Фейк? Экс-главком ВСУ Залужный посажен под домашний арест

05:16 23.04.2024

Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного содержат под усиленной охраной для контроля за ситуацией в стране. Об этом пишет украинский инсайдерский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента, который ранее сообщил о задержании генерала.



По словам источника, в Киеве опасаются военного бунта в период вакуума легитимности, поэтому глава ОП Андрей Ермак отдал поручение СБУ контролировать экс-главкома, пока тот не сделает публичное заявление в поддержку Зеленского и не согласится на должность посла в Британии.



Офис Зеленского специально вбросил информацию о назначении Залужного в Лондон, чтобы сместить акцент с информации источника, добавили авторы канала.



Авторы: Максим Александров ,