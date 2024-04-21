На западе Казахстана задержали похитителей противопаводковых укреплений

00:41 23.04.2024

Мешки с песком для дамб воровали в Атырау



В Атырау задержали похитителей мешков с песком с прибрежных дамб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.



