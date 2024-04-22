Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке

08:17 22.04.2024

Newsweek

США

22 апреля 2024

Америка в упадке

Newsweek: в США катастрофически вырос уровень психических проблем среди молодежи



США пришли в упадок, пишет Newsweek. Положением страны в мире удовлетворены лишь 33% американцев. Аналитики говорят о провалах госуправления, несостоятельной внешней политике и катастрофическом масштабе психических проблем среди молодежи.

Уильям Купер (William Cooper)



Новый опрос Gallup показал, что только 33% американцев удовлетворены сегодняшним положением страны в мире. В 2000 году таких было 65%.Понять такого рода настроения нетрудно: за пост хозяина Белого дома снова борются престарелые и крайне непопулярные Дональд Трамп с Джо Байденом. В XXI веке Америка с каждым новым шагом все сильнее впадает в упадок, включая многочисленные провалы государственного управления, все менее состоятельную политику и катастрофический масштаб психических проблем среди молодежи.



В связи с таким затруднительным положением возникает два важных вопроса: является ли экономический спад в Америке просто очередным изгибом длинной дуги нелинейного, но все же восходящего прогресса? Или же это первый этап резкого и необратимого национального упадка?



Ответ следует искать у американского народа. Как и все страны, Америка - это, прежде всего, про сердца и умы людей. И общий вектор указывает на то, что ситуация становится не лучше, а хуже. Усиливается племенное мировоззрение, соцсети становятся все умнее в плане манипулирования человеческим сознанием, а количество изъянов политической системы растет наряду с провалами государственного управления.



Рецепт здесь, казалось бы, простой. Нужно повышать уровень школьного образования и осведомленность общества о когнитивных предрассудках, проводить больше времени с людьми из других политических групп, сокращать и регулировать использование соцсетей, пересмотреть политическую структуру с целью увеличения количества политических партий и обеспечения им равного представительства, удвоить усилия в вопросах свободы слова, отчаянно охранять честность выборов и поддержать любого республиканского лидера, кроме Дональда Трампа.



Однако на практике достижение этих целей оказалось невозможным.

Есть две масштабные и частично дублирующие друг друга глобальные тенденции, которые только усложнят попытки остановить свободное падение страны в XXI веке. Во-первых, технологии становятся все совершеннее - причем головокружительными темпами. Да, это несет в себе огромный положительный потенциал: интернет демократизирует образование, инновации в сфере потокового вещания обогащают культурно-развлекательную программу, новая продукция вроде беспилотных автомобилей производит революцию в сфере транспорта, высококвалифицированные исследования способствуют развитию медицины, а новаторские технологии помогают рационально распределять предметы первой необходимости (еду и одежду).



Но есть и негативная сторона, и она не может не расстраивать. Дипфейк-технологии усугубляют ситуацию с использованием интернета, неэффективная кибербезопасность саботирует сохранность персональных данных и контроль над компьютеризированными системами, популярные приложения (тот же китайский TikTok) дают конкурирующим правительствам контроль над личной информацией американцев, искусственный интеллект угрожает человечеству неочевидными и неизученными способами, промышленные инновации наподобие гидроразрыва пласта разрушают окружающую среду, а военные изобретения в корне меняют приемы ведения вооруженных конфликтов.



Во-вторых, усложняется и картина международных дел. Америке потребовалось целых 200 лет, чтобы достичь глобальной гегемонии, и всего 20, чтобы ее потерять.

Бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс (Robert Gates) в статье от сентября 2023 года писал, что геополитические угрозы для Америки множатся: "Соединенные Штаты оказались в исключительно опасном положении: они столкнулись с агрессивными противниками, склонными к просчетам, но оказались неспособны обеспечить единство и силу, которые необходимы, чтобы разубедить их в своих намерениях".



По словам Гейтса, "Соединенные Штаты сейчас сталкиваются с более серьезными угрозами своей безопасности, чем когда-либо за последние десятилетия, если не за всю историю страны. Впервые государство противостоит одновременно четырем противникам: России, Китаю, Северной Корее и Ирану, чей коллективный ядерный арсенал может в течение нескольких лет почти вдвое превысить американский. Со времен Корейской войны Соединенным Штатам ни разу не приходилось сталкиваться с мощными военными оппонентами одновременно в Европе и Азии".



Но значение имеют не только крупные соперники. Вполне вероятно, что через несколько десятилетий даже небольшие страны обзаведутся военным потенциалом, который в ключевых отношениях превысит потенциал сегодняшних сверхдержав. Учитывая доминирование и сплоченность американской армии, новая гражданская война маловероятна. Наихудший сценарий, возможный из-за проблем в Америке, - это не халатность во внутреннем управлении, а внешнеполитический просчет.



Данная динамика выявляет поразительную истину, нависшую над человечеством: главная демократия и сильнейшая страна мира скатывается в упадок именно в момент разрастания мировых проблем, когда потребность в ее рациональном руководстве как никогда остра и актуальна.



Однако где-то за сгущающимися тучами трибалистского бедлама и политического рвения по-прежнему скрывается основной национальный импульс противостоять и преодолевать серьезные вызовы. Вопрос в том, какую силу он в итоге сохранит.



В 1831-1832 годах в Америку приезжал французский политолог Алексис де Токвиль (Alexis de Tocqueville). Он внимательно наблюдал за поведением людей и подробно все записывал. Его книга "Демократия в Америке" считается классикой политологии, а самого де Токвилля почитают за способность уловить истинную сущность Соединенных Штатов, а это мало кому удавалось - что до него, что после.



Наиболее глубокая, вероятно, мысль де Токвиля звучит так: "Величие Америки не в том, что это страна более просвещенная, чем какая-либо другая, а в ее способности исправлять свои ошибки". Америка XXI века только и делает, что подвергает этот тезис проверкам на прочность. Наша страна находится в упадке, и довольно скоро мир узнает, сколь верны идеи де Токвиля в наши дни.