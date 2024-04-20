В Туркменистане хотят сохранить семьи от разводов, законодательно усложнив процедуру

14:27 22.04.2024

30 марта депутаты Меджлиса (парламента) приняли изменения в "Семейный кодекс Туркменистана". Все они касаются расторжения брака и направлены на его сохранение.



Из кодекса убрали одну из возможных причин развода, а именно отсутствие одного из супругов, когда он/она не приходит для подачи заявления или неизвестно его/ее место жительства.



Это может усложнить процесс для тех пар, чьи супруги находятся, например, на заработках в другой стране. Ранее в Туркменистане часто происходило так, что один супруг уезжает, в новой стране заводит другую семью и прекращает общение с прежней.



Впрочем, подобные случаи суд может рассмотреть в рамках других, не изменившихся пунктов Кодекса – если суд решит, что сохранение семьи невозможно и если хотя бы один из супругов настаивает на расторжении брака.



Второе изменение Кодекса позволяет помирившимся супругам прекратить процедуру развода даже после решения суда, но до регистрации расторжения брака в ЗАГСе. В этом случает решение суда аннулируется, и исполнение решения прекращается.



И последний измененный пункт дает супругам в общей сложности девять месяцев (если суд сочтет, что шанс примирения остается) вместо шести для принятия мер к примирению и сохранению семьи.



Отметим, что национальными традициями и семейными ценностями в Туркменистане озаботились после того, как Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Халк Маслахаты и стал Национальным лидером туркменского народа. Он регулярно пропагандирует народные мудрости, цитируя пословицы и поговорки, а также выступает за сохранение исконных национальных духовно-нравственных ценностей.