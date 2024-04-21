Более 10 российских регионов ввели запреты на работу мигрантов

00:30 23.04.2024

Им запрещено работать более чем в 35 сферах экономической деятельности.



Ограничения уже действуют в таких регионах, как Новосибирская, Самарская, Тульская, Магаданская, Челябинская, Калужская, Тюменская, Амурская области, а также в Крыму, Приамурье и других регионах России.



Ужесточение режима работы и проживания мигрантов на территории России наблюдается после теракта в "Крокус Сити Холл" 22 марта. Обвиняемыми по делу о нападении на посетителей концертного зала проходят граждане Таджикистана.



15 апреля в Новосибирской области ввели запрет на работу в 35 сферах экономической деятельности. В тот же день в Крыму на полгода запретили иностранцам работать на основе патентов также в 35 видах деятельности.



Например, мигранты не смогут заниматься образовательной деятельностью, производством пищевых продуктов, рыболовством и оптовой торговлей.



В марте трудовым мигрантам запретили работать в общественном транспорте и в такси на территории Воронежской области.



Тульская область с этого года ввела запреты в сфере такси и общепита.



Также работодателям в Амурской области запретили брать на работу мигрантов по патентам в 27 сферах бизнеса: торговли (оптовой и розничной); перевозки граждан на такси и автобусах; производства напитков, детского питания, табака; добычи руд и песков драгметаллов; растениеводства и животноводства.



Привести штат в соответствие с новыми нормами работодатели региона обязаны в течение трех месяцев.



В противном случае им угрожает ответственность по п. 1 ст. 18.17 КоАП (несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан ограничений).



Где еще в России мигрантам запрещено работать?



Запрет на работу мигрантам в различных сферах еще в 2022 году ввели: Калужская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Калининградская области (с октября 2021 года).



Мигрантам в этих регионах запрещено водить такси и другой общественный транспорт, производить детское питание, работать в сфере образования, торговать алкоголем, табаком и продуктами питания. А также доставлять продукты и трудиться в сфере здравоохранения.



В некоторых других регионах страны мигрантам также запрещено устраиваться на должности переводчиков, секретарей, редакторов, кадровиков, финансистов, бухгалтеров, а также на работу, связанную с добычей полезных ископаемых, торговлей лесом, рыболовством, охотой и разведением диких животных.



Иностранным гражданам также не разрешено работать в рыночных киосках и торговых палатках, где готовится пища, а также готовить и продавать ее на передвижных лавках.



В некоторых регионах РФ также введены значительные штрафы за привлечение мигрантов к запрещенным профессиям.



Юридические лица могут быть оштрафованы до миллиона рублей, должностные лица - до 50 тысяч, а физические лица, нанявшие мигранта, - от двух до четырех тысяч рублей.