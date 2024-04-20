Депутата КырПарламента Коргонбай уулу заставили сдать мандат. За склоку с полусумасшедшим главой Кырминздрава

17:23 22.04.2024

Депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщили в ЦИК.



Его заявление поступило в ЦИК.



Коргонбай уулу был избран депутатом Жогорку Кенеша по Ноокатскому округу.



Ранее депутат обвинил министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, в ответ министр подал на депутата в суд.



После президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию между министром и депутатом. Он сказал, что министр борется с коррупцией. Информация, озвученная Коргонбай уулу, будет проверена.