 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.04.2024
01:37  Кражей российских активов США подорвут мировой финансовой порядок, - Global Times
00:41  На западе Казахстана задержали похитителей противопаводковых укреплений
00:30  Более 10 российских регионов ввели запреты на работу мигрантов
00:16  Москва заманивает товарища Си в Казань
00:13  The Telegraph: Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы убьют Украину
00:06  Освобождена Новомихайловка. РосАрмия заходит в тыл Угледарскому укрепу укров
Понедельник, 22.04.2024
21:10  Токаев обещает окончательно запретить охоту на сайгаков

21:09  Кыргызстанский борец Роман Ким лишился лицензии на Олимпиаду в Париже из-за пощечины сопернику (видео)
20:59  Зачем Шымкенту АЭС? "РосАтому" хочется поглубже закопать деньги рос-бюджета
19:36  Песков переводит Путина: он "не предлагал мирную инициативу по Украине"
17:23  Депутата КырПарламента Коргонбай уулу заставили сдать мандат. За склоку с полусумасшедшим главой Кырминздрава
16:38  ГКНБ задержал главу стройкомпании KG Групп Имамидина Ташова. За попытку свержения действующей кыр-власти
14:35  В Казахстане приступили к ликвидации "искусственных цепочек в энергоснабжении"
14:27  В Туркменистане хотят сохранить семьи от разводов, законодательно усложнив процедуру
13:37  Мирзиеев ждет в Ташкенте лорда Кэмерона. "Более тесно крепить сотрудничество"
13:35  Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря (история)
10:55  Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский
10:33  Война на Ближнем Востоке получила новый импульс: возобновлены удары по американским оккупантам, - МК
10:20  На выборах в Раю (Мальдивы) побеждают упоротые прокитайские маоисты
08:48  Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47  Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17  Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10  Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе
07:45  Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10  Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48  Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов
06:04  Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
05:58  Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов
05:54  Китай и Европа – осторожное сближение, - Александр Лукин
00:55  Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова
00:50  США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин
00:21  Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич
00:19  В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова
00:18  Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин
00:05  Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
Воскресенье, 21.04.2024
22:47  Казахстанка Рыбакина выиграла теннисный турнир WTA Porsche в Штутгарте
18:15  За казахскими миллиардерами закрепили участки в зоне затопления...
17:30  Беглый олигарх Шор создал оппозиционный блок Молдавии "Победа-Виктория"
14:11  Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
13:48  Шымкент, XXI век - познакомились в интернете и... украл невесту
13:45  Карабатанский проект. РК, РФ и КНР договорились вместе построить полиэтиленовый завод
12:01  "Славизация" русских - стратегия выживания этноса, - В.Капленков
11:54  В ФРГ разворачивается небывалая кампания по поиску "агентов влияния" Москвы, - "НГ"
11:45  США и Францию изгнали из Нигера, Россия открыла второй фронт. Африка начала пробуждаться, - "Sohu"
09:54  Обнажая дно... Orda.kz поговорила с жителями затопленных пригородов Петропавловска
09:27  Парламент Киргизии встает на русофобские рельсы, - Айнур Курманов
09:18  Не научились. В Японии на учениях разбились 2 геликоптера ВВС SH 60 Seahawk
09:15  В 2021 году ведущие китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио. Как так?..
09:01  Новые эпидемии похоронят Человечество..., - The Guardian
08:56  Грузия на пути к парламентским выборам и на перекрестке противоречий, - Ю.Кузнецов
01:07  Почему европейские ценности больше напоминают постулаты Оруэлла, - Светлана Гомзикова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
The Telegraph: Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы убьют Украину
00:13 23.04.2024

The Telegraph UK
Великобритания

Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы вынуждают Украину сдаться
The Telegraph: усовершенствованные планирующие бомбы принесут победу России

Российские самолеты теперь способны наносить удары из-за пределов досягаемости украинских средств ПВО и добиваться разрушительного эффекта, пишет The Telegraph. Получилось это благодаря старым бомбам, усовершенствованным с помощью комплектов спутникового наведения и оперения.

Майк Саттон (Mike Sutton)

Если у кого-то еще оставались сомнения в важности противовоздушной обороны в XXIвеке, то массированный авиаудар Ирана по Израилю должен был их развеять. А если вам подавай еще более убедительные доводы, просто посмотрите на происходящее на Украине.

На прошлой неделе из-за нехватки ракет ПВО Украина не смогла уберечь огромную Трипольскую электростанцию под Киевом от взрыва. Наряду с недавним наступлением вокруг Авдеевки это знаменует собой тревожный перелом в конфликте: российская авиация не просто вернулась, но и расчищает Москве путь к победе.

Отчасти ее успех - результат применения новейших вооружений, но Россия также совершенствует старое и неуправляемое оружие с помощью комплектов спутникового наведения и оперения для точных ударов. Благодаря этому путинские силы смогли перехватить инициативу. Быстрые российские самолеты сбрасывают бомбы вне пределов досягаемости украинской ПВО и бьют по целям в городской черте с разрушительным эффектом или же громят командные пункты и логистические узлы далеко за линией фронта.

Из-за нехватки у Украины как ракет класса "земля – воздух" большой дальности, так и эффективного парка современных истребителей, способных противостоять этой воздушной угрозе, Россия действует относительно безнаказанно. В конфликте, где каждая пядь отвоеванной земли далась Киеву большой кровью, российские самолеты подлетают на расстояние считанных километров и устраивают украинской обороне сущий ад. Расстояние имеет значение и в воздушной войне. Победу от поражения подчас отличает лишь небольшой зазор между противостоящими системами.

Американские ракетные системы "Пэтриот", при всей своей эффективности, настолько ценны, что Украина не может себе позволить их терять - поэтому они редко появляются на линии фронта.

Долгожданные F-16, оснащенные ракетами большой дальности с радиолокационным наведением, смогут посоперничать в воздухе с российскими Су-34 и Су-35. Однако их количество ограничено, и хватит ли их, чтобы дать отпор ВКС России, которые совершали более сотни вылетов в месяц только над Авдеевкой, еще неизвестно. Как заметил один из прошлых российских деспотов, количество - само по себе качество (популярная на Западе цитата, ошибочно приписываемая Сталину. – Прим. ИноСМИ).

Эти реальные данные представляют собой неоценимую ценность для британских стратегов. Неуклюжее наступление без поддержки с воздуха остается ужасающей перспективой для ВСУ, а для развертывания F-16 нужно время - это расплата за присущую авиации сложность. Самолеты и пилоты - лишь фасад: реальность такова, что для сколь-либо убедительного эффекта эскадрильям нужна логистика, вооружение, инженерное ноу-хау, радары раннего предупреждения и разведданные.

Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны - особенно в должном масштабе. Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность. Этот урок не только для нашего подхода к старым запасам оружия (которое обычно списываются), но и способности нашего суверенного военпрома внедрять новшества за недели и месяцы вместо долгих лет.

Кроме того, мы должны пересмотреть нашу готовность к риску при производстве оружия и нащупать равновесие между "идеальным" и "удовлетворительным". Чтó мы предпочтем в решающий момент: скромный запас дорогого оружия с точностью 99,99% или с точностью 95%, но гораздо больший и к тому же дешевле?

Наши противники уже выбрали второе. Иранские беспилотники "Шахед" собираются из комплектующих, на которые не действует никакое эмбарго, - а значит, они вездесущи и многочисленны. Да, они не слишком эффективны против современных систем ПВО, но неужели мы хотим тратить миллионы на перехват грошовых беспилотников?

В XXI веке стало модно думать, что масштабная война - это пережиток прошлого. Военные закупки вращались вокруг модных словечек - "умные" технологии, точность, многосферность, кибербезопасность, искусственный интеллект. Это политически приемлемая ширма для расходов на оборону подразумевала более допустимую форму агрессии - "чистую", компьютеризированную войну с меньшим риском и низким побочным ущербом. Однако в Авдеевке все эти концепции оказались лишь соучастниками, но не главными действующими лицами.

В 2023 году генерал Сандерс съязвил, что "невозможно форсировать реку с помощью кибербезопасности". Добавим: как невозможно и отразить рейд сотни быстрых российских самолетов или шквал из 300 иранских ракет. В Европу вернулся конфликт промышленной эпохи, требующий должного масштаба и массовости. Пришло время это осознать.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713820380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Героем Кыргызской Республики Медетканом Шеримкуловым
- Мажилис рассмотрит в I-ом чтении поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности
- Олжас Бектенов: вместо продажи сырья в виде газа мы будем производить полиэтилен, что увеличивает добавленную стоимость в 20 раз
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Национальный космический центр "Қазақстан ғарыш сапары"
- Олжас Бектенов ознакомился со стартап-проектами Astana Hub и поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
- Ерлан Карин встретился с представителями кыргызской молодежи
- Колледжи должны ориентироваться на спрос регионального рынка труда – Тамара Дуйсенова
- Вопросы государственной статистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
- Механизм компенсации утраченного и испорченного имущества пострадавшим обсудили в Штабе по противодействию паводкам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  