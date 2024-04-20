Кыргызстанский борец Роман Ким лишился лицензии на Олимпиаду в Париже из-за пощечины сопернику (видео)

21:09 22.04.2024

"Sport АКИpress" - Кыргызстанский борец Роман Ким не смог завоевать путевку на Олимпийские игры в Париже.



На азиатском лицензионном турнире в Бишкеке он выступил в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.



Ким стартовал с победы на стадии 1/4 финала, а в поединке за лицензию встретился на ковре с казахстанцем Алимханом Сыздыковым.



