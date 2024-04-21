 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Украине уничтожен американский заукраинский фрик "Nasty"
00:35 23.04.2024

"Ушел Противный": на Украине ликвидирован американский наемник
На транспортировку тела нужны внушительные деньги

В зоне СВО погиб молодой головорез из США по имени Ян Бердетт, воевавший в составе роты иностранных наемников. Он запомнился эпатажным поведением. Теперь семья не может вернуть тело боевика на родину и пытается собрать на похороны внушительную сумму денег.



Бердетт входил в подразделение под названием The Chosen Company (В переводе на русский язык это звучит как "избранная рота") и имел кличку Nasty (Противный), что могло быть намеком на его не совсем традиционную ориентацию.

Несмотря на холеный вид, самого себя Противный называл "бездомным бродягой", у которого ничего нет. Друзья эпатажного боевика считали его "искателем приключений", а также человеком, который любил поднимать настроение окружающим. На родине он работал в судоходной компании на кораблях, но такая работа быстро наскучила ему.

Кажется, что в зону боевых действий "Противный" поехал не столько из-за желания заработать легкие деньги, а чтобы покрасоваться и сделать побольше фотографий с дерзкими подписями для социальных сетей. Свою командировку он называл "приключением", а перед новым годом выложил фотографию, на которой рядом с гранатами под елкой лежит его удостоверение "награжденный медалью защитника Украины" с подписью тогдашнего министра обороны Резникова. Судя по дате, оно было выдано осенью 2023 года. Тогда "Избранные" были замечены в Авдеевке, а Бердетт даже сделал фото на фоне самолета-памятника МиГ-19. Правда, потом наемники в ускоренном темпе бежали из города, а подразделение изрядно потрепало. Многие иностранцы были уничтожены, но этому американцу повезло выжить и он продолжил вести свои соцсети, выкладывая многочисленные фото из зоны боевых действий.

На одной из них он с довольным лицом и закрытыми от удовольствия глазами прижимает к лицу внушительную пачку денег.

Теперь деньги понадобятся его большой семье из далекого Орегона, которая на может получить с территории Незалежной тело Противного, ведь на это требуется более десяти тысяч долларов ( 934 409,03 рубля ) – транспортировка через океан и хранение тела весьма дорогостоящие. В США по "бездомному бродяге" скорбят отец с матерью, а также две сестры, брат, многочисленные друзья и девушка. Судя по всему, они даже не знают, где и каким образом погиб Противный. "Это старший брат Яна. Если кто-то что-то знает о его судьбе на Украине, то напишите мне пожалуйста", – просит один из его родственников в комментарии под последним постом боевика в феврале.

Погибать наемник не собирался и даже строил планы на будущее на родине. "Когда я вернусь, мы обязательно поедем развлекаться и отдыхать", – заверил он однажды в комментариях одного из своих приятелей.

А вот другие американцы горести по боевику не разделяют. "Интересно, если бы он был единственным ребенком в семье, его родители были бы в восторге от того, что их потомок погиб за каких-то нацистов", - отметил в комментариях под новостью житель США с ником Айк.

Источник - МК
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