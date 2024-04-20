На выборах в Раю (Мальдивы) побеждают упоротые прокитайские маоисты

10:20 22.04.2024

На выборах в популярной у туристов островной стране победили сторонники Китая

Избиратели на Мальдивах поддержали курс на сближение с Пекином



Прокитайская партия одерживает уверенную победу на парламентских выборах на Мальдивах. Избиратели поддерживают курс президента Мохаммеда Муиззу на сближение с Китаем и отказ от традиционного союзника Индии.



Избиратели Мальдивских островов поддержали курс президента Мохаммеда Муиззу на сближение с Китаем и отказ от традиционной благодетельницы Индии, а его партия получила контроль над парламентом в результате убедительных выборов, сообщает Agence France-Press.



Народный национальный конгресс (ННК) Мохаммеда Муиззу получил 66 из первых 86 заявленных мест, что, по данным Избирательной комиссии Мальдивских островов, уже более чем достаточно для получения подавляющего большинства в парламенте, состоящем из 93 членов.



Голосование было расценено как решающая проверка для плана Муиззу по развитию более тесного экономического сотрудничества с Китаем, включая строительство тысяч квартир на спорно возвращенных землях.



Мальдивы, напоминает Agence France-Press, известны как одно из лучших мест для роскошного отдыха благодаря своим нетронутым белым пляжам и уединенным курортам, но в последние годы они также стали геополитической точкой притяжения в Индийском океане, где через архипелаг проходят глобальные морские пути с востока на запад.



Мохаммед Муиззу победил на президентских выборах в сентябре прошлого года в качестве доверенного лица прокитайского экс-президента Абдуллы Ямина, освобожденного на прошлой неделе после того, как суд отменил его 11-летний тюремный срок за коррупцию.



В этом месяце, когда кампания по подготовке к парламентским выборам была в самом разгаре, Муиззу заключил крупные инфраструктурные контракты с китайскими государственными компаниями.



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Его администрация также находится в процессе отправки домой гарнизона из 89 индийских военнослужащих, которые управляют разведывательными самолетами, предоставленными Нью-Дели для патрулирования обширных морских границ Мальдивских островов, отмечает Agence France-Press.



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У ННК и ее союзников было всего восемь мест в предыдущем парламенте, а отсутствие большинства поставило Муиззу в тупик после его победы на президентских выборах в сентябре.



Главная оппозиционная Мальдивская демократическая партия (МДП), которая ранее имела подавляющее большинство голосов, потерпела унизительное поражение, получив всего дюжину мест.



Проиндийская МДП стремилась помешать усилиям Муиззу по перестройке мальдивской дипломатии.



С тех пор как Мохаммед Муиззу пришел к власти, законодатели заблокировали трех его кандидатов в кабинет министров и отклонили некоторые из его предложений о расходах.



Мальдивская Республика, состоящая примерно из 1192 крошечных коралловых островов, разбросанных на 800 километров по экватору, является одной из стран, наиболее уязвимых к повышению уровня моря, вызванному глобальным потеплением.



Мохаммед Муиззу, бывший министр строительства, пообещал, что будет сдерживать волны с помощью масштабной рекультивации земель и возведения более высоких островов, что, по мнению экологов, может усугубить риск наводнений.



Андрей Яшлавский