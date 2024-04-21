Немецкий президент Шольц назвал донер-кебаб национальным блюдом Германии

06:22 23.04.2024

Президент Штайнмайер: донер-кебаб стал национальным блюдом Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Стамбул назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом, пишут Tagesspiegel и Samanyolu Haber.



"Донер-кебаб, изобретенный турецкими гастарбайтерами в Берлине, теперь стал немецким национальным блюдом", - сказал Штайнмайер.



По его словам, в Германии ни одно блюдо не едят больше, чем донер-кебаб.



Tagesspiegel отмечает, что это первый визит Штайнмайера в Турцию с момента его вступления на должность президента в 2017 году.



Официальные контакты немецкого президента с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до момента их встречи 24 апреля сведены к минимуму, пишет газета. Первым, с кем встретился Штайнмайер по прибытии в страну, стал мэр Стамбула Экрем Имамоглу - популярный турецкий оппозиционный политик.