имеет значение. То ли речь идет о намерении пообидней щелкнуть строптивую Астану по самолюбию, то ли Узбекистан американцев интересует гораздо больше, чем Казахстан, причем и демократов, и республиканцев. Какие-то планы у США на страну есть. Причем настолько серьезные, что даже хамить себе не позволяют. Пока.



В любом случае, как бы ни растекались мыслью по древу многочисленные эксперты непонятно каких наук, речь совершенно не идет об объединительных процессах в Центральной Азии. Похоже, что в Вашингтоне еще не определились с судьбой региона. И велики шансы на то, что решение будет принято в лучших традициях американской политики. Внести максимальный хаос, стравить всех со всеми и пытаться вылавливать рыбу пожирнее в мутной воде с привкусом крови.