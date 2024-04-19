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|Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:47 22.04.2024
Яков Кедми: "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
19.04.2024
Лилия ИГЛИКОВА
Может ли эскалация конфликта на Ближнем Востоке привести к большой войне?