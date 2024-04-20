Война на Ближнем Востоке получила новый импульс: возобновлены удары по американским оккупантам, - МК

10:33 22.04.2024

Обстрелу подверглась военная база США в Сирии: "Это только начало"



Иракская военизированная группировка заявляет, что возобновляет атаки на американские оккупационные войска на Ближнем Востоке, после того как военная база США в Сирии стала мишенью для нападений. Первое нападение на американские войска с начала февраля произошло на следующий день после возвращения премьер-министра Ирака из Вашингтон.



Обстрелу подверглась военная база США в Сирии: "Это только начало"



Иракская группировка боевиков заявила, что возобновит атаки на американские войска в стране, поскольку, по всей видимости, взяла на себя ответственность за удар по американской военной базе на северо-востоке Сирии, в результате которого из иракского города Зуммар было выпущено по меньшей мере пять ракет.



Воскресный удар по американским войскам стал первым с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки в Ираке прекратили свои нападения на американские войска, отмечает The Guardian.



Это произошло на следующий день после того, как премьер-министр Ирака Мохаммед Шайа ас-Судани вернулся из поездки в Соединенные Штаты и встретился с Джо Байденом в Белом доме.



Иракское ополчение "Катаиб Хезболла" заявило, что иракские вооруженные группировки решили возобновить атаки на американское присутствие в стране после того, как увидели незначительный прогресс в переговорах о выводе американских войск во время визита аль-Судани в Вашингтон.



"То, что произошло совсем недавно, - это только начало", - заявили в группе.



Рами Абдель Рахман, директор Сирийской обсерватории по правам человека, заявил, что несколько ракет были выпущены "с иракской территории по базе Хараб аль-Джир" на северо-востоке Сирии, где дислоцируются американские войска.



По словам американского чиновника, истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в целях самообороны после сообщений о неудачной ракетной атаке вблизи базы.



Неясно, то ли ракеты не попали в базу, то ли они были уничтожены до того, как смогли долететь до нее, сообщает Sky News.



В заявлении иракских сил безопасности говорится, что около 9:50 вечера по местному времени "незаконные элементы нанесли ракетный удар по базе международной коалиции в центре сирийской территории".



Иракские вооруженные силы отреагировали на нападение, начав крупную поисковую операцию в северной провинции Найнава, в ходе которой был обнаружен автомобиль, использовавшийся при нападении, говорится в их заявлении.



Силы безопасности сожгли транспортное средство, в котором это произошло, говорится в заявлении.



После серии ракетных обстрелов и ударов беспилотников проиранских вооруженных группировок по американским солдатам, дислоцированным на Ближнем Востоке в начале года, в стране наступило несколько недель затишья, пишет The Guardian.



В январе в результате атаки беспилотника в Иорданской пустыне на сирийской границе погибли трое американских солдат. В ответ американские военные нанесли удары по десяткам целей в Сирии и Ираке, нацелившись на проиранские силы, что вызвало критику со стороны правительств обеих стран.



Около 2500 солдат Соединенных Штатов дислоцируются в Ираке и почти 900 - по ту сторону границы в Сирии в составе международной коалиции, созданной в 2014 году под предлогом борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация).



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ