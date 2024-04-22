 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.04.2024
08:48  Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47  Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17  Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10  Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе
07:45  Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10  Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48  Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов

06:04  Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
05:58  Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов
05:54  Китай и Европа – осторожное сближение, - Александр Лукин
00:55  Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова
00:50  США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин
00:21  Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич
00:19  В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова
00:18  Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин
00:05  Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
Воскресенье, 21.04.2024
22:47  Казахстанка Рыбакина выиграла теннисный турнир WTA Porsche в Штутгарте
18:15  За казахскими миллиардерами закрепили участки в зоне затопления...
17:30  Беглый олигарх Шор создал оппозиционный блок Молдавии "Победа-Виктория"
14:11  Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
13:48  Шымкент, XXI век - познакомились в интернете и... украл невесту
13:45  Карабатанский проект. РК, РФ и КНР договорились вместе построить полиэтиленовый завод
12:01  "Славизация" русских - стратегия выживания этноса, - В.Капленков
11:54  В ФРГ разворачивается небывалая кампания по поиску "агентов влияния" Москвы, - "НГ"
11:45  США и Францию изгнали из Нигера, Россия открыла второй фронт. Африка начала пробуждаться, - "Sohu"
09:54  Обнажая дно... Orda.kz поговорила с жителями затопленных пригородов Петропавловска
09:27  Парламент Киргизии встает на русофобские рельсы, - Айнур Курманов
09:18  Не научились. В Японии на учениях разбились 2 геликоптера ВВС SH 60 Seahawk
09:15  В 2021 году ведущие китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио. Как так?..
09:01  Новые эпидемии похоронят Человечество..., - The Guardian
08:56  Грузия на пути к парламентским выборам и на перекрестке противоречий, - Ю.Кузнецов
01:07  Почему европейские ценности больше напоминают постулаты Оруэлла, - Светлана Гомзикова
00:48  Чего стоит новая Антанта Франции и Британии? - Вл.Прохватилов
00:38  Применение силы нигде уже не считается красной чертой. О милитаризации конфликтов во всем мире, - НГ
00:00  Конгресс США выдал Украине на войну еще $66 млрд
Суббота, 20.04.2024
18:38  Любовь и ненависть к Моди. Индией правят древнейшие боги и демоны, - Дживан Мукта
18:02  Певицу Лолу затравили власти, "Узбекконцерт" и хейтеры
17:16  Армения и Казахстан могут уйти: что происходит с ОДКБ
15:21  Секс могут признать официальным олимпийским видом спорта
13:29  В кыргызском Караколе милиционеры сломали челюсть... управляющему банком
12:47  Юную и красивую главу ТПП Навоийской области Аманбаеву подвели под статью
12:40  Киллер для Зеленского: есть ли на Западе пророссийское подполье
12:20  По Ташкенту топает военный марш. В день рождения Гитлера...
12:19  ЕС разводит Душанбе на новый договор об "углубленном" сотрудничестве
12:00  Мем о демократиях и автократиях: смешивать теплое с мягким, - Павел Шипилин
11:55  Новая "Большая игра": Китай вытесняет Россию из ЦентрАзии, - Orda.kz
11:42  В армии Китая создали новый род войск - "Силы информационной поддержки"
11:18  Памяти Бориса Кимягарова - создателя Таджикского советского кино (история)
11:16  Кто будет править Германией в 2025 году? - Олег Никифоров
11:03  Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане
11:00  Пасынки украинской нации. За что гибнут подросшие дети с промытыми мозгами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов
06:48 22.04.2024

22.04.2024 | Алексей БЕЛОВ

Когда любое лыко – в строку

На минувшей неделе официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров рассказал, что власти республики обсуждают с российской стороной информационные вбросы, которые появляются со стороны "третьих заинтересованных сил" в целях внести разлад в отношения Астаны и Москвы.

"Наиболее яркими примерами таких вбросов были утверждения, что якобы с территории Казахстана были запущены дроны, которые атаковали объекты в Татарстане. Потом была информация, что Казахстан поставляет российские вооружения Украине. Такие вбросы, естественно, делаются уже третьими заинтересованными силами. Мы совместно с нашими коллегами из России эти вопросы прорабатываем. Мы вынуждены наблюдать усилия определенных сил, которые направлены на то, чтобы внести разлад в развитие дружеских и добрососедских отношений с Россией", – заявил казахстанский чиновник.

По оценке Смадиярова, несмотря на то, что у Казахстана с Россией налажен конструктивный диалог и успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество, некие "третьи силы" умудряются использовать еще и новые технологии – искусственный интеллект, – чтобы разжечь взаимное недоверие между нашими странами.

В качестве примера официальный представитель МИД РК привел недавний случай, когда с помощью нейросети был подделан голос депутата Госдумы генерала Андрея Гурулева, произнесшего несколько угроз в сторону Казахстана от лица руководства РФ.

"Эта волна все нарастает. С учетом этого понимания мы на всех уровнях и на постоянной основе поддерживаем диалог с российской стороной. Нам удается эффективно противостоять данному негативному влиянию", – подчеркнул Смадияров, посоветовав как простым гражданам Казахстана, так и казахстанским СМИ пользоваться только проверенными источниками информации и не доверять информационным вбросам.

Что касается реакции обычных граждан на происходящее, то им действительно сегодня приходится тяжело – отличить правду от вымысла становится все труднее. Ну а если же речь идет о работе в республике различных СМИ, то, увы, далеко не все из них распространяют и поддерживают различные инсинуации и негативные нарративы, скажем так, случайно оказавшись жертвами мошеннических действий со стороны тех самых третьих лиц. В Казахстане до сих пор есть средства массовой дезинформации, существующие на прямые гранты из-за рубежа, которые намеренно разжигают в республике антироссийские настроения.
За примерами далеко ходить не нужно. Не далее как несколько дней тому назад стало известно, что российская нефтедобывающая компания "Лукойл" открыла в Казахстане свою первую АЗС. Как официально было объявлено, казахстанский топливный ритейлер будет работать по франшизе одной из крупнейших российских нефтяных компаний, причем в дальнейшем планируется запустить целую сеть современных автозаправок.

Кстати, до прихода на казахстанский бензиновый рынок "Лукойла" единственной российской компанией, у которой были АЗС в Казахстане, была "Газпром-нефть".

Но еще до того, как об открытии первой заправки из новой сети стало известно, на портале "Орда" появилась статья под названием "Рука Москвы тянется к казахстанской нефти?". В ней, в частности, говорится:

"То, что российские инвесторы присматриваются к казахстанским нефтяным месторождениям, – не секрет. На днях это стало еще очевиднее: "Лукойл", который считается крупнейшим российским инвестором в Казахстане, купил 50% дочерней компании "КазМунайГаз" – ТОО "Kalamkas-Khazar Operating". Казахстан теперь будет еще сильнее зависеть от инфраструктуры "Лукойла", которая расположена на территории России. Это ставит Казахстан в еще более зависимое и уязвимое положение. К тому же нельзя забывать о рисках, которые связаны с санкциями против России. Если Казахстан решит создавать совместные предприятия с РФ, угроза вторичных санкций будет нависать над этими проектами, как дамоклов меч".

В дальнейшем авторы статьи сетуют на то, что из-за сильно испорченных отношений властей Казахстана с западными нефтегазовыми компаниями, "накаленных до предела", говорится в тексте статьи, причиной чему послужило нежелание NCOC (North Caspian Operating Company) – компании оператора, действующей на основе соглашения о разделе продукции на Северном Каспии, в состав которой входят небезызвестные Eni, ExxonMobil, Shell, Total S.A, и Inpex, платить компенсацию почти в пять миллиардов долларов за ущерб окружающей среде, "Лукойл" может занять их место на нефтяном рынке республики. А это, по мнению "Орды", очень плохо с точки зрения зависимости Казахстана от России.

То есть по логике авторов статьи не важно, что творят западные компании на территории Казахстана, главное, чтобы здесь не было русских. Где-то я все это уже слышал.

Чуть позже Orda.kz опубликовала еще одну статью, на этот раз уже конкретно об открывающихся АЗС "Лукойла", в которой настойчиво напоминала своим читателям, что российская компания находится под санкциями США, а значит, казахам с ней дружить не надо.

""Лукойл" неоднократно попадал под санкции западных стран в связи с агрессивными действиями российского политического режима на Украине. В 2016 году российский нефтяной гигант был вынужден полностью уйти с топливного рынка Восточной Европы, продав свою сеть АЗС в Литве, Латвии и Польше, но в Западной Европе и США открытые по франшизе заправки "Лукойла" продолжали работать даже после начала полномасштабного военного конфликта между РФ и Украиной в 2022 году", – пишет Орда, отмечая, что "Лукойл" присутствует на казахстанском рынке уже почти 30 лет, но в условиях, когда другие инвестиционные возможности для компании закрываются, она все пристальнее присматривается к Казахстану.

Как пишут авторы статьи, формально АЗС, которые российская корпорация открыла в Казахстане, будут работать по франшизе, однако франчайзинговые отчисления все равно станут уходить в Москву, что, по мнению "Орды", опять-таки плохо.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
О санкциях Вашингтона против китайских банков: чем могут ответить Москва и Пекин? Шары, грезы и украинская вольница
И снова налицо двойные стандарты, столь явно выдающие грантоедские СМИ. Когда прибыль от деятельности в Казахстане уходит, скажем, в Лондон или Вашингтон, это нормально и даже хорошо, но если, не дай Бог, деньги, заработанные в республике, достаются российской компании, то это уже повод для скандала.

Ситуация вокруг новых АЗС – всего лишь небольшой пример того, как через свои НКО Запад пытается поссорить Москву и Астану, внедряя в сознание казахстанцев вирус враждебности к России. Причем делается это совершено неприкрытым, циничным, наглым и на 100% манипулятивным образом, что в последнее время стало визитной карточкой различных западных фондов и подконтрольных им медиаресурсов – от обычных блогеров до целых информационных порталов.

И все же та топорность, с которой они сегодня работают, свидетельствует о нервозности в стане наших противников, нежелающих признавать, что их влияние в Средней Азии постепенно сходит на нет.

22 апр. 24

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713757680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Героем Кыргызской Республики Медетканом Шеримкуловым
- Мажилис рассмотрит в I-ом чтении поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности
- Олжас Бектенов: вместо продажи сырья в виде газа мы будем производить полиэтилен, что увеличивает добавленную стоимость в 20 раз
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Национальный космический центр "Қазақстан ғарыш сапары"
- Олжас Бектенов ознакомился со стартап-проектами Astana Hub и поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
- Ерлан Карин встретился с представителями кыргызской молодежи
- Колледжи должны ориентироваться на спрос регионального рынка труда – Тамара Дуйсенова
- Вопросы государственной статистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
- Механизм компенсации утраченного и испорченного имущества пострадавшим обсудили в Штабе по противодействию паводкам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  