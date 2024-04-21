На Украине уничтожен американский заукраинский фрик "Nasty"

00:35 23.04.2024

"Ушел Противный": на Украине ликвидирован американский наемник

На транспортировку тела нужны внушительные деньги



В зоне СВО погиб молодой головорез из США по имени Ян Бердетт, воевавший в составе роты иностранных наемников. Он запомнился эпатажным поведением. Теперь семья не может вернуть тело боевика на родину и пытается собрать на похороны внушительную сумму денег.



