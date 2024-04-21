Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов

05:58 22.04.2024

21.04.2024



Давление на Приднестровье и Гагаузию усиливается



Об авторе: Андрей Михайлович Сафонов – политолог.



Обстановка вокруг бывшей Советской Молдавии стремительно накаляется. Переговоры между Кишиневом и Тирасполем фактически прерваны. Более явственно стал ощущаться неповторимый аромат пороха: многие люди считают румынскую военную интервенцию в Молдавию и Приднестровье вполне реальной. Некоторые добавляют: вторжение могут предпринять и французы, которые начали часто поминать Одессу, вовсе их не касающуюся.



Интенсивно проводятся различные дипломатические встречи, которые, впрочем, никак не сбавляют людских опасений насчет возможной эскалации конфликта. Национальная армия Республики Молдова (РМ) без перерыва проводит военные учения с румынами и американцами. Представители партии власти Кишинева заявляют, что большинство молдаван против вступления Молдавии в НАТО, но избирателям нужно "разъяснять" преимущество такого сотрудничества и даже перспективу членства РМ в Североатлантическом альянсе.



На Приднестровье и Гагаузию, которые не желают отказываться от дружбы с Россией, давят вовсю. Кишинев разрушает приднестровскую экономику и явно ведет дело к упразднению Гагаузской автономии на юге РМ. Не за горами попытка отстранения от власти башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул.



В самой Молдавии проходят демонстративные форумы, призванные подтвердить: вопросы будущего здешних земель и конфликтов будут решаться без Приднестровья и России. Переговорный формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; ЕС и США – наблюдатели) "умер", а в новый формат Россия и ПМР (Приднестровская Молдавская республика) не войдут. Но, быть может, войдет Румыния.



Обнародована новость: выборы президента Республики Молдова и референдум, содержащий вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?", пройдут в один день – 20 октября 2024 года.



Ранее большинство экспертов по обе стороны Днестра полагали, что режим президента РМ Майи Санду станет до последнего оттягивать момент голосования. Ведь рейтинг правящей группировки Кишинева резко снизился из-за провальной социальной политики: рост цен и тарифов с отказом от российского газа, прозванного "грязным", заставил людей затянуть пояса по максимуму. Казалось бы, шансов на победу у прорумынского режима нет.



Но у режима есть нечто не менее важное. У него есть механизм контроля над информационным полем Молдавии, сопровождаемый тотальным запретом любого инакомыслия. Как уже сообщалось в СМИ, запрещены и заблокированы свыше 100 массмедиа и интернет-сайтов. К выборам и референдуму оппозиции просто негде будет высказаться.



В таких условиях победа команды Санду на выборах и референдуме очень возможна. Тем более что у молдавской оппозиции до сих пор нет единого кандидата на пост президента. Этим действующая молдавская власть постарается воспользоваться по полной программе.



Но отчего в Кишиневе спешат провести выборы и референдум именно 20 октября, а не в ноябре, декабре или даже в начале следующего года? Возможно, те, кто стоит за Санду и ее окружением, боятся выборов в Молдавии после выборов в США. Как проголосуют молдаване, если будет объявлено, например, о победе Дональда Трампа, у которого отношение к европейским делам очень самостоятельное?



11 апреля в Кишиневе прошло мероприятие под названием Форум по реинтеграции Республики Молдова. Кратко напомним: в нем участвовали западные дипломаты, представители официального Кишинева и всевозможные НКО (некоммерческие организации). О форуме уже писалось в массмедиа, но кое-какие обобщающие моменты можно напомнить.



Один из иностранных дипломатов даже сказал про Приднестровье: ПМР ждет либо "путь развития и процветания с Евросоюзом", либо "путь, который может предложить РФ, – изоляция и даже возможное вовлечение в конфликт в Украине", если "сепаратистский регион" сохранит курс на независимость и союз с Россией.



Между тем все участники форума знали, что Приднестровье не вовлечено и не собирается вовлекаться в какие-либо варианты противостояния. Значит, приднестровцам фактически предлагается уйти под полную власть националистов Кишинева, в противном случае может последовать эскалация конфликта. Концептуально высказался представитель Госдепартамента США, заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе Кристофер Смит: "Будущее Молдовы – в ЕС, всей Молдовы целиком".



То, что Приднестровье четко и многократно заявляло, что держит курс на евразийскую интеграцию и союз с Россией, для заокеанского чиновника ничего не значит. То есть почва для будущего противостояния полностью сохраняется. Тем более что Запад и Румыния явно не собираются втягивать независимую Молдавию в состав членов Евросоюза. Настоящая цель – это поглощение Румынией всей бывшей Молдавской ССР. С Приднестровьем и Гагаузией.



То, что власти Кишинева могут попытаться упразднить Гагаузскую автономию и ввести в нее войска для подавления неизбежных гагаузских протестов, совершенно очевидно, поскольку прорумынских националистов Молдавии в ее антироссийской (а заодно антиприднестровской и антигагаузской) политике поддерживают политики в США.



Все тот же Кристофер Смит высказался о главе автономии, выступающей за дружбу с Россией и побывавшей в России и встречавшейся с президентом РФ Владимиром Путиным: "У нас есть вопросы к выборам, которые привели госпожу Гуцул к власти. Я знаю, что сейчас уже идет расследование, мы ждем его результатов. Но это напоминание о том, что Россия реально использует выборы и вмешивается в них, чтобы подавить стремление всех жителей Молдовы".



Таким образом, американская дипломатия подходит к положению в бывшей Молдавской ССР исключительно с позиции противостояния с Кремлем. Значит, ситуация будет только обостряться ближе ко дню выборов и референдума в Молдове – к 20 октября.



Власти Молдовы, практически полностью обеспеченные румынскими паспортами, явно готовят почву для ввода румынских войск в бывшую Советскую Молдавию. Премьер-министр РМ Дорин Речан фактически приветствовал законопроект, вынесенный Министерством национальной обороны Румынии на обсуждение и содержащий соответствующие положения: "Я рад, что в конце концов многие страны ЕС, включая Румынию, усиливают свои возможности в области безопасности".



Теперь ясно, почему власти Молдовы развернули пропагандистскую кампанию, приуроченную к начавшейся в апреле переписи населения. Власти провозгласили лозунг: "Я румын. Я говорю по-румынски. Скорректируем статистику вместе", дабы заставить молдаван записаться румынами. А заодно официальные лица объявили румынами приднестровских молдаван.



Общий замысел ясен: получить повод для ввода румынских войск не только в Молдавию, но и в Приднестровье. Готовится захват и присоединение к Румынии всей бывшей Молдавской ССР. Разумеется, Приднестровье не собирается рассматривать вариант вхождения в состав Румынии. Наверняка не станут равнодушно наблюдать за происходящим и гагаузы, если Бухарест попытается ввести своих солдат на юг Молдовы.



Молдавские власти равноправного диалога с ПМР не хотят. Приходится доводить предложения до Кишинева через европейских наблюдателей в переговорном формате "5+2".



Посетившая Кишинев и Тирасполь дипломат ЕС Дорота Длуши-Сулига высказалась так, реагируя на заявления кишиневских чиновников, что вышеуказанный формат якобы умер: "Понятно, что в нынешней ситуации формат "5+2" не работает. Но сейчас не то время, чтобы искать новые форматы. Мы должны поддерживать диалог Кишинева и Тирасполя, сохранять каналы связи, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе".



Она же призвала молдавскую сторону: "Параллельно с евроинтеграцией Кишинев должен интегрировать Приднестровский регион – общаться, информировать, вместе работать, предоставлять больше информации о евроинтеграции, в том числе на русском языке".



Приднестровью евроинтеграция не нужна. Как мы уже говорили, Тирасполь давно со своей моделью интеграции определился и предпочитает евразийскую. Но сам факт сдержанной по отношению к кишиневским попыткам срыва диалога реакции со стороны дипломата ЕС уже говорит о многом.



Президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с одной из иностранных делегаций недавно заявил: "Переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой, мягко говоря, замедлен, а если называть вещи своими именами, то полностью отсутствует... Накопилось очень много вопросов, которые требуют решения. Это касается внешнеэкономической деятельности Приднестровья, это касается работы наших предприятий, это касается банковских счетов… Ранее достигнутые договоренности – это не пустой звук. За любой подписью стоят судьбы людей. От решения этих вопросов напрямую зависит жизнь людей – как в Приднестровье, так и в Молдове. Основополагающим является сохранение мира".



Казалось бы, не возразишь. Но действия тех, кто давит на ПМР и Гагаузию, готовя почву для румынской оккупации, говорят об иных планах на будущее в регионе. Ближайшие месяцы прояснят многое.



Тирасполь