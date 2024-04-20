 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.04.2024
10:55  Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский
10:33  Война на Ближнем Востоке получила новый импульс: возобновлены удары по американским оккупантам, - МК
10:20  На выборах в Раю (Мальдивы) побеждают упоротые прокитайские маоисты
08:48  Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47  Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17  Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10  Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе

07:45  Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10  Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48  Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов
06:04  Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
05:58  Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов
05:54  Китай и Европа – осторожное сближение, - Александр Лукин
00:55  Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова
00:50  США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин
00:21  Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич
00:19  В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова
00:18  Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин
00:05  Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
Воскресенье, 21.04.2024
22:47  Казахстанка Рыбакина выиграла теннисный турнир WTA Porsche в Штутгарте
18:15  За казахскими миллиардерами закрепили участки в зоне затопления...
17:30  Беглый олигарх Шор создал оппозиционный блок Молдавии "Победа-Виктория"
14:11  Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
13:48  Шымкент, XXI век - познакомились в интернете и... украл невесту
13:45  Карабатанский проект. РК, РФ и КНР договорились вместе построить полиэтиленовый завод
12:01  "Славизация" русских - стратегия выживания этноса, - В.Капленков
11:54  В ФРГ разворачивается небывалая кампания по поиску "агентов влияния" Москвы, - "НГ"
11:45  США и Францию изгнали из Нигера, Россия открыла второй фронт. Африка начала пробуждаться, - "Sohu"
09:54  Обнажая дно... Orda.kz поговорила с жителями затопленных пригородов Петропавловска
09:27  Парламент Киргизии встает на русофобские рельсы, - Айнур Курманов
09:18  Не научились. В Японии на учениях разбились 2 геликоптера ВВС SH 60 Seahawk
09:15  В 2021 году ведущие китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио. Как так?..
09:01  Новые эпидемии похоронят Человечество..., - The Guardian
08:56  Грузия на пути к парламентским выборам и на перекрестке противоречий, - Ю.Кузнецов
01:07  Почему европейские ценности больше напоминают постулаты Оруэлла, - Светлана Гомзикова
00:48  Чего стоит новая Антанта Франции и Британии? - Вл.Прохватилов
00:38  Применение силы нигде уже не считается красной чертой. О милитаризации конфликтов во всем мире, - НГ
00:00  Конгресс США выдал Украине на войну еще $66 млрд
Суббота, 20.04.2024
18:38  Любовь и ненависть к Моди. Индией правят древнейшие боги и демоны, - Дживан Мукта
18:02  Певицу Лолу затравили власти, "Узбекконцерт" и хейтеры
17:16  Армения и Казахстан могут уйти: что происходит с ОДКБ
15:21  Секс могут признать официальным олимпийским видом спорта
13:29  В кыргызском Караколе милиционеры сломали челюсть... управляющему банком
12:47  Юную и красивую главу ТПП Навоийской области Аманбаеву подвели под статью
12:40  Киллер для Зеленского: есть ли на Западе пророссийское подполье
12:20  По Ташкенту топает военный марш. В день рождения Гитлера...
12:19  ЕС разводит Душанбе на новый договор об "углубленном" сотрудничестве
12:00  Мем о демократиях и автократиях: смешивать теплое с мягким, - Павел Шипилин
11:55  Новая "Большая игра": Китай вытесняет Россию из ЦентрАзии, - Orda.kz
11:42  В армии Китая создали новый род войск - "Силы информационной поддержки"
11:18  Памяти Бориса Кимягарова - создателя Таджикского советского кино (история)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский
10:55 22.04.2024

Крупнейший в мире избирательный процесс охватил почти миллиард избирателей

Индия приступила к проведению крупнейших выборах в мире. В пятницу открылись избирательные участки в рамках первого и крупнейшего этапа предвыборного марафона в Индии, на котором, как ожидается, премьер-министр (которого на Западе называют "популистом") Нарендра Моди будет переизбран на третий срок подряд и продолжит исторические преобразования в самой густонаселенной стране мира.

Около 969 миллионов человек имеют право участвовать в крупнейшем демократическом мероприятии в истории человечества, которое будет проходить в семь этапов в течение следующих шести недель, сообщает CNN. Подсчет голосов состоится 4 июня.

Нынешнее голосование считается одним из самых значимых за последние десятилетия, поскольку влиятельная правая партия Моди "Бхаратия Джаната Парти" (БДП) добивается абсолютного большинства в нижней палате парламента (Лок Сабха).

Убедительная победа БДП дала бы правящей партии мандат на дальнейшее закрепление своей индуистско-националистической повестки дня, отказавшись от светской основы Индии в пользу мажоритарного правления, отмечает CNN.

Партия Бхаратия Джаната Нарендры Моди надеется увеличить свое парламентское большинство на фоне утверждений о том, что демократия в стране была подорвана с момента ее прихода к власти 10 лет назад, пишет британская The Guardian: "Аналитики назвали эти выборы самыми предсказуемыми опросами общественного мнения, которые Индия проводила за последние десятилетия, и многие ожидали, что Моди и его БДП останутся у власти на третий срок".

Хотя опросы показывают, что Моди с большим отрывом является самым популярным политическим лидером Индии, политические оппоненты также обвиняют правительство в "искажении сути" выборов и подрыве целостности индийской демократии и ее избирательных процессов.

РЕКЛАМА

shop-india.ru
Индийская Лавка "ГАНГ"
Узнать больше
РЕКЛАМА

ilyinka.ru
Ильинка 3/8. Коллекционные особняки в 300 м от Кремля
160 метров до Красной площади. Клубные особняки. Виды на исторический центр.
Узнать больше
Против "джаггернаута БДП" выступает альянс из более чем двух десятков партий, включая главную оппозиционную партию Индии - Индийский национальный конгресс, которые проводят кампанию за сокращение неравенства и поддержку того, что они называют демократическими институтами Индии, подверженными риску, отмечает The Guardian.

На протяжении всего десятилетия своего пребывания у власти БДП подвергалась пристальному вниманию со стороны правозащитных организаций из-за своей все более резкой индуистской националистической политики и продолжающегося подавления – прежде всего с точки зрения Запада – инакомыслия и демократических свобод.

Тем не менее Моди и его партия пользуются небывалой за последние десятилетия популярностью, констатирует CNN. Согласно исследованию Pew research, проведенному в 2023 году, примерно восемь из десяти взрослых индийцев положительно относятся к премьер-министру.

С момента прихода к власти в 2014 году Нарендра Моди контролировал масштабные расходы на инфраструктуру, строительство автомагистралей, электростанций и морских проектов, а также субсидировал строительство миллионов бетонных домов для импровизированных семей.

"БДП значительно развила страну за последние десять лет. Коррупция и преступность значительно снизились. Чего же еще мы можем желать?" – это 29-летний Адитья Гарг заявил CNN с избирательного участка в Музаффарнагаре, штат Уттар-Прадеш.

Профессиональный уход от Matrix. В 7 раз больше увлажнения* для сухих волос
Реклама Relap
Под руководством Нарендры Моди страна с населением 1,4 миллиарда человек стала самой быстрорастущей экономикой в мире и современной мировой державой, признает американский канал CNN. И добавляет ложку дегтя: несмотря на эти успехи, растущая безработица среди молодежи и неравенство по-прежнему остаются нерешенными проблемами, особенно в сельской местности, и критики утверждают, что Моди спровоцировал религиозную поляризацию, которая привела к росту исламофобии и преследованиям 230 миллионов мусульман в Индии.

При этом Нарендра Моди в геополитическом плане прошел тонкую грань, сделав Индию важным противовесом мировым державам, и Соединенные Штаты, Россия и Китай будут внимательно следить за ходом выборов.

Когда в пятницу открылись избирательные участки, лидер страны обратился к избирателям с посланием.

"Я призываю всех, кто голосует за эти места, воспользоваться своим избирательным правом в рекордном количестве", - написал он на платформе соцсетей X.

Что обещает Моди?

Нарендра Моди поставил перед собой амбициозную цель получить большинство в 400 мест, из которых 370 будут напрямую контролироваться его БДП (по сравнению с 303 в 2019 году), а остальные - Национальным демократическим альянсом.

Предвыборный манифест БДП сосредоточен на создании рабочих мест, программах борьбы с бедностью и развития, при этом особое внимание уделяется женщинам, бедным слоям населения, молодежи и фермерам.

Моди хочет превратить Индию в глобальный производственный центр, продолжить масштабную трансформацию инфраструктуры и достичь энергетической независимости к 2047 году.

В 2023 году Индия с капиталом в 3,7 трлн долларов стала пятой по величине экономикой в мире, поднявшись на четыре позиции в рейтинге за десять лет своего пребывания у власти. Моди пообещал, что в течение возможного третьего срока его полномочий Индия будет обладать третьей по величине экономикой в мире.

Однако экономические успехи медленно сказываются на беднейших слоях населения страны, и, по данным Всемирного банка, в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Индии на душу населения составит всего 147 пунктов, напоминает CNN.

Наталия Гугуева выбирает для своих картин сильных героев: это летчики, Высоцкий, Кустурица

"Все стало таким дорогим; как могут бедные люди выживать в таком климате? Я думаю, пришло время перемен", - рассказывает Ирафан Мохаммад, водитель рикши из Музаффарнагара, у которого четверо детей и который зарабатывает 6 долларов в день.

Нарендра Моди хочет, чтобы Индия стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, будет настаивать на проведении летних Олимпийских играх 2036 года, он намерен высадить индийского астронавта на Луну и пообещал превратить страну в развитую нацию к 2047 году.

Кто является противниками Моди?

Премьер-министру Моди противостоит главная оппозиционная сила страны - Индийский национальный конгресс, партия, которая положила конец почти 200-летнему британскому колониальному правлению и которая управляла Индией на протяжении большей части своей независимой истории.

Но в течение последнего десятилетия она изо всех сил пыталась обрести актуальность, не в силах преодолеть популярность действующего лидера Индии.

Рахул Ганди, представитель знаменитой династии Ганди, является лицом партии. Он проиграл Моди на последних двух выборах и снова будет баллотироваться от южного штата Керала. Ганди недавно назвал нынешние выборы "сфальсифицированным матчем", охарактеризовав борьбу с БДП как борьбу за "демократию и конституцию Индии".

В попытке сместить Моди Конгресс в прошлом году объединил усилия с рядом региональных партий, чтобы сформировать "Индийский национальный альянс за всестороннее развитие" (Indian National Developmental Inclusive Alliance, сокращенно INDIA). Но в этом альянсе начали появляться трещины из-за ряда разногласий с БДП.

Альянс также еще не выдвинул кандидата на пост премьер-министра.

Лидеры оппозиции и партии столкнулись с множеством юридических и финансовых проблем в преддверии выборов этого года, и многие обвиняют БДП в использовании государственных учреждений для подавления своих оппонентов и нападок на них.

Арест в прошлом месяце лидера популярной партии "Аам Адми" Арвинда Кеджривала, главного министра Дели и ярого критика Моди, вызвал протесты в столице и вызвал заявления о политическом "заговоре" со стороны его партии.

Премьер Моди и правящая БДП отрицают политическое вмешательство, а один из высокопоставленных партийных лидеров заявил, что это был "законный процесс" принятия "надлежащих мер против коррупции".

Однако манифест Индийского национального конгресса был назван одним из самых прогрессивных в Индии, в нем провозглашается "свобода от страха" и дается обещание защищать свободу слова, самовыражения и религиозных убеждений, закрепленную в конституции.

За кого голосуют?

Избиратели отдают свои голоса за 543 места в нижней палате парламента, или Лок Сабха, и еще два места назначаются президентом страны.

Партия, получившая большинство, сформирует правительство и назначит премьер-министром одного из своих победивших кандидатов.

В пятницу избиратели из 21 штата и союзных территорий Индии проголосовали электронным способом. Некоторые штаты настолько велики, что голосование проводится в семь этапов, в то время как другие голосуют в один день.

Одним из наиболее политически важных штатов является Уттар-Прадеш, где проживает 240 миллионов человек, которые голосуют на всех семи этапах. Крупнейший штат Индии является важнейшим полем битвы, в котором претендуют на 80 мест в Лок Сабха.

Округ Моди в Варанаси, штат Уттар-Прадеш, где находится знаменитый Тадж-Махал и самый священный город Индии, также является одним из беднейших в стране. И хотя около 38 миллионов мусульман называют Уттар-Прадеш своим домом, он считается индуистским центром БДП и становится все более разделенным по классовому, кастовому и религиозному признаку, отмечает CNN.

26-летний Агдас Сиддики - бизнесмен, голосующий в Музаффарнагаре, штат Уттар-Прадеш. Он говорит, что, хотя он мусульманин, он будет голосовать за БДП.

"Они ввели множество программ социального обеспечения для бедных, и мусульмане являются крупнейшими бенефициарами. Правительство также сократило бюрократическую волокиту, и страна стала более благоприятной для бизнеса", - сказал он.

Однако многие мусульмане, с которыми беседовал CNN, заявили, что они больше не могут мириться с маргинализацией со стороны нынешнего правительства и проголосовали за оппозицию.

"Страна подобна семье, она может развиваться только в том случае, если глава семьи относится ко всем одинаково и не допускает дискриминации", - говорит 54-летняя Мехтаб Али.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713772500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Героем Кыргызской Республики Медетканом Шеримкуловым
- Мажилис рассмотрит в I-ом чтении поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности
- Олжас Бектенов: вместо продажи сырья в виде газа мы будем производить полиэтилен, что увеличивает добавленную стоимость в 20 раз
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Национальный космический центр "Қазақстан ғарыш сапары"
- Олжас Бектенов ознакомился со стартап-проектами Astana Hub и поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
- Ерлан Карин встретился с представителями кыргызской молодежи
- Колледжи должны ориентироваться на спрос регионального рынка труда – Тамара Дуйсенова
- Вопросы государственной статистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
- Механизм компенсации утраченного и испорченного имущества пострадавшим обсудили в Штабе по противодействию паводкам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  