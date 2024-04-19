 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.04.2024
08:48  Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47  Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17  Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10  Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе
07:45  Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10  Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48  Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов

06:04  Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
05:58  Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов
05:54  Китай и Европа – осторожное сближение, - Александр Лукин
00:55  Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова
00:50  США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин
00:21  Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич
00:19  В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова
00:18  Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин
00:05  Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
Воскресенье, 21.04.2024
22:47  Казахстанка Рыбакина выиграла теннисный турнир WTA Porsche в Штутгарте
18:15  За казахскими миллиардерами закрепили участки в зоне затопления...
17:30  Беглый олигарх Шор создал оппозиционный блок Молдавии "Победа-Виктория"
14:11  Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
13:48  Шымкент, XXI век - познакомились в интернете и... украл невесту
13:45  Карабатанский проект. РК, РФ и КНР договорились вместе построить полиэтиленовый завод
12:01  "Славизация" русских - стратегия выживания этноса, - В.Капленков
11:54  В ФРГ разворачивается небывалая кампания по поиску "агентов влияния" Москвы, - "НГ"
11:45  США и Францию изгнали из Нигера, Россия открыла второй фронт. Африка начала пробуждаться, - "Sohu"
09:54  Обнажая дно... Orda.kz поговорила с жителями затопленных пригородов Петропавловска
09:27  Парламент Киргизии встает на русофобские рельсы, - Айнур Курманов
09:18  Не научились. В Японии на учениях разбились 2 геликоптера ВВС SH 60 Seahawk
09:15  В 2021 году ведущие китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио. Как так?..
09:01  Новые эпидемии похоронят Человечество..., - The Guardian
08:56  Грузия на пути к парламентским выборам и на перекрестке противоречий, - Ю.Кузнецов
01:07  Почему европейские ценности больше напоминают постулаты Оруэлла, - Светлана Гомзикова
00:48  Чего стоит новая Антанта Франции и Британии? - Вл.Прохватилов
00:38  Применение силы нигде уже не считается красной чертой. О милитаризации конфликтов во всем мире, - НГ
00:00  Конгресс США выдал Украине на войну еще $66 млрд
Суббота, 20.04.2024
18:38  Любовь и ненависть к Моди. Индией правят древнейшие боги и демоны, - Дживан Мукта
18:02  Певицу Лолу затравили власти, "Узбекконцерт" и хейтеры
17:16  Армения и Казахстан могут уйти: что происходит с ОДКБ
15:21  Секс могут признать официальным олимпийским видом спорта
13:29  В кыргызском Караколе милиционеры сломали челюсть... управляющему банком
12:47  Юную и красивую главу ТПП Навоийской области Аманбаеву подвели под статью
12:40  Киллер для Зеленского: есть ли на Западе пророссийское подполье
12:20  По Ташкенту топает военный марш. В день рождения Гитлера...
12:19  ЕС разводит Душанбе на новый договор об "углубленном" сотрудничестве
12:00  Мем о демократиях и автократиях: смешивать теплое с мягким, - Павел Шипилин
11:55  Новая "Большая игра": Китай вытесняет Россию из ЦентрАзии, - Orda.kz
11:42  В армии Китая создали новый род войск - "Силы информационной поддержки"
11:18  Памяти Бориса Кимягарова - создателя Таджикского советского кино (история)
11:16  Кто будет править Германией в 2025 году? - Олег Никифоров
11:03  Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане
11:00  Пасынки украинской нации. За что гибнут подросшие дети с промытыми мозгами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:47 22.04.2024

Яков Кедми: "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"

19.04.2024

Лилия ИГЛИКОВА

Может ли эскалация конфликта на Ближнем Востоке привести к большой войне?

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713764820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Героем Кыргызской Республики Медетканом Шеримкуловым
- Мажилис рассмотрит в I-ом чтении поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности
- Олжас Бектенов: вместо продажи сырья в виде газа мы будем производить полиэтилен, что увеличивает добавленную стоимость в 20 раз
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Национальный космический центр "Қазақстан ғарыш сапары"
- Олжас Бектенов ознакомился со стартап-проектами Astana Hub и поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
- Ерлан Карин встретился с представителями кыргызской молодежи
- Колледжи должны ориентироваться на спрос регионального рынка труда – Тамара Дуйсенова
- Вопросы государственной статистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
- Механизм компенсации утраченного и испорченного имущества пострадавшим обсудили в Штабе по противодействию паводкам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  