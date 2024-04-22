Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов

06:48 22.04.2024

22.04.2024 | Алексей БЕЛОВ



Когда любое лыко – в строку



На минувшей неделе официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров рассказал, что власти республики обсуждают с российской стороной информационные вбросы, которые появляются со стороны "третьих заинтересованных сил" в целях внести разлад в отношения Астаны и Москвы.



"Наиболее яркими примерами таких вбросов были утверждения, что якобы с территории Казахстана были запущены дроны, которые атаковали объекты в Татарстане. Потом была информация, что Казахстан поставляет российские вооружения Украине. Такие вбросы, естественно, делаются уже третьими заинтересованными силами. Мы совместно с нашими коллегами из России эти вопросы прорабатываем. Мы вынуждены наблюдать усилия определенных сил, которые направлены на то, чтобы внести разлад в развитие дружеских и добрососедских отношений с Россией", – заявил казахстанский чиновник.



По оценке Смадиярова, несмотря на то, что у Казахстана с Россией налажен конструктивный диалог и успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество, некие "третьи силы" умудряются использовать еще и новые технологии – искусственный интеллект, – чтобы разжечь взаимное недоверие между нашими странами.



В качестве примера официальный представитель МИД РК привел недавний случай, когда с помощью нейросети был подделан голос депутата Госдумы генерала Андрея Гурулева, произнесшего несколько угроз в сторону Казахстана от лица руководства РФ.



"Эта волна все нарастает. С учетом этого понимания мы на всех уровнях и на постоянной основе поддерживаем диалог с российской стороной. Нам удается эффективно противостоять данному негативному влиянию", – подчеркнул Смадияров, посоветовав как простым гражданам Казахстана, так и казахстанским СМИ пользоваться только проверенными источниками информации и не доверять информационным вбросам.



Что касается реакции обычных граждан на происходящее, то им действительно сегодня приходится тяжело – отличить правду от вымысла становится все труднее. Ну а если же речь идет о работе в республике различных СМИ, то, увы, далеко не все из них распространяют и поддерживают различные инсинуации и негативные нарративы, скажем так, случайно оказавшись жертвами мошеннических действий со стороны тех самых третьих лиц. В Казахстане до сих пор есть средства массовой дезинформации, существующие на прямые гранты из-за рубежа, которые намеренно разжигают в республике антироссийские настроения.

За примерами далеко ходить не нужно. Не далее как несколько дней тому назад стало известно, что российская нефтедобывающая компания "Лукойл" открыла в Казахстане свою первую АЗС. Как официально было объявлено, казахстанский топливный ритейлер будет работать по франшизе одной из крупнейших российских нефтяных компаний, причем в дальнейшем планируется запустить целую сеть современных автозаправок.



Кстати, до прихода на казахстанский бензиновый рынок "Лукойла" единственной российской компанией, у которой были АЗС в Казахстане, была "Газпром-нефть".



Но еще до того, как об открытии первой заправки из новой сети стало известно, на портале "Орда" появилась статья под названием "Рука Москвы тянется к казахстанской нефти?". В ней, в частности, говорится:



"То, что российские инвесторы присматриваются к казахстанским нефтяным месторождениям, – не секрет. На днях это стало еще очевиднее: "Лукойл", который считается крупнейшим российским инвестором в Казахстане, купил 50% дочерней компании "КазМунайГаз" – ТОО "Kalamkas-Khazar Operating". Казахстан теперь будет еще сильнее зависеть от инфраструктуры "Лукойла", которая расположена на территории России. Это ставит Казахстан в еще более зависимое и уязвимое положение. К тому же нельзя забывать о рисках, которые связаны с санкциями против России. Если Казахстан решит создавать совместные предприятия с РФ, угроза вторичных санкций будет нависать над этими проектами, как дамоклов меч".



В дальнейшем авторы статьи сетуют на то, что из-за сильно испорченных отношений властей Казахстана с западными нефтегазовыми компаниями, "накаленных до предела", говорится в тексте статьи, причиной чему послужило нежелание NCOC (North Caspian Operating Company) – компании оператора, действующей на основе соглашения о разделе продукции на Северном Каспии, в состав которой входят небезызвестные Eni, ExxonMobil, Shell, Total S.A, и Inpex, платить компенсацию почти в пять миллиардов долларов за ущерб окружающей среде, "Лукойл" может занять их место на нефтяном рынке республики. А это, по мнению "Орды", очень плохо с точки зрения зависимости Казахстана от России.



То есть по логике авторов статьи не важно, что творят западные компании на территории Казахстана, главное, чтобы здесь не было русских. Где-то я все это уже слышал.



Чуть позже Orda.kz опубликовала еще одну статью, на этот раз уже конкретно об открывающихся АЗС "Лукойла", в которой настойчиво напоминала своим читателям, что российская компания находится под санкциями США, а значит, казахам с ней дружить не надо.



""Лукойл" неоднократно попадал под санкции западных стран в связи с агрессивными действиями российского политического режима на Украине. В 2016 году российский нефтяной гигант был вынужден полностью уйти с топливного рынка Восточной Европы, продав свою сеть АЗС в Литве, Латвии и Польше, но в Западной Европе и США открытые по франшизе заправки "Лукойла" продолжали работать даже после начала полномасштабного военного конфликта между РФ и Украиной в 2022 году", – пишет Орда, отмечая, что "Лукойл" присутствует на казахстанском рынке уже почти 30 лет, но в условиях, когда другие инвестиционные возможности для компании закрываются, она все пристальнее присматривается к Казахстану.



Как пишут авторы статьи, формально АЗС, которые российская корпорация открыла в Казахстане, будут работать по франшизе, однако франчайзинговые отчисления все равно станут уходить в Москву, что, по мнению "Орды", опять-таки плохо.



ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

О санкциях Вашингтона против китайских банков: чем могут ответить Москва и Пекин? Шары, грезы и украинская вольница

И снова налицо двойные стандарты, столь явно выдающие грантоедские СМИ. Когда прибыль от деятельности в Казахстане уходит, скажем, в Лондон или Вашингтон, это нормально и даже хорошо, но если, не дай Бог, деньги, заработанные в республике, достаются российской компании, то это уже повод для скандала.



Ситуация вокруг новых АЗС – всего лишь небольшой пример того, как через свои НКО Запад пытается поссорить Москву и Астану, внедряя в сознание казахстанцев вирус враждебности к России. Причем делается это совершено неприкрытым, циничным, наглым и на 100% манипулятивным образом, что в последнее время стало визитной карточкой различных западных фондов и подконтрольных им медиаресурсов – от обычных блогеров до целых информационных порталов.



И все же та топорность, с которой они сегодня работают, свидетельствует о нервозности в стане наших противников, нежелающих признавать, что их влияние в Средней Азии постепенно сходит на нет.



22 апр. 24