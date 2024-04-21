 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.04.2024
06:41  Украина: сто лет одиночества, - Ростислав Ищенко
06:37  "Самостийная" Украина и "психические остатки", - Александр Елисеев
06:22  Немецкий президент Шольц назвал донер-кебаб национальным блюдом Германии
06:12  Китайские ученые заявили о разработке системы отслеживания стелс-истребителей
05:24  Противоречивый и запутанный характер политики США в отношении КНР будет усиливаться , - В.Пироженко
05:16  Фейк? Экс-главком ВСУ Залужный посажен под домашний арест
05:11  Киргизия уверена, что нашла выход из энергетического кризиса, - В.Панфилова

01:37  Кражей российских активов США подорвут мировой финансовой порядок, - Global Times
00:41  На западе Казахстана задержали похитителей противопаводковых укреплений
00:35  На Украине уничтожен американский заукраинский фрик "Nasty"
00:30  Более 10 российских регионов ввели запреты на работу мигрантов
00:16  Москва заманивает товарища Си в Казань
00:13  The Telegraph: Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы убьют Украину
00:06  Освобождена Новомихайловка. РосАрмия заходит в тыл Угледарскому укрепу укров
Понедельник, 22.04.2024
21:10  Токаев обещает окончательно запретить охоту на сайгаков
21:09  Кыргызстанский борец Роман Ким лишился лицензии на Олимпиаду в Париже из-за пощечины сопернику (видео)
20:59  Зачем Шымкенту АЭС? "РосАтому" хочется поглубже закопать деньги рос-бюджета
19:36  Песков переводит Путина: он "не предлагал мирную инициативу по Украине"
17:23  Депутата КырПарламента Коргонбай уулу заставили сдать мандат. За склоку с полусумасшедшим главой Кырминздрава
16:38  ГКНБ задержал главу стройкомпании KG Групп Имамидина Ташова. За попытку свержения действующей кыр-власти
14:35  В Казахстане приступили к ликвидации "искусственных цепочек в энергоснабжении"
14:27  В Туркменистане хотят сохранить семьи от разводов, законодательно усложнив процедуру
13:37  Мирзиеев ждет в Ташкенте лорда Кэмерона. "Более тесно крепить сотрудничество"
13:35  Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря (история)
10:55  Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский
10:33  Война на Ближнем Востоке получила новый импульс: возобновлены удары по американским оккупантам, - МК
10:20  На выборах в Раю (Мальдивы) побеждают упоротые прокитайские маоисты
08:48  Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47  Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17  Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10  Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе
07:45  Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10  Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48  Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов
06:04  Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
05:58  Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов
05:54  Китай и Европа – осторожное сближение, - Александр Лукин
00:55  Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова
00:50  США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин
00:21  Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич
00:19  В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова
00:18  Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин
00:05  Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
Воскресенье, 21.04.2024
22:47  Казахстанка Рыбакина выиграла теннисный турнир WTA Porsche в Штутгарте
18:15  За казахскими миллиардерами закрепили участки в зоне затопления...
17:30  Беглый олигарх Шор создал оппозиционный блок Молдавии "Победа-Виктория"
14:11  Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
13:48  Шымкент, XXI век - познакомились в интернете и... украл невесту
13:45  Карабатанский проект. РК, РФ и КНР договорились вместе построить полиэтиленовый завод
12:01  "Славизация" русских - стратегия выживания этноса, - В.Капленков
11:54  В ФРГ разворачивается небывалая кампания по поиску "агентов влияния" Москвы, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фейк? Экс-главком ВСУ Залужный посажен под домашний арест
05:16 23.04.2024

Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного содержат под усиленной охраной для контроля за ситуацией в стране. Об этом пишет украинский инсайдерский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента, который ранее сообщил о задержании генерала.

По словам источника, в Киеве опасаются военного бунта в период вакуума легитимности, поэтому глава ОП Андрей Ермак отдал поручение СБУ контролировать экс-главкома, пока тот не сделает публичное заявление в поддержку Зеленского и не согласится на должность посла в Британии.

Офис Зеленского специально вбросил информацию о назначении Залужного в Лондон, чтобы сместить акцент с информации источника, добавили авторы канала.

Авторы: Максим Александров ,

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713838560


Новости Казахстана
- Ряд международных соглашений рассмотрят сенаторы на заседании Палаты
- Мажилис одобрил законопроект по борьбе с лудоманией в первом чтении
- О правящей элите и бюрократии
- Снижение цен на социально значимые продукты отмечается вторую неделю подряд в РК
- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по противопаводковым мерам в ЗКО
- О традициях
- Кадровые перестановки
- Два техрегламента ЕАЭС усовершенствованы по инициативе Казахстана
- Казахстан принял участие в 80-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
- Непродуктивные посредники исключаются из цепочки электроснабжения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  