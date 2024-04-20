Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев

08:48 22.04.2024

Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки"

Объединение с участием РФ расширяет свои возможности влиять на политику нефтяного картеля ОПЕК



Дмитрий Алексеев



Расширение состава БРИКС привело к тому, что доля союза в мировом объеме производства увеличилась с 32 до 37%, оценили во Всемирной торговой организации (ВТО). Доля БРИКС, тем самым, стала больше, чем у "Большой семерки". В "Цифровом Банке БРИКС" уверены: сейчас продолжает расти влияние альянса на ВТО и МВФ. При этом страны БРИКС выступают за реформу этих институтов, чтобы сделать их более справедливыми и представительными для развивающихся стран. Однако, по мнению экспертов, стоит учитывать, что разделение мировой экономики на два блока может привести к увеличению торговых барьеров и усилению геополитической напряженности. Подробности - в материале "Известий".



Надежды 45 стран



За счет расширения БРИКС доля межгосударственного объединения в мировом объеме производства выросла с 32 до 37%, заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала на весенней конференции МВФ и Всемирного банка.



"Сегодня страны G7 контролируют 30% мирового производства, БРИКС - 32%. С учетом новых прибавлений - 37%", - сказала глава ВТО. В то же время она добавила, что нарастающая фрагментация мировой экономики и ее разделение на два торговых блока может привести в перспективе к потере 5% мирового ВВП.



Совсем недавно президент России Владимир Путин отмечал, что в настоящее время к работе ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются все новые и новые государства. Владимир Путин также указывал на перспективы в построении Большого Евразийского партнерства в сопряжении интеграционных процессов, охватывающих Евразийский экономический союз и инициативу Китая "Один пояс, один путь", передает TV Brics.



На саммите БРИКС в августе 2023 года 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к альянсу. Официальные заявки на вступление подали 23 страны. Планируется, что окончательный этап формирования БРИКС+ должен завершиться до 2030 года. Это даст возможность создания экономического блока из 45 стран.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



БРИКС включала Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к нему присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС. Планируется провести более 200 мероприятий во многих городах РФ.



- Весомым результатом расширения БРИКС следует считать то, что теперь Китай, важнейший в мире импортер нефти, сможет заседать и продвигать свои интересы в одной организации с двумя крупнейшими в мире производителями нефти - Саудовской Аравией и Россией, к тому же еще с Ираном и ОАЭ, - сказали "Известиям" в пресс-службе "Цифрового Банка БРИКС". - Тем самым БРИКС расширяет свои возможности влиять на политику картеля ОПЕК.



Впрочем, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов отмечает, что пока еще нельзя говорить, что "страны-члены БРИКС тесно связаны экономически между собой, и данная связь еще более будет размываться в результате расширения".



- Хотя, например, в нынешнем формате БРИКС несколько стран являются ключевыми экспортерами энергетических ресурсов, что подчеркивает геостратегическое значение объединения в мировой экономике, - говорит Евгений Смирнов. - К тому же основные импортеры нефти - Китай и Индия - также являются членами БРИКС. Это означает, что международная торговля энергоносителями будет во многом в перспективе замыкаться на данном объединении, которое станет отчасти определять логику развития отраслевых глобальных цепочек поставок и международное энергетическое сотрудничество.



Поэтому, подчеркивает эксперт, БРИКС в новом составе лишь укрепит стратегическое партнерство стран на мировых рынках нефти и газа, а также в сфере возобновляемой энергетики.



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Также важным представляется расширение взаимодействия в рамках Партнерства БРИКС по Новой промышленной (цифровой) революции, сказали "Известиям" в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ. В настоящее время министерство продвигает российскую инициативу создания Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций. Основной функционал включает в себя привлечение инвестиций, трансфер технологий, продвижение продукции на мировые рынки, в том числе путем гармонизации национальных стандартов с мировыми.



Весовые категории двухполярного мира



Увеличение объемов производства в странах БРИКС отражает их растущее влияние и зрелость экономики, что может вызывать сдвиг в распределении мирового производства, полагают эксперты Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП, подведомство Минобрнауки).



- Экономики G7, включая США, имеют развитую сферу услуг, способную обеспечить значительную часть ВВП этих стран. При этом в экономиках стран БРИКС превалирует доля реального сектора, что свидетельствует о производственной мощности и производственном потенциале этих стран. В настоящее время страны БРИКС обладают преимуществами в сфере промышленности, экспорта товаров и развития инфраструктуры, - ответили в пресс-службе РИЭПП.



Между тем с точки зрения баланса объемов ВВП едва ли можно говорить о равновесии БРИКС и G7, считает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Роман Волков. Ведь в целом сопоставимые объемы ВВП по паритету покупательской способности двух объединений формируются странами-участниками с крайне разными структурами экономик, населения и т.д.



Сейчас, по оценкам ЦМАКП, России и членам БРИКС для уверенного существования в мировом экономическом пространстве не хватает:



- высокотехнологичных промышленных производств (базовая электронная компонентная база, массовое гражданское авиастроение, биотехнологии для сельского хозяйства и т.д.);



- сектора услуг - от рейтинговых агентств (наподобие S&P, Fitch, Moody’s) до страхования и туризма;



- инфраструктуры - финансы, трансграничная торговля.



Между тем тенденция к формированию двухполярного (или даже многополярного) мира уже четко обозначилась.



- Многие критики БРИКС называют его лишь форумом, а не интеграционным объединением стран, и это действительно так, - говорит Евгений Смирнов. - Это объединение и было задумано как форум, однако в его рамках страны-члены могут создавать политические условия (в том числе и в рамках дипломатических механизмов) для решения конкретных задач экономического взаимодействия, которые касаются широкого спектра вопросов - от международного энергетического и инфраструктурного сотрудничества до проблем дедолларизации расчетов между странами.



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По мнению Смирнова, ключевая роль БРИКС в перспективе будет заключаться в том, что он, расширяясь и обращая на себя внимание, посылает четкий сигнал как развитым странам, так и международным организациям о том, кто будет во многом регулировать новый миропорядок.



Усиление международного влияния БРИКС уже проявляется, в частности, в амбициях по поводу реформирования мировой валютной системы, которые сегодня сконцентрированы вокруг отказа от доллара в расчетах между странами-членами.



Этот полярный мир



Роман Волков, говоря о дальнейших перспективах БРИКС, выделяет два уровня.



- "Широкий" БРИКС, включающий все страны-участники, имеет шанс на роль площадки по выработке единых норм и принципов взаимодействия большого числа "незападных" стран и защиты их интересов в условиях фрагментации мировой экономики и формирования экономических и политических блоков. Ядро БРИКС, включающее, прежде всего, Китай и Россию (возможно, и не в полном объеме Индию), может претендовать на роль одного из двух, вместе с G7, экономических полюсов мира.



В то же время создать двухполярный экономический мир именно с основной опорой на БРИКС пока вряд ли получится: слишком далеки географически и экономически отдельные его участники, отмечает экономист ЦМАКП.



- Уменьшение ВВП из-за разграничения мировой экономики на два торговых блока будет зависеть от сценария такого разделения, - считает Волков. - Падение мировой экономики возможно в случае стремительного и резкого разделения (например, вследствие военной операции Китая против Тайваня). Но более вероятный вариант (и реализующийся в настоящее время) - замедление мировой экономики при относительно плавном формировании полюсов и блоков.



Эксперт добавляет, что реальные риски в становлении нового биполярного мира в общем-то уже очевидны - это будут торговые и санкционные противостояния.



По мнению Евгения Смирнова, вероятные угрозы в этом случае: ухудшение международных отношений и увеличение напряженности; ограничение свободы перемещения капитала, технологий и людей между блоками; неравные условия торговли для стран, не входящих ни в один из блоков.