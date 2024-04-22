Противоречивый и запутанный характер политики США в отношении КНР будет усиливаться , - В.Пироженко

05:24 23.04.2024 22.04.2024 | Виктор ПИРОЖЕНКО



Если в Пекине стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, то в Вашингтоне настроены жестко



Последние факты показывают, что Китай и США относительно недавно вступили в интенсивный диалог в различных областях, включая военные, финансовые и экономические аспекты. Фоном этого диалога по-прежнему остаются торгово-экономические ограничения США по ширящемуся спектру китайских наукоемких производств и провокации против интересов КНР в Южно-Китайском море и в регионе ЮВА в целом. При этом активизация китайско-американских контактов зачастую происходит по инициативе США.



Данная ситуация стала результатом действий администрации Байдена, которые сосредоточены на двух задачах – повышении результативности противодействия Китаю во всех областях и одновременно управление возникающими в ходе этого рисками. По своей сути эти разнонаправленные задачи и попытки их одновременного решения придают внешней политике США в отношении Китая несколько шизофренический характер, делают ее, по выражению китайского эксперта, "противоречивой и запутанной".

В связи с этим китайские эксперты высказывают общее мнение, что придание двусторонним отношениям относительной устойчивости, что и наблюдается сейчас, не означает их дальнейшего развития. Более того, они предупреждают о необходимости проявлять бдительность в отношении "уловок" Вашингтона, особенно в военном секторе.

Характерная ситуация складывается в экономической и военной областях китайско-американского взаимодействия. Попытки США сделать процесс разъединения двух крупнейших и тесно взаимосвязанных экономик точечным, ограничить его несколькими высокотехнологичными областями, чтобы а) притормозить стремительное развитие КНР, своего более успешного конкурента, и б) не распространять отрицательные последствия разъединения на остальные отрасли американской и мировой экономики ни в одной из своих частей, пока не дали ожидаемых результатов.

Китайские эксперты аккуратно намекают на серьезные проблемы для США в случае игнорирования того факта, что Китай имеет вторую по величине экономику в мире и является вторым по величине зарубежным кредитором казначейских облигаций США. Учет мнения Пекина является важным условием успешной экономической политики Вашингтона.



И Байден, и глава Минфина США Йеллен неоднократно подчеркивали, что США не стремятся "отделяться" от Китая, и одновременно с этим Вашингтоном предпринимаются меры против Китая: рассматривается запрет на территории США китайской соцсети TikTok, вводятся в действие ограничения американских и зарубежных вложений в высокотехнологичные китайские производства, расширяются санкции против китайских производителей передовых микросхем, пр.



В итоге, с одной стороны, КНР и США ведут содержательный, по обоюдному мнению, финансово-экономический диалог, а с другой – торговый представитель США Кэтрин Тай в это же время готовит сообщение в Конгрессе США о разработке администрацией Байдена новых инструментов дальнейшей торговой защиты США от торгово-экономической политики Китая, включая пересмотр тарифов эпохи Трампа на китайский импорт.



Сейчас администрация Байдена с переменным успехом пытается поддерживать хрупкое равновесие между сдерживанием противоречий и поддержанием связей с Китаем, чтобы привлечь на свою сторону больше различных сторонников как внутри США, так и за рубежом из числа потенциальных союзников и партнеров.



Такая же раздвоенность политики США наблюдается и в военно-политических отношениях с КНР. 16 апреля состоялся первый с ноября 2022 г. контакт министров обороны США и КНР, причем и здесь также по просьбе американской стороны. Разговор был сосредоточен на военном взаимодействии между двумя странами в регионе, в частности в Южно-Китайском море, и включал тайваньский вопрос. Представители Пентагона заявили, что это был "важный шаг" в поддержании открытых линий связи между двумя военными державами.



Министр обороны Китая Дон Чжун подчеркнул, что тайваньский вопрос лежит в основе "ключевых интересов" Китая, которые не терпят компромиссов, с чем согласился его американский коллега.

На этом фоне США в последнее время предприняли несколько провокационных действий против именно "ключевых интересов" Китая в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море: визит т. н. "главнокомандующего ВМС" острова Тайвань в штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях, крупные военные учения с участием США, Японии, Австралии и Филиппин, на которых ВС Филиппин и США имитировали возвращение "оккупированных врагом островов в районах, прилегающих к Тайваню и Южно-Китайскому морю", развертывание в ходе учений американской ракетной системы средней дальности на Филиппинах.



А 21 апреля представители военного командования острова Тайвань заявили, что обсудят с США как лучше использовать свою долю из 95 млрд. долл. средств, выделенных недавно Конгрессом США в основном для оказания помощи Украине и Израилю.

На этом фоне некоторые китайские эксперты предполагают, что выбор времени для запроса телефонного разговора с министром обороны КНР объясняется попыткой Вашингтона "провести некоторую разведку" ответной реакции Пекина.



Вмешательство США в тайваньский вопрос в настоящее время, как отмечает Чжан Хуа, эксперт Института тайваньских исследований Китайской академии общественных наук, не соответствует американской же логике "управления конкуренцией и предотвращения рисков". В условиях, когда США сосредотачивают свое внимание на украинском кризисе и израильско-палестинском конфликте и в обоих случаях рискуют проиграть, их вмешательство в тайваньский вопрос равносильно провоцированию третьей региональной войны одновременно с двумя уже идущими.



Поэтому "с точки зрения сохранения стратегического авторитета США, сохранения статус-кво в Тайваньском проливе или неспособности выиграть три региональные войны, вмешательство США в тайваньский вопрос обречено на провал".

По-прежнему остается много неопределенностей, которые в значительной степени связаны с тем, бросят ли США вызов Китаю, нарушая его основные интересы в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря.



Такая противоречивая и непоследовательная политика США, по мнению Ли Хайдуна, профессора Университета иностранных дел, объясняется тем, что их усилия не направлены на сближение с Китаем для лучшего урегулирования разногласий и конфликтов. Цель США – показать своим союзникам, "свою способность держать китайско-американские отношения под контролем", чтобы убедить их "более уверенно следовать за США в их стратегическом соперничестве с Китаем".



Это также означает, что всеобъемлющее восстановление взаимного доверия в военной сфере между Китаем и США является более сложной задачей, чем восстановление механизмов диалога. И Китай хорошо осведомлен о скрытых мотивах и уловках США.

В конечном счете противоположные подходы США и КНР к двусторонним отношениям диктуются принципиально разными подходами к многополярности, которые сохранятся и в долгосрочной перспективе. Китай стремится решить проблемы в отношениях с США, чтобы перейти от конкуренции к сотрудничеству, выгодному как для обеих сторон, так и для мира. Это позволило бы Пекину и далее использовать преимущества глобализации, укрепляя свой уровень влияния в мире в качестве одного из полюсов силы.

США в отношениях с КНР, напротив, стремятся к подавлению КНР как своего главного конкурента, что гарантирует лишь обострение конкуренции, а следовательно, и двусторонних отношений. В этой ситуации главная забота Вашингтона так "управлять рисками", чтобы затормозить развитие Китая и при этом избежать прямого столкновения с КНР.



Успех такой политики означал бы восстановление Запада во главе с США как единственного полюса силы. Следствием западной гегемонии стало бы торможение развития КНР, России, всего незападного мира, что, в принципе, неприемлемо.

Текущая динамика характеризуется тем, что Вашингтон постоянно оказывает давление на Китай и выдвигает требования при отсутствии позитивного и искреннего ответа на законные опасения Пекина. Как считают в Китае, "предстоящий визит Блинкена в Китай не будет легкой задачей и нам не следует ожидать значительных результатов".



Лю Цзайбо, вице-президент Института национального развития и стратегии Китайского университета Жэньминь, отмечая, что "исторически США неоднократно делали все возможное для борьбы с ... "конкурентами"…", убежден, что "на этот раз США повезет не так сильно. Китай – совершенно другой "конкурент"", а в будущем "противоречивый и запутанный" характер американской политики по отношению к Китаю еще больше усилится. Источник - fondsk.ru

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