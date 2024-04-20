ГКНБ задержал главу стройкомпании KG Групп Имамидина Ташова. За попытку свержения действующей кыр-власти

16:38 22.04.2024

ГКНБ объявил в розыск главу стройкомпании "KG Групп" Имамидина Ташова за попытки захвата власти

"Сводка" (АКИpress) – ГКНБ задержал главу стройкомпании "KG Групп" Имамидина Ташова, который был объявлен в розыск за покушение к насильственному захвату власти.



Как сообщает пресс-служба комитета, он задержан 22 апреля в селе Каинды Панфиловского района.



"Ташов задержан после незаконного пересечения границы Кыргызстана и Казахстана на пути следования из города Алматы в город Кара-Балта, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти", - пишет ГКНБ.



Ранее ГКНБ объявил Ташова в межгосударственный розыск за призыв к насильственному захвату власти и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.



"Находясь в розыске, Имамидин Ташов проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти", - отмечает ГКНБ.