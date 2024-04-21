На Украине уничтожен американский заукраинский фрик "Nasty"

|21:10 Токаев обещает окончательно запретить охоту на сайгаков
21:09 Кыргызстанский борец Роман Ким лишился лицензии на Олимпиаду в Париже из-за пощечины сопернику (видео)
20:59 Зачем Шымкенту АЭС? "РосАтому" хочется поглубже закопать деньги рос-бюджета
19:36 Песков переводит Путина: он "не предлагал мирную инициативу по Украине"
17:23 Депутата КырПарламента Коргонбай уулу заставили сдать мандат. За склоку с полусумасшедшим главой Кырминздрава
16:38 ГКНБ задержал главу стройкомпании KG Групп Имамидина Ташова. За попытку свержения действующей кыр-власти
14:35 В Казахстане приступили к ликвидации "искусственных цепочек в энергоснабжении"
14:27 В Туркменистане хотят сохранить семьи от разводов, законодательно усложнив процедуру
13:37 Мирзиеев ждет в Ташкенте лорда Кэмерона. "Более тесно крепить сотрудничество"
13:35 Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря (история)
10:55 Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский
10:33 Война на Ближнем Востоке получила новый импульс: возобновлены удары по американским оккупантам, - МК
10:20 На выборах в Раю (Мальдивы) побеждают упоротые прокитайские маоисты
08:48 Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47 Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17 Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10 Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе
07:45 Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10 Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48 Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов
06:04 Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
05:58 Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов
05:54 Китай и Европа – осторожное сближение, - Александр Лукин
00:55 Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова
00:50 США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин
00:21 Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич
00:19 В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова
00:18 Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин
00:05 Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
|22:47 Казахстанка Рыбакина выиграла теннисный турнир WTA Porsche в Штутгарте
18:15 За казахскими миллиардерами закрепили участки в зоне затопления...
17:30 Беглый олигарх Шор создал оппозиционный блок Молдавии "Победа-Виктория"
14:11 Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
13:48 Шымкент, XXI век - познакомились в интернете и... украл невесту
13:45 Карабатанский проект. РК, РФ и КНР договорились вместе построить полиэтиленовый завод
12:01 "Славизация" русских - стратегия выживания этноса, - В.Капленков
11:54 В ФРГ разворачивается небывалая кампания по поиску "агентов влияния" Москвы, - "НГ"
11:45 США и Францию изгнали из Нигера, Россия открыла второй фронт. Африка начала пробуждаться, - "Sohu"
09:54 Обнажая дно... Orda.kz поговорила с жителями затопленных пригородов Петропавловска
09:27 Парламент Киргизии встает на русофобские рельсы, - Айнур Курманов
09:18 Не научились. В Японии на учениях разбились 2 геликоптера ВВС SH 60 Seahawk
09:15 В 2021 году ведущие китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио. Как так?..
09:01 Новые эпидемии похоронят Человечество..., - The Guardian
08:56 Грузия на пути к парламентским выборам и на перекрестке противоречий, - Ю.Кузнецов
|На Украине уничтожен американский заукраинский фрик "Nasty"
00:35 23.04.2024
"Ушел Противный": на Украине ликвидирован американский наемник
На транспортировку тела нужны внушительные деньги
В зоне СВО погиб молодой головорез из США по имени Ян Бердетт, воевавший в составе роты иностранных наемников. Он запомнился эпатажным поведением. Теперь семья не может вернуть тело боевика на родину и пытается собрать на похороны внушительную сумму денег.
Бердетт входил в подразделение под названием The Chosen Company (В переводе на русский язык это звучит как "избранная рота") и имел кличку Nasty (Противный), что могло быть намеком на его не совсем традиционную ориентацию.
Несмотря на холеный вид, самого себя Противный называл "бездомным бродягой", у которого ничего нет. Друзья эпатажного боевика считали его "искателем приключений", а также человеком, который любил поднимать настроение окружающим. На родине он работал в судоходной компании на кораблях, но такая работа быстро наскучила ему.
Кажется, что в зону боевых действий "Противный" поехал не столько из-за желания заработать легкие деньги, а чтобы покрасоваться и сделать побольше фотографий с дерзкими подписями для социальных сетей. Свою командировку он называл "приключением", а перед новым годом выложил фотографию, на которой рядом с гранатами под елкой лежит его удостоверение "награжденный медалью защитника Украины" с подписью тогдашнего министра обороны Резникова. Судя по дате, оно было выдано осенью 2023 года. Тогда "Избранные" были замечены в Авдеевке, а Бердетт даже сделал фото на фоне самолета-памятника МиГ-19. Правда, потом наемники в ускоренном темпе бежали из города, а подразделение изрядно потрепало. Многие иностранцы были уничтожены, но этому американцу повезло выжить и он продолжил вести свои соцсети, выкладывая многочисленные фото из зоны боевых действий.
На одной из них он с довольным лицом и закрытыми от удовольствия глазами прижимает к лицу внушительную пачку денег.
Теперь деньги понадобятся его большой семье из далекого Орегона, которая на может получить с территории Незалежной тело Противного, ведь на это требуется более десяти тысяч долларов ( 934 409,03 рубля ) – транспортировка через океан и хранение тела весьма дорогостоящие. В США по "бездомному бродяге" скорбят отец с матерью, а также две сестры, брат, многочисленные друзья и девушка. Судя по всему, они даже не знают, где и каким образом погиб Противный. "Это старший брат Яна. Если кто-то что-то знает о его судьбе на Украине, то напишите мне пожалуйста", – просит один из его родственников в комментарии под последним постом боевика в феврале.
Погибать наемник не собирался и даже строил планы на будущее на родине. "Когда я вернусь, мы обязательно поедем развлекаться и отдыхать", – заверил он однажды в комментариях одного из своих приятелей.
А вот другие американцы горести по боевику не разделяют. "Интересно, если бы он был единственным ребенком в семье, его родители были бы в восторге от того, что их потомок погиб за каких-то нацистов", - отметил в комментариях под новостью житель США с ником Айк.