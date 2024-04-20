Зачем Шымкенту АЭС? "РосАтому" хочется поглубже закопать деньги рос-бюджета

20:59 22.04.2024

ШЫМКЕНТЕ ПРОШЛО ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

Шымкенте прошло публичное обсуждение возможного строительства АЭС

В нем приняли участие местные жители, активисты - экологи и члены общественных советов, представители Минэнерго, эксперты из Национального ядерного центра, Института ядерной физики и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции". Власти города назвали обсуждение конструктивным. Предыдущие публичные слушания на тему строительства станции прошли 22 августа в селе Улкен.



Специалисты подчеркивали, что Казахстан нуждается в новых источниках электричества, поскольку потребление энергии в стране растет. В частности, в 2022 году казахстанцы использовали 112,9 млрд кВтч, в то время как в 2023 году это число составило уже 115 млрд кВтч. Тем не менее производство электроэнергии в стране в прошлом году осталось на уровне 112,8 млрд кВтч.

Это приводит к энергодефициту, который может усилиться в будущем. По данным Минэнерго, он превысит 6 ГВт: потребность электрической мощности составит 28,2 ГВт, а реальная располагаемая мощность - 22 ГВт.



По мнению экспертов в сфере атомной энергии, решению этой проблемы может поспособствовать возведение АЭС.



В феврале 2023 года глава казахстанского Минэнерго заявлял, что в стране имелись все объективные предпосылки для старта проекта. Ожидалось, что к концу года Астана выберет подрядчика. Кандидатами были ведущие поставщики из КНР, Кореи, Франции и России ("Росатом"). Тем не менее в сентябре Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум о строительстве АЭС, который не состоялся до сих пор.