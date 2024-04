The Telegraph: Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы убьют Украину

00:13 23.04.2024

The Telegraph UK

Великобритания



Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы вынуждают Украину сдаться

Российские самолеты теперь способны наносить удары из-за пределов досягаемости украинских средств ПВО и добиваться разрушительного эффекта, пишет The Telegraph. Получилось это благодаря старым бомбам, усовершенствованным с помощью комплектов спутникового наведения и оперения.



Если у кого-то еще оставались сомнения в важности противовоздушной обороны в XXIвеке, то массированный авиаудар Ирана по Израилю должен был их развеять. А если вам подавай еще более убедительные доводы, просто посмотрите на происходящее на Украине.



На прошлой неделе из-за нехватки ракет ПВО Украина не смогла уберечь огромную Трипольскую электростанцию под Киевом от взрыва. Наряду с недавним наступлением вокруг Авдеевки это знаменует собой тревожный перелом в конфликте: российская авиация не просто вернулась, но и расчищает Москве путь к победе.



Отчасти ее успех - результат применения новейших вооружений, но Россия также совершенствует старое и неуправляемое оружие с помощью комплектов спутникового наведения и оперения для точных ударов. Благодаря этому путинские силы смогли перехватить инициативу. Быстрые российские самолеты сбрасывают бомбы вне пределов досягаемости украинской ПВО и бьют по целям в городской черте с разрушительным эффектом или же громят командные пункты и логистические узлы далеко за линией фронта.



Из-за нехватки у Украины как ракет класса "земля – воздух" большой дальности, так и эффективного парка современных истребителей, способных противостоять этой воздушной угрозе, Россия действует относительно безнаказанно. В конфликте, где каждая пядь отвоеванной земли далась Киеву большой кровью, российские самолеты подлетают на расстояние считанных километров и устраивают украинской обороне сущий ад. Расстояние имеет значение и в воздушной войне. Победу от поражения подчас отличает лишь небольшой зазор между противостоящими системами.



Американские ракетные системы "Пэтриот", при всей своей эффективности, настолько ценны, что Украина не может себе позволить их терять - поэтому они редко появляются на линии фронта.



Долгожданные F-16, оснащенные ракетами большой дальности с радиолокационным наведением, смогут посоперничать в воздухе с российскими Су-34 и Су-35. Однако их количество ограничено, и хватит ли их, чтобы дать отпор ВКС России, которые совершали более сотни вылетов в месяц только над Авдеевкой, еще неизвестно. Как заметил один из прошлых российских деспотов, количество - само по себе качество (популярная на Западе цитата, ошибочно приписываемая Сталину. – Прим. ИноСМИ).



Эти реальные данные представляют собой неоценимую ценность для британских стратегов. Неуклюжее наступление без поддержки с воздуха остается ужасающей перспективой для ВСУ, а для развертывания F-16 нужно время - это расплата за присущую авиации сложность. Самолеты и пилоты - лишь фасад: реальность такова, что для сколь-либо убедительного эффекта эскадрильям нужна логистика, вооружение, инженерное ноу-хау, радары раннего предупреждения и разведданные.



Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны - особенно в должном масштабе. Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность. Этот урок не только для нашего подхода к старым запасам оружия (которое обычно списываются), но и способности нашего суверенного военпрома внедрять новшества за недели и месяцы вместо долгих лет.



Кроме того, мы должны пересмотреть нашу готовность к риску при производстве оружия и нащупать равновесие между "идеальным" и "удовлетворительным". Чтó мы предпочтем в решающий момент: скромный запас дорогого оружия с точностью 99,99% или с точностью 95%, но гораздо больший и к тому же дешевле?



Наши противники уже выбрали второе. Иранские беспилотники "Шахед" собираются из комплектующих, на которые не действует никакое эмбарго, - а значит, они вездесущи и многочисленны. Да, они не слишком эффективны против современных систем ПВО, но неужели мы хотим тратить миллионы на перехват грошовых беспилотников?



В XXI веке стало модно думать, что масштабная война - это пережиток прошлого. Военные закупки вращались вокруг модных словечек - "умные" технологии, точность, многосферность, кибербезопасность, искусственный интеллект. Это политически приемлемая ширма для расходов на оборону подразумевала более допустимую форму агрессии - "чистую", компьютеризированную войну с меньшим риском и низким побочным ущербом. Однако в Авдеевке все эти концепции оказались лишь соучастниками, но не главными действующими лицами.



В 2023 году генерал Сандерс съязвил, что "невозможно форсировать реку с помощью кибербезопасности". Добавим: как невозможно и отразить рейд сотни быстрых российских самолетов или шквал из 300 иранских ракет. В Европу вернулся конфликт промышленной эпохи, требующий должного масштаба и массовости. Пришло время это осознать.