Освобождена Новомихайловка. РосАрмия заходит в тыл Угледарскому укрепу укров

00:06 23.04.2024

Российские войска взяли один из ключевых пунктов на пути к окружению укрепрайона ВСУ: как выбивали украинских боевиков из села Новомихайловка

Военкор Пионтковский рассказал про освобождение Новомихайловки в ДНР



Владимир ДЕМЧЕНКО

Мария БАЧЕНИНА



Российские войска выбили украинских боевиков из села Новомихайловка в ДНР. В сообщении российского Минобороны лаконично сказано, что населенный пункт полностью освобожден. Кроме того, "улучшено тактическое положение по переднему краю". Однако такое "улучшение позиций" - серьезный успех на пути к освобождению одного из самых крупных укрепрайонов в ДНР - Угледара.



ВОСТОЧНЫЙ ФЛАНГ



Для ВСУ ситуация угледарском направлении становится все сложнее. Взятие Новомихайловки может привести к тому что окопавшиеся в Угледаре части ВСУ окажутся в клещах. В этом городе киевский режим за время противостояния построил мощнейшие укрепления, брать их "в лоб" - это значит пойти на гигантские потери. Российская армия уже пыталась взять Угледар с Юга, но задача оказалась слишком сложной: все подступы к городу заминированы, позиции пристреляны. Кроме того, с южной стороны путь преграждает речка Кашлагач.



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Зато с Севера, со стороны Марьинки, серьезных укрепленных пунктов нет. Если взять Константиновку – село примерно на полпути от Марьинки до Угледара, российским войскам останется преодолеть 15 километров трассы без населенных пунктов и перепадов высот. К тому же, контроль над Константиновкой позволит перерезать пути снабжения угледарской группировки.



Один из ключей к Константиновке – это как раз Новомихайловка. До сих пор наши войска атаковали это село с Севера, от Марьинки. После взятия Новомихайловки появляется возможность ударов и с восточного фланга.



- Освобождение Новомихайловки открыло еще один путь окружения крупнейшего хаба украинских военных на южном донецком направлении и приблизило к окружению Угледара, - сказал журналистам советник главы ДНР Игорь Кимаковский.



Взятие Новомихайловки может привести к тому что окопавшиеся в Угледаре части ВСУ окажутся в клещах.



ОТ БЛИНДАЖА К БЛИНДАЖУ



О том, как освобождали Новомихайловку, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал военный корреспондент телеканала "Звезда" Даниил Пионтковский.



- Это был очень важный опорный пункт украинских националистов, - сказал он. - Большую часть боевой работы по очистке этого населенного пункта выполняла 155 бригада морс кой пехоты. Морпехи работали на окраинах села в последние дни, их задача была – уничтожить последние опорные пункты противника. Это были практически городские бои - от дома к дому, от блиндажа к блиндажу. Основная сложность была во вражеской артиллерии, которая находится в Константиновке, буквально в 5-6 километрах. Ребята-морпехи выполнили большую работу на этом направлении, уничтожили огромное количество противника, бронетехники, есть там и трофейная бронетехника натовского образца.



По словам военкора, основная задача сейчас – закрепиться, подтянуть тылы и в дальнейшем продолжить движение на Константиновку.



- Нужно сдать пленных, которых взяли в Новомихайловке, сдать трофейную технику, изучить обстановку и - продвигаться вперед, к следующим позициям врага, - сказал Даниил Пионтковский.