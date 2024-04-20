Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский

10:55 22.04.2024

Крупнейший в мире избирательный процесс охватил почти миллиард избирателей



Индия приступила к проведению крупнейших выборах в мире. В пятницу открылись избирательные участки в рамках первого и крупнейшего этапа предвыборного марафона в Индии, на котором, как ожидается, премьер-министр (которого на Западе называют "популистом") Нарендра Моди будет переизбран на третий срок подряд и продолжит исторические преобразования в самой густонаселенной стране мира.



Около 969 миллионов человек имеют право участвовать в крупнейшем демократическом мероприятии в истории человечества, которое будет проходить в семь этапов в течение следующих шести недель, сообщает CNN. Подсчет голосов состоится 4 июня.



Нынешнее голосование считается одним из самых значимых за последние десятилетия, поскольку влиятельная правая партия Моди "Бхаратия Джаната Парти" (БДП) добивается абсолютного большинства в нижней палате парламента (Лок Сабха).



Убедительная победа БДП дала бы правящей партии мандат на дальнейшее закрепление своей индуистско-националистической повестки дня, отказавшись от светской основы Индии в пользу мажоритарного правления, отмечает CNN.



Партия Бхаратия Джаната Нарендры Моди надеется увеличить свое парламентское большинство на фоне утверждений о том, что демократия в стране была подорвана с момента ее прихода к власти 10 лет назад, пишет британская The Guardian: "Аналитики назвали эти выборы самыми предсказуемыми опросами общественного мнения, которые Индия проводила за последние десятилетия, и многие ожидали, что Моди и его БДП останутся у власти на третий срок".



Хотя опросы показывают, что Моди с большим отрывом является самым популярным политическим лидером Индии, политические оппоненты также обвиняют правительство в "искажении сути" выборов и подрыве целостности индийской демократии и ее избирательных процессов.



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Против "джаггернаута БДП" выступает альянс из более чем двух десятков партий, включая главную оппозиционную партию Индии - Индийский национальный конгресс, которые проводят кампанию за сокращение неравенства и поддержку того, что они называют демократическими институтами Индии, подверженными риску, отмечает The Guardian.



На протяжении всего десятилетия своего пребывания у власти БДП подвергалась пристальному вниманию со стороны правозащитных организаций из-за своей все более резкой индуистской националистической политики и продолжающегося подавления – прежде всего с точки зрения Запада – инакомыслия и демократических свобод.



Тем не менее Моди и его партия пользуются небывалой за последние десятилетия популярностью, констатирует CNN. Согласно исследованию Pew research, проведенному в 2023 году, примерно восемь из десяти взрослых индийцев положительно относятся к премьер-министру.



С момента прихода к власти в 2014 году Нарендра Моди контролировал масштабные расходы на инфраструктуру, строительство автомагистралей, электростанций и морских проектов, а также субсидировал строительство миллионов бетонных домов для импровизированных семей.



"БДП значительно развила страну за последние десять лет. Коррупция и преступность значительно снизились. Чего же еще мы можем желать?" – это 29-летний Адитья Гарг заявил CNN с избирательного участка в Музаффарнагаре, штат Уттар-Прадеш.



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Под руководством Нарендры Моди страна с населением 1,4 миллиарда человек стала самой быстрорастущей экономикой в мире и современной мировой державой, признает американский канал CNN. И добавляет ложку дегтя: несмотря на эти успехи, растущая безработица среди молодежи и неравенство по-прежнему остаются нерешенными проблемами, особенно в сельской местности, и критики утверждают, что Моди спровоцировал религиозную поляризацию, которая привела к росту исламофобии и преследованиям 230 миллионов мусульман в Индии.



При этом Нарендра Моди в геополитическом плане прошел тонкую грань, сделав Индию важным противовесом мировым державам, и Соединенные Штаты, Россия и Китай будут внимательно следить за ходом выборов.



Когда в пятницу открылись избирательные участки, лидер страны обратился к избирателям с посланием.



"Я призываю всех, кто голосует за эти места, воспользоваться своим избирательным правом в рекордном количестве", - написал он на платформе соцсетей X.



Что обещает Моди?



Нарендра Моди поставил перед собой амбициозную цель получить большинство в 400 мест, из которых 370 будут напрямую контролироваться его БДП (по сравнению с 303 в 2019 году), а остальные - Национальным демократическим альянсом.



Предвыборный манифест БДП сосредоточен на создании рабочих мест, программах борьбы с бедностью и развития, при этом особое внимание уделяется женщинам, бедным слоям населения, молодежи и фермерам.



Моди хочет превратить Индию в глобальный производственный центр, продолжить масштабную трансформацию инфраструктуры и достичь энергетической независимости к 2047 году.



В 2023 году Индия с капиталом в 3,7 трлн долларов стала пятой по величине экономикой в мире, поднявшись на четыре позиции в рейтинге за десять лет своего пребывания у власти. Моди пообещал, что в течение возможного третьего срока его полномочий Индия будет обладать третьей по величине экономикой в мире.



Однако экономические успехи медленно сказываются на беднейших слоях населения страны, и, по данным Всемирного банка, в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Индии на душу населения составит всего 147 пунктов, напоминает CNN.



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"Все стало таким дорогим; как могут бедные люди выживать в таком климате? Я думаю, пришло время перемен", - рассказывает Ирафан Мохаммад, водитель рикши из Музаффарнагара, у которого четверо детей и который зарабатывает 6 долларов в день.



Нарендра Моди хочет, чтобы Индия стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, будет настаивать на проведении летних Олимпийских играх 2036 года, он намерен высадить индийского астронавта на Луну и пообещал превратить страну в развитую нацию к 2047 году.



Кто является противниками Моди?



Премьер-министру Моди противостоит главная оппозиционная сила страны - Индийский национальный конгресс, партия, которая положила конец почти 200-летнему британскому колониальному правлению и которая управляла Индией на протяжении большей части своей независимой истории.



Но в течение последнего десятилетия она изо всех сил пыталась обрести актуальность, не в силах преодолеть популярность действующего лидера Индии.



Рахул Ганди, представитель знаменитой династии Ганди, является лицом партии. Он проиграл Моди на последних двух выборах и снова будет баллотироваться от южного штата Керала. Ганди недавно назвал нынешние выборы "сфальсифицированным матчем", охарактеризовав борьбу с БДП как борьбу за "демократию и конституцию Индии".



В попытке сместить Моди Конгресс в прошлом году объединил усилия с рядом региональных партий, чтобы сформировать "Индийский национальный альянс за всестороннее развитие" (Indian National Developmental Inclusive Alliance, сокращенно INDIA). Но в этом альянсе начали появляться трещины из-за ряда разногласий с БДП.



Альянс также еще не выдвинул кандидата на пост премьер-министра.



Лидеры оппозиции и партии столкнулись с множеством юридических и финансовых проблем в преддверии выборов этого года, и многие обвиняют БДП в использовании государственных учреждений для подавления своих оппонентов и нападок на них.



Арест в прошлом месяце лидера популярной партии "Аам Адми" Арвинда Кеджривала, главного министра Дели и ярого критика Моди, вызвал протесты в столице и вызвал заявления о политическом "заговоре" со стороны его партии.



Премьер Моди и правящая БДП отрицают политическое вмешательство, а один из высокопоставленных партийных лидеров заявил, что это был "законный процесс" принятия "надлежащих мер против коррупции".



Однако манифест Индийского национального конгресса был назван одним из самых прогрессивных в Индии, в нем провозглашается "свобода от страха" и дается обещание защищать свободу слова, самовыражения и религиозных убеждений, закрепленную в конституции.



За кого голосуют?



Избиратели отдают свои голоса за 543 места в нижней палате парламента, или Лок Сабха, и еще два места назначаются президентом страны.



Партия, получившая большинство, сформирует правительство и назначит премьер-министром одного из своих победивших кандидатов.



В пятницу избиратели из 21 штата и союзных территорий Индии проголосовали электронным способом. Некоторые штаты настолько велики, что голосование проводится в семь этапов, в то время как другие голосуют в один день.



Одним из наиболее политически важных штатов является Уттар-Прадеш, где проживает 240 миллионов человек, которые голосуют на всех семи этапах. Крупнейший штат Индии является важнейшим полем битвы, в котором претендуют на 80 мест в Лок Сабха.



Округ Моди в Варанаси, штат Уттар-Прадеш, где находится знаменитый Тадж-Махал и самый священный город Индии, также является одним из беднейших в стране. И хотя около 38 миллионов мусульман называют Уттар-Прадеш своим домом, он считается индуистским центром БДП и становится все более разделенным по классовому, кастовому и религиозному признаку, отмечает CNN.



26-летний Агдас Сиддики - бизнесмен, голосующий в Музаффарнагаре, штат Уттар-Прадеш. Он говорит, что, хотя он мусульманин, он будет голосовать за БДП.



"Они ввели множество программ социального обеспечения для бедных, и мусульмане являются крупнейшими бенефициарами. Правительство также сократило бюрократическую волокиту, и страна стала более благоприятной для бизнеса", - сказал он.



Однако многие мусульмане, с которыми беседовал CNN, заявили, что они больше не могут мириться с маргинализацией со стороны нынешнего правительства и проголосовали за оппозицию.



"Страна подобна семье, она может развиваться только в том случае, если глава семьи относится ко всем одинаково и не допускает дискриминации", - говорит 54-летняя Мехтаб Али.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ