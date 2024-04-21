Китайские ученые заявили о разработке системы отслеживания стелс-истребителей

06:12 23.04.2024

SCMP: китайские ученые заявили о разработке системы отслеживания стелс-истребителей



Китайские ученые, связанные с военно-воздушными силами страны, заявили, что разработали новую радарную технологию, которая позволяет легко обнаруживать стелс-самолеты, включая американский F-22.



Как пишет South China Morning Post, группа исследователей под руководством Се Цзюньвэя из Инженерного университета ВВС в Сиане, провинция Шэньси, опубликовала результаты исследований в рецензируемом журнале Пекинского университета аэронавтики и астронавтики.



Согласно выводам авторов, новая технология может увеличить радиолокационную заметность стелс-истребителя. Они описали, что новая радарная система может заставить стелс-истребитель с такой же конфигурацией, как у F-22 с небольшим целевым радарным сечением (RCS), выглядеть сопоставимым с обычным истребителем с RCS более 6 квадратных метров.



Это говорит о резком увеличении в 60 тысяч раз радиолокационной заметности F-22, что является большой разницей по сравнению с обычными радарными системами.



Китайские исследователи также заявили, что им удалось обнаружить F-22 в обширной зоне боевых действий площадью около 24 тысячи 300 квадратных миль. Кроме того, по словам ученых, им удалось определить местоположение F-22 в реальном времени с абсолютной точностью.



При слежении за стелс-истребителем погрешность радара составила менее 65 футов. Этих данных достаточно для наведения истребителей-перехватчиков или ракет ПВО, что сводит на нет преимущество F-22 в скрытности.



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Авторы: Артем Арефьев ,