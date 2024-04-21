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На западе Казахстана задержали похитителей противопаводковых укреплений
00:41 23.04.2024

Мешки с песком для дамб воровали в Атырау

В Атырау задержали похитителей мешков с песком с прибрежных дамб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.



По данным полиции, 18 апреля около 21:00 на берегу Урала в Атырау были выявлены и задержаны похитители мешкотары с песком с подготовленных противопаводковых дамб.

"Мужчины 42, 32, 37, 38 лет и 34-летняя женщина погрузили мешки с песком в машину для ограждения своего жилого дома. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту мелкого хищения", - говорится в сообщении.

Отметим, что 16 апреля в управление полиции Атырау поступили жалобы от жителей, принимающих участие в работах по укреплению противопаводковых дамб. По словам жителей, было установлено уменьшение количества мешков на дамбе.

"По данному факту в настоящее время задействованы сотрудники Центра оперативного управления и батальона патрульной полиции, ведется всесторонний контроль. При этом отметим, что в случае выявления указанного правонарушения предусмотрена ответственность и в рамках закона будет назначено наказание", - сообщили тогда в ДП Атырауской области.

Напомним, ранее в МЧС предоставили оперативную информацию о паводковой ситуации в Казахстане.

Источник - Tengrinews.kz
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