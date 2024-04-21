Кражей российских активов США подорвут мировой финансовой порядок, - Global Times

01:37 23.04.2024

Global Times

Китай



Американский законопроект о конфискации российских активов подорвет финансовую сферу

GT: кражей российских активов США подорвут мировой финансовой порядок



Незаконная конфискация российских замороженных активов станет страшным прецедентом и подорвет основанный Западом международный финансовый порядок, пишет GT. США почему-то думают, что после кражи средств они смогут спокойно двигаться дальше, но этой иллюзии суждено разбиться о суровую реальность.



Как сообщил в субботу телеканал CNN, двухпартийным голосованием - 360 человек высказались "за" и 58 "против" - палата представителей США приняла законопроект "Мир через силу в XXI веке" (21st Century Peace through Strength Act). Он дает исполнительной власти страны право на конфискацию и передачу Украине замороженных активов России, находящихся на территории Соединенных Штатов.



Если документ в конце концов станет законом и вступит в силу, это станет катастрофическим прецедентом в рамках существующего международного финансового порядка.



Сейчас законопроект направлен в сенат, так что у Вашингтона еще есть шанс избежать эскалации конфликтов в финансовой области. По сообщениям, документ станет законом после прохождения в одинаковом виде (то есть без поправок. - Прим. ИноСМИ) через обе палаты американского парламента и последующего подписания президентом. Остается надеяться, что политики Соединенных Штатов смогут сохранить стратегическое трезвомыслие, предотвратить принятие закона и защитить международную финансовую систему от бóльших потрясений.



Западные государства наложили санкции на Москву в феврале 2022 года, заморозив как ее государственные, так и частные активы. Как передает агентство Reuters, в странах G7 и Евросоюза, а также в Австралии находится российских резервов на сумму более 288 миллиардов долларов, причем 217 миллионов долларов из них (200 миллиардов евро) - в ЕС, преимущественным образом в Бельгии.



Подавляющее большинство активов России, замороженных Западом, удерживаются Европой, в США остается только небольшая часть. Но при этом Вашингтон наиболее агрессивно выступает с предложениями о способах использования ресурсов Москвы для "реконструкции Украины".



Считается, что политические элиты в Соединенных Штатах прекрасно понимают: потенциальная конфискация российских активов ударит по международным финансам. При этом многие представители упомянутых кругов все равно ратуют за радикальные меры. Возможно, они предаются иллюзии, будто бы США несильно пострадают от ухудшения ситуации, и все, что им нужно будет сделать после прецедента, - это двинуться дальше. Но политикам следует пробудиться от своих грез.



Конфискация не решит никакие проблемы в рамках украинского конфликта, но осложнит положение, и результатом станут тяжелые последствия для международной финансовой системы. По сообщению издания Politico, в среду, во время выступления перед Советом по международным отношениям, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) подчеркнула, что конфискация российских активов в размере примерно 260 миллиардов долларов, на данный момент замороженных в Европе, нарушит доктрину о международном верховенстве права и повлечет непредсказуемые последствия.



"Переход от заморозки активов к их конфискации и использованию - это то, что нужно тщательно обдумать", - цитируются слова Лагард.



Это предупреждение заслуживает большого внимания со стороны американских чиновников высшего звена, однако те, к несчастью, скорее всего, останутся к нему безразличны, как и обычно. Будучи главным бенецифиаром сложившегося международного порядка, США подрывают глобальное верховенство закона и порядка. Такое поведение будет негативно воздействовать на мировую финансовую систему и станет причиной соответствующих конфликтов и даже войн. Американская экономика, вероятно, понесет потери, что окажет существенные побочные эффекты на финансовые системы всей планеты.



Некоторые политики обсуждают решения более мягкие по сравнению с конфискацией замороженных на Западе активов: например, возможность использовать резервы в качестве гарантий для займов Украине или же выделение на "помощь Киеву" прибыли или процентов, заработанных на активах. Стоит отметить, что такие меры тоже подрывают международное верховенство права.



Независимо от того, как Запад оправдывает конфискацию российских активов и легализует этот процесс посредством изменения законов и нормативов, односторонние санкции не могут решить никаких проблем - они приведут лишь к эскалации напряженности. Если США и Европа изымут российские ресурсы, полученные ими средства пойдут не на продвижение мира, а, скорее, на провокацию финансовых конфликтов. В конечном счете, эти деньги попадут в карманы американских военных предприятий.