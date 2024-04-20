Мирзиеев ждет в Ташкенте лорда Кэмерона. "Более тесно крепить сотрудничество"

13:37 22.04.2024

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Узбекистан

Глава МИД и бывший премьер Великобритании лорд Дэвид Кэмерон посетит Ташкент. На переговорах с министром иностранных дел Узбекистана планируется обсудить развитие сотрудничества по ключевым вопросам - это региональная безопасность, образование, изменение климата и деловые связи.



Министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр страны лорд Дэвид Кэмерон 23 апреля посетит Узбекистан. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе посольства Великобритании.



В Ташкенте Дэвид Кэмерон проведет переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. На встрече планируется обсудить "более тесное сотрудничество по ключевым вопросам", включая региональную безопасность, более активное участие Великобритании в развитии сферы образования, а также вопросы изменения климата, двусторонней торговли и деловых связей.



Дэвид Кэмерон посетит Ташкент в рамках официального визита во все пять государств Центральной Азии и Монголию. Цель поездки - расширение сотрудничества в сферах экономического развития и образования, а также укрепления независимости стран региона.



Последним министром иностранных дел Великобритании, посетившим Узбекистан, был Малкольм Рифкинд в феврале 1997 года.



Примечание ЦА.

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