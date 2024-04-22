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Киргизия уверена, что нашла выход из энергетического кризиса, - В.Панфилова
05:11 23.04.2024

22.04.2024
Версия для печатиОбсудить на форумеВсемирный банк берет шефство над строительством Камбаратинской ГЭС-1
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Региональный директор ВБ по экономике и финансам Асад Алам обещал главе правительства Киргизии Акылбеку Жапарову помощь в строительстве ГЭС. Фото с сайта www.gov.kg
Всемирный банк (ВБ) разработает для Киргизии финансовую модель сотрудничества в рамках проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров председателя кабинета министров Кыргызской Республики (КР) Акылбека Жапарова с региональным директором ВБ по экономике и финансам Асадом Аламом и с вице-президентом ВБ по человеческому развитию Мамтой Мурти, которые состоялись в рамках его рабочего визита в США с 15 по 22 апреля.

Глава киргизского правительства также принял участие в открытии дома Парка высоких технологий КР в Силиконовой долине, а также посетил ряд крупнейших американских корпораций и встретился с венчурным инвестором и предпринимателем Тимом Дрейпером. Делегация КР во главе с Акылбеком Жапаровым приняла участие в весенних совещаниях Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка в Вашингтоне, где презентовала проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Джалал-Абадской области республики.

Это вторая планируемая крупнейшая гидроэлектростанция в регионе после Рогунской ГЭС в Таджикистане, высота которой составит 335 м. Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 с высотой плотины 256 м, мощностью 1860 мегаватт с выработкой 5,6 млрд кВт-ч и объемом водохранилища 5,4 млрд куб. м начал обсуждаться еще 40 лет назад. Но его реализация в силу различных обстоятельств откладывалась. Сегодня строительство Камбаратинской ГЭС-1 для Киргизии не только вопрос престижа (президент Садыр Жапаров заявлял, что, пока он у власти, гидроэлектростанция будет построена), но и насущная необходимость. Киргизия в последние годы переживает острый энергетический кризис. Ежегодно потребление электроэнергии увеличивается на 7–9%, а существующих мощностей уже не хватает. В республике действует введенный 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетике (см. "НГ" от 27.07.23). Недостающие объемы электричества страна закупает у Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

За последнее время в республике начато строительство малых ГЭС. Так, Койсууйская гидроэлектростанция будет завершена в октябре 2024 года. Она покроет 20% потребностей населения Иссык-Кульского района. Еще три малые ГЭС на юге страны будут возведены к 2025 году. В работе – проекты ветряной генерации. Ветропарки строятся на севере страны – на Иссык-Куле и на юге – в Баткене. Вот теперь сдвинулся с мертвой точки проект Камбаратинской ГЭС-1.

Акылбек Жапаров привез из США хорошие новости: ВБ готов помочь в реализации проекта, возможно, даже деньгами. Скорее всего его помощь будет заключаться в привлечении средств различных стран и международных финансовых институтов. Например, для строительства Рогунской ГЭС ВБ основал Координационную группу для сбора денег на строительство плотины. В нее входят Евросоюз, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Евразийский банк развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Саудовский фонд развития, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании и др. Сообщалось, что на очередной этап строительства Рогунской ГЭС будет выдан кредит в размере 600 млн долл. Но этих средств недостаточно. По данным ВБ, на строительство потрачено не менее 5 млрд долл. А для его завершения к 2033 году потребуется еще 6,2 млрд долл. Аналогичная группа международных инвесторов и кредиторов может быть организована и для камбаратинского проекта. По оценке Садыра Жапарова, общая стоимость проекта Камбаратинской ГЭС-1 составит 5−6 млрд долл., которые республика планирует взять в кредит и вернуть его за счет самой ГЭС через 13–15 лет после начала ее эксплуатации. Об этом он сказал в интервью агентству "Кабар".

ВБ заинтересован в строительстве этих ГЭС, поскольку профинансировал проект СASA-1000 по переброске электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Пакистан транзитом через Афганистан. А в условиях энергокризиса этот проект теряет свою актуальность. Как полагает исполнительный директор центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов, если киргизские власти откажутся от проекта СASA-1000, то придется выплачивать огромные штрафы ВБ.

"Киргизия может оказаться на грани долговой войны с международными финансовыми институтами. Страну могут признать банкротом. Это проект, который разрушает государственность", – сказал "НГ" Рахимов.

На выручку Киргизии пришли соседние страны, Казахстан и Узбекистан. Они выразили готовность совместно построить Камбаратинскую ГЭС-1. 26 апреля три страны готовятся подписать соответствующее соглашение по реализации проекта "Камбар-Ата-1". В опубликованном проекте соглашения предусматривается, что для его реализации стороны создадут акционерную компанию, в которой доля Киргизии составит 34%, Узбекистана и Казахстана – по 33%. Учредителей участники соглашения определят самостоятельно. При этом распределение активов останется неизменным, так как прописан запрет на передачу или продажу ценных бумаг. После завершения строительства Камбаратинская ГЭС-1 перейдет в собственность Киргизии. Также в договоре отмечено, что организации, определенные тремя центральноазиатскими странами, будут гарантированно покупать весь объем вырабатываемого на ГЭС электричества. Государства получат в совместное управление режим работы станции и масштабы пропуска воды. Деньги на строительство ГЭС предоставят участники соглашения; частично расходы покроют за счет привлечения займов и грантов банков, а также международных финансовых институтов.

Эксперт по Центральной Азии, гидроэнергетик Андрей Захватов считает, что участие Казахстана и Узбекистана в долевом строительстве ГЭС – это их затраты, и соглашение готовят не от хорошей жизни. "В Киргизии своих средств мало, а из-за энергодефицита страна вряд ли сможет скоро начать продажи электроэнергии, особенно по ЛЭП CASA-1000 в Пакистан через Афганистан. Аналогичная ситуация в соседнем Таджикистане, который также ищет деньги на достройку Рогунской ГЭС и в обозримый период тоже не сможет обеспечить себя электроэнергией, – все разговоры о высоком потенциале ГЭС остаются разговорами. Поэтому думать о затратах и сроке окупаемости CASA-1000 будут те, кто давал на них деньги", – сказал "НГ" Захватов.

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Источник - независимая газета
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