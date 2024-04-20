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Песков переводит Путина: он "не предлагал мирную инициативу по Украине"
19:36 22.04.2024

Песков: Путин не предлагал мирную инициативу по Украине
Президент России Владимир Путин не выдвигал мирную инициативу, а констатировал давно известную готовность страны к возобновлению переговоров с Украиной. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о готовности вернуться к обсуждению стамбульских соглашений.

"Вы абсолютно неправильно поняли слова президента. Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация хорошо известной и последовательной позиции главы государства",- сказал Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

Представитель Кремля напомнил, что "Киев де-юре отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой". По словам господина Пескова, никаких подвижек в этом вопросе нет, специальная военная операция продолжается.

11 апреля Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что украинская и российская делегации на переговорах в Стамбуле весной 2022 года пришли к "серьезным подвижкам". Он предложил "положить на стол" согласованный делегациями документ. "Да, и с ним работать",- согласился господин Путин. При этом российский президент выступил против навязывания схем по урегулированию конфликта.

В ходе переговоров в марте 2022 года делегации в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. Владимир Путин говорил, что украинские власти под влиянием Запада "выбросили это все на свалку истории", как только Россия отвела войска от Киевской области. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете проводить переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Подробнее о стамбульских соглашениях - в публикации "Ъ".

Лусине Баласян

Источник - Коммерсант
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