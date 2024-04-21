Москва заманивает товарища Си в Казань

00:16 23.04.2024

С глаз долой - из кошелька вон: Лавров озвучил новые победы в битве с долларом

Глава МИД России Лавров: Москва ждет главу КНР на саммит БРИКС в Казани



Владислав ВОРОБЬЕВ



Россия и Китай провели практически полную дедолларизацию двусторонних экономических связей. Об окончательном отказе от главного американского оружия – доллара – Москва и Пекин, видимо, смогут отчитаться осенью этого года. На октябрь запланировал визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.



Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД. На этот раз в мидовском Доме приемов собрались поговорить о том, как сделать отношения с Китаем максимально выгодными для России.



- Главным событием текущего года в двусторонних отношениях станет государственный визит Владимира Путина в КНР. А в октябре мы ждем главу КНР на саммит БРИКС в Казани, - сообщил Лавров.



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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что по итогам заседания будут подготовлены практические рекомендации по увеличению КПД межрегиональных связей с Китаем.



"Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Это невзирая на настойчивые попытки государств коллективного Запада вставлять, как говорится, палки в колеса", - добавил Лавров.



По его словам, сегодня уже более 90% взаимных расчетов с КНР переведены в национальные валюты. "Продвигается взаимодействие в энергетике. Растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок. Осуществляются совместные проекты в инвестиционной и промышленной сферах. Взаимная выгода от такой кооперации явственно ощущается по обе стороны российско-китайской границы", - кратко рассказал о последних успехах российско-китайского взаимодействия наш министр.



При этом Лавров отметил растущую отдачу от проводимых регионами международных мероприятий. "Активизировалось взаимодействие с Россотрудничеством… Нет сомнений, что совместная работа на этом направлении способствует укреплению позиций нашей страны", - резюмировал Лавров.