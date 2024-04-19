Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"

08:47 22.04.2024

Яков Кедми: "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"



19.04.2024



Лилия ИГЛИКОВА



Может ли эскалация конфликта на Ближнем Востоке привести к большой войне?



