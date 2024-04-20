Токаев обещает окончательно запретить охоту на сайгаков

21:10 22.04.2024

Такое заявление сделал президент РК во время своего рабочего визита в Костанайскую область. Иллюстративное фото из архива "МГ" mgГлава государства сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.



По его словам, эту практику нужно прекращать.



– Пусть они разводятся, а мы будем защищать интересы фермеров, которые жаловались на то, что они расплодились. Кто знает, возможно и это нам поможет справиться… Хотя я не суеверный человек, но все-таки. Животных нельзя убивать, особенно находящихся в дикой природе. Казахстан во всем мире известен своими сайгаками. Было принято решение в связи с многочисленностью поголовья, чтобы примерно 400 тысяч изъять из природного арсенала, – сказал Токаев во время встречи с населением.



Сайгаки долгое время находились под защитой государства. Однако последние несколько лет фермеры начали бить тревогу. По их словам, тысячи животных вытаптывают сенокосные земли, уничтожают урожай, пасутся рядом с водоемами, не давая тем самым домашнему скоту приблизиться на водопой. По результатам авиаучета весной прошлого года их численность достигла 1,8 миллиона особей.



Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Отлову подлежали 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.



Однако не все казахстанцы поддержали такую идею и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных – это их рога, которые стоят немалых денег.



•Фермеры ЗКО просят ввести режим ЧС

•Численность сайгаков будут регулировать в Казахстане

•Посевы и пастбища уничтожают сайгаки в ЗКО

•Как будут отлавливать сайгаков в ЗКО и что делать с их мясом и рогами

Арайлым Усербаева

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