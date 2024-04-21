"Самостийная" Украина и "психические остатки", - Александр Елисеев

06:37 23.04.2024 cвидомитство двигает Украину смертным курсом, который похож на курс именно гитлеровского Рейха

Александр Елисеев



Свидомиты в оптике традиционализма



Украинский национализм лучше всего подтверждает правоту выдающегося мыслителя-традиционалиста Рене Генона – на государственно-политическом уровне. Он писал о том, что выродившиеся, угасшие традиции, утратившие свое духовное наполнение, сохраняются на некоем, низшем, "срединном" уровне, который может быть опасен и даже "заразен".



"Необходимо дать себе отчет в том, что сами духовные влияния, чтобы вступить во взаимодействие с нашим миром, должны с необходимостью найти соответствующие "опоры", сперва в психическом порядке, а затем в самом телесном порядке, ведь нечто аналогичное есть и в конституции человеческого существа, – писал "мэтр". - Если эти духовные влияния потом отходят по какой-нибудь причине, их прежние телесные "опоры", места или объекты (когда речь идет о местах, то их расположение, естественно, находится в соответствии со "священной географией", о которой мы говорили выше) не перестают быть из-за этого менее насыщенными психическими элементами, которые будут даже тем более крепкими и стойкими, чем для более могущественных действий они служили посредниками и инструментами. Из этого можно логически заключить, что случай, в котором речь идет о традиционных и значительных центрах посвящения, угасших уже более или менее давно, вообще представляет собою наибольшую опасность в этом отношении, или потому, что просто опрометчивые люди провоцируют неудержимые реакции психических "конгломератов", которые там продолжают существовать, или потому, главным образом, что "черные маги", если воспользоваться общепринятым выражением, овладевают ими, чтобы управлять по своей воле и достигать воздействий, соответствующих их намерениям". ("Царство количества и знамения времени". - М,, Беловодье", 1994)



"Промежуточный" мир – психоэмоциональные регион Души, отличный от райско-ангелического региона Духа. О данном регионе см. "Мир Людей и мир Теней")



Безусловно, все это можно спроецировать и на государственно-политический уровень, ведь политика всегда есть выражение метаполитики и метафизики; главное только это выражение увидеть. Так вот свидомитство (от слова "свидомый", то есть "сознательный") является самыми настоящими психическими остатками – великой Древнерусской государственно-политической традиции. На ее основе возникло мощнейшее государство – Древняя Русь, часто именуемая Киевской. Это название, во многом условно, но его использование обоснованно – до некоторой степени. Действительно, столица государства была в Киеве, и Киев в летописи определен как "матерь городов русских". Хотя были и другие центры, которые приняли активнейшее участие в создании Древнерусского государства. Это и Новгородско-Ладожская земля, и земля Донецкая.



Истоки великой Державы



Чрезвычайно распространена версия о том, что нынешний Донбасс входил в состав некоего образования, именуемого Русским каганатом. Его границы очерчивают с юго-востока по линии Северский Донец - Дон - Азовское море, а на западе - Днепром. Именно в Азовско-Донском регионе размещают этноплитическое образование росомонов Иордана (VI в.) (чье имя "этимологизируется как "люди рос"), которые противостояли готам Германариха. И здесь же Псевдо-Захария Ритор (V-VI вв.) размещает "народ Рос". (О его мистическом значении см. "Ерусланы: великанский народ Рос")



Можно предположить, что выходцы оттуда (русы) сыграли важную роль в этногенезе днепровских полян, который сопровождался созданием Древнерусского государства. Не случайно в "Повести временных лет" утверждается: "поляне, иже ныне зовомые русь".



Есть мнение о том, что русы были одной из ветвей аланцев (северных иранцев). Потом жители указанного каганата подверглись славянизации. И считать так есть свои основания. Однако неправильно полагать, что изначально русы были только лишь иранцами. На донбасских землях происходило мощное взаимодействие разных народов. И аланы просто не могли не взаимодействовать со славянами (этнополитическим союзом северян). Скорее всего, речь должна идти о славяно-иранском этносе, который переселился на берега Днепра, к полянскому Киеву. И здесь произошел синтез, в ходе которого русы стали править полянами, сообщив киевскому государству свое имя ("ныне зовомая …").



А можно вспомнить и о нынешней Болгарии. Не случайно же князь Кий основал город Киевец на Дунае – Приднепровье было явно связано с Нижним Подунавьем. Не случайно и то, что в Х в. князь Святослав попытается утвердиться там же и даже пожелает перенести туда столицу, уверенно утверждая, что "там середина земли моей".



Именно здесь академик Б. А. Рыбаков помещал "остров русов" ("Русию"), описанный арабскими авторами – как некая болотистая и лесистая область, находящаяся то ли в море, то ли в озере. Его население составляло 100 000 человек, а длиною он был в три дня пути. На острове находилось много городов. Академик считал, что всем условиям "исключительно удовлетворяет то пространство между низовьями Дуная и Черным морем, где в 967 г. обосновался киевский князь Святослав, "взя 80 по Дунаеви и седе княжа ту в Переяславци". Речь идет не только об островах, образованных дельтой Дуная, но о несколько более пространной и очень четко очерченной территории северной Добруджи… ограниченной с запада коленом Дуная, текущим здесь в северном направлении, с севера – гирлами Дуная, с востока – Черным морем, а с юга – Черноводскими озерами и древним Траяновым валом. Вполне можно понять путаницу у восточных авторов относительно "моря" и "озера". На востоке эта область действительно омывается Черным морем. Но на всех других направлениях существует множество озер, рукавов и стариц Дуная, опресненных лиманов, образующих почти сплошное водное пространство… Размеры озерно-морского "острова": с юга на север от Констанцы до Тульчи – точно 105 км, т. е. ровно три дня пути… Болотистость почти всех окраин не подлежит сомнению. Гирла Дуная – сплошные плавни, озера, болота, Восточный морской берег перерезан болотистыми лианами, Западный край (колено Дуная) представляет собой широкую (до 25 км) полосу заросших лесами пойменных озер и болот…Общее пространство нижнедунайского острова (около 10 000 квадратных километров) давало полную возможность прожить здесь большому количеству людей… Удивляет количество городов, взятых Святославом на Дунае… – 80 городов. Возможно… речь идет об использовании русами или болгарами древних античных или византийских городов, как живущих полнокровной жизнью, так и разрушенных…" ("Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв". М., Наука, 1982).



Здесь стоит обратиться к имени "Олег", которое часто дается в такой форме – "Ольг". И оно великолепно этимологизируется на базе древнеболгарского языка, где слово "олгу" – означало "великий". Также стоит вспомнить о том, что Олег приходит в Киев вовсе не с севера, но именно с юга – "под Угорское". Нельзя пройти мимо того, что договоры князя с греками полны "болгаризмов". Весьма ценны сведения "Никоновской летописи", сообщающей о том, что сын Аскольда погиб в войне с болгарами. Обычно в них видят волжских тюрок, но почему ими не могли быть дунайские славяне? Вывод напрашивается такой: князь Олег – выходец из Болгарии.



Обращает на себя внимание сходство имен – Олег и Ольга. Утверждают, что это имя дал сам Олег, до этого Ольга (псковская княжна или даже простая селянка из Выбутовской веси) называлась Прекрасой. Между тем, согласно "Типографской" и "Холмогоровской" летописям, а также "Пискаревскому летописцу", Ольга была дочерью князя Олега. А "Краткий Владимирский летописец" так и прямо утверждает, что Ольга являлась болгарской княжной из города Плиски (первой столицы Болгарского царства). Судя по всему, в летописях произошла подмена названий, выгодная сторонникам северной версии. Вместо Плиски был поставлен Плесков, который отождествили со Псковом; оттуда и "притянули" Ольгу.



Получается, Ольга – дочь Олега и болгарская княжна. И эта версия выглядит более логичной, чем "псковская". Славный город Псков тогда, конечно, уже существовал, но вот до Киева ему было очень далеко. И в "болгарскую версию" великолепно вписывается и сообщение источников, согласно которым Ольг-Олгу устроил брак Игоря и Ольги. Ольгу нужно было породниться с потомком Рюрика – князем, который был достоин править Северной Русью. В результате возник династический союз Ольговичей и Рюриковичей. То есть, ясно, что Святослав явно имел какие-то династические права на данные города, быстрое взятие которых могло быть возможно только благодаря их сдаче, причной которой можно считать признание прав великого князя Руси. (Подробнее о династической ситуации в Древней Руси см. А. Елисеев. "Скифия против Запада". М., Алгоритм, 2012)



Русские наследники древнего Киева



Все это я пишу для того, чтобы показать многосоставность Древней Руси, у которой было несколько совершенно источников. При этом роль Киева, конечно, не следует принижать. Это древний славяно-скифский центр, возникший в Среднем Приднепровье, где еще до нашей эры процветало пашенное земледелие и высокоразвитые ремесла, и где находят захоронения, свидетельствующие о дружинной прослойки. Здесь был праславянский (сколотский) центр великого Скифского царства, которое раскинулось на землях от Дона до Дуная. ("Солнечная империя Скифия как предтеча России – традиции победителей")



В II в. н. э. Птолемей размещает на Днепре шесть городов шесть городов - Азагарий, Амадока, Сар, Серим, Метрополь и Ольвию (Борисфен). Очевидно, что ими должны быть солидные города, а не маленькие городища, иначе великий географ просто не обратил бы на них внимание. Причем, город Амадока находится на широте современного Киева (56° – 50°30´).



Здесь нужно снова обратить внимание на Змиевы (Трояновы) валы. Как явствует из данных археологии, это были сооружения, выполнявшиеся в рамках неких, как сейчас сказали бы, долгосрочных государственных программ. "Наиболее ответственные участки этого грандиозного сооружения были укреплены шестью параллельными валами, – пишет Г. М. Филист. – В некоторых местах поперечник основания вала достигает 20 м, а высота 9-12 м. Обращенный фронтом к южным степям, Змиев вал тянулся по линии Житомир-Киев-Днепропетровск-Полтава-Миргород-Прилуки. В основе укреплений огромные валуны, многовековые деревья. Даже сегодня трудно представить себе строительство такого сооружения. Для… строительства нужны были математические расчеты, знание географии, военно-инженерного дела и, главное, организованный труд сотен тысяч людей на протяжении веков. Это укрепление защищало праславян от набегов скифов, сарматов, готов, аваров, а позже печенегов и половцев. К VII в. система валов пополнилась сигнально-опорными форпостами и сторожевыми городками численностью до 3–4 тысяч жителей" ("Введение христианства на Руси". Минск, Беларусь, 1988). При этом, важно отметить, что географически валы и рвы были возведены для защиты территории, в центре которой находился Киев.



Величие Киева очевидно, но его наследство перешло к Великороссии, к России. Именно в Северо-Восточную Русь была перемещена Киевская митрополичья кафедра.



Именно там стали править потомки Рюриковичей, создавших великую державу, достойную сравнения с державной мощью Киевской Руси. Сам Рюрик пришел в Северную Русь из земель западных славян, о чем в свое время отлично знали старинные западные авторы. Мекленбургский автор Ф. Томас (XVIII в.) утверждал: "Мекленбургские историки Латом и Хемниц считали Вицлава (Witzlaff, или Vitislaus, Vicislaus, а также возможно написание Witzan, Wilzan) 28-м королем вендов и ободритов, который правил в Мекленбурге во времена Карла Великого. Он женился на дочери князя Руси и Литвы, и сыном от этого брака был принц Годлейб (Godlaibum, или Gutzlaff), который стал отцом троих братьев Рюрика (Rurich), Сивара (Siwar) и Трувора (Truwar), урожденных вендских и варяжских (Wagrische) князей, которые были призваны править на Русь. После скорой кончины двоих братьев, Рюрик стал единовластным правителем Руси, от которого произошла ныне правящая русская династия". (цит. по ст. В. Меркулова "Гюстровская ода и мекленбургская генеалогическая традиция" - "Судьба России в современной историографии : сб. научных статей памяти доктора исторических наук, профессора А. Г. Кузьмина". – М., Прометей, 2006)



С этой точкой зрения был согласен и другой мекленбургский историк М. И. фон Бэр.



В "Генеалогии мекленбургских герцогов" Фридриха Хемница (1717) также утверждается, что Рюрик с братьями - сыновья венедско-ободритского князя Готлейба (Годлайба).



И мы сохранили русское имя – в отличие, от свидомых, которые кичатся тем, что живут на территории Древнерусского государства и контролируют (пока) древний Киев. При этом, они и русское имя как бы признают (часто отказывая великороссам в русскости), но почему-то его не используют как самоназвание. Это уже какая-то метаполитическая шизофрения, которая прямо указывает на "психичность" самого свидомитства.



Наследуя западным захватчикам



Нахождение на части территорий Древней Руси предоставляет украинцам некий действительно мощный ресурс. Но только он не духовный, а именно душевный, "психический", остаточный. Речь идет о тех самых "психических остатках", описанных Рене Геноном. Эти остатки придают украинским националистам мощнейший импульс. Во многом, именно он двигает их на смерть, заряжая неким "берсеркским" безумием. (Что подкрепляют и различными "веществами".)



Свидомитство всецело устремлено на Запад, и это стремление символически (а, значит, полностью, но без тождества) выражает стремление в страну мертвых. Ведь именно на Западе, стороне, куда западает, закатывается Солнце, древние располагали "страну мертвых", которая есть "мир теней". Это характерно для всех "западников", но у свидомитов оно сильнее всего, ибо питается мощнейшим ресурсом мощнейшего психического остатка – угасшей государственно-политической традиции Древней Руси.



Весьма символично, что в авангарде свидомитства находится именно Запад Украины – пресловутая Западенщина. Здесь – Галиция, Галичина, чье имя восходит не к славянам, не к скифам, но к кельтам – галлам.



В 280-е годы до н. э. галльские войска прорвались через Карпаты на территорию нынешней Западной Украины. Там они захватили обширные области. Они и названы по имени западных захватчиков.



Показательно, что кельты, более, чем все другие индоевропейцы, были ориентированы именно на Запад, там они и размещали свой "рай" – острова блаженных. Другие индоевропейцы предпочитали вспоминать об утраченной северной стране – о Гиперборее, о Варе, о Варахе. Даже у эллинов, у которых есть множество указаний на священную западную страну, крайне сильна сакрально-географическая ориентация на Север, прослеживающаяся в мифах о гипербореях. Но у кельтов Запад господствует.



Есть мнение, что господствующий над кельтами полутайный орден друидов был прообразом европейских масонских лож. Сами английские и шотландские масоны вели свое происхождение от друидов. Не исключено, что оккультные силы, принявшие участие в его создании, изначально концентрировались в рядах кельтского жречества.



Любопытный "момент". Темный праздник "Хэллоуин" был замаскированным кельтским праздником мертвых "Самайном". Во время его празднования открывался "портал" в мир Сид, населенный туатами. Так назывались племена богини Даны – колдовские племена, окутывающие все густыми туманами. Туаты, в конце концов, поселились под полыми холмами – сидами, после чего и сами стали сидами.



Во время празднования Самайна-Хэллоуина, всякие "волшебные" существа посещали мир людей, и сами люди могли оказаться навсегда в мире мертвых. При этом, праздник сопровождался обильными жертвоприношениями. Полагалось приносить в жертву детей-первенцев. И для популяризации Хеллоуина многое сделал масон и бард Роберт Бернс, написавший одноименную поэму, ставшую культовой. В 1717 году, в "просвещеннейший" XVIII век, когда безбожники всех мастей развернули грандиозное наступление на Церковь, в качестве одной из многочисленных альтернатив христианству возникает друидизм, чьи последователи которого изъявили намерение возродить древнее язычество кельтов.



Тогда же возникает английское масонство, причем собрания друидов и масонов проходили в одном и том же месте – в таверне "Яблоня". И друиды, и масоны имели общих руководителей (Дж. Толан и пр.). А в 1747 г. во Франции возникает т. н. "лесное", друидическое" масонство. Его основатель Бошен одновременно являлся одним из самых ревностных масонов. Венты (ложи) "друидического масонства" объединяли довольно значительную часть королевского двора. И можно только догадываться об их роли в трагических событиях конца XVIII в.



Галлы напали на Скифское царство, бывшее мощнейшей державой, в состав которой входили многие народы – в основном, славяне (сколоты) и северные иранцы (саки). Именно Великая Скифия и является предшественницей Древней (Киевской) Руси. А Великая Россия является ее преемницей. Свидомиты же (особенно, "западенские") являются последователями и преемниками именно галльских захватчиков.



Еще одно важное, символическое совпадение. В 1253 году именно Галицкий князь Даниил принял от Папы корону и признал над своими владениями церковную юрисдикцию Рима. Он надеялся получить помощь в борьбе с Ордой (между которой и Европой долгое время метался). Но реальной помощи незадачливый король так и не добился. Монгольский хан Бурундай заставил его сравнять с землей крепости - Данилов, Львов, Кременец, Луцк и Владимир. Результаты были таковы – не прошло и ста лет, как земли Галицко-Волынского княжества "легко и непринужденно" поделили между собой Польша и Литва.



Наследники древней деструкции. Трипольский матриархат и его крушение



В середине 5 тыс. до н. э. на довольно обширных пространствах сложилась Трипольская культура. Она занимала территории Молдавии, а также лесостепи и степей Украины – от долины Днепра и далее на запад - до юго-восточного Прикарпатья. Указанная культура аналогична культуре Кукутень, которая располагалась в западной Молдавии и прилегающих к ней землях Трансильвании. Поэтому, можно с полным основанием говорить о едином комплексе Триполье-Кукутень. (Названия даны по имени сел, где и были обнаружены первые артефакты.)



Трипольская культура была высокоразвитой цивилизации. Судя по археологическим находкам, в центре ее стоял культ Женщины. В домашних алтарях там находятся исключительно женские изображения. Здесь, в огромном количестве, обнаруживают статуэтки и юных девушек, и солидных матрон, которые восседают на креслах, стилизованных под бычью голову.



Исследователи сделали вывод, что трипольская цивилизация была матриархальная. Корни ее находят на Ближнем Востоке, где у предшественников трипольцев сложился матриархат. Произошло это где-то в районе 5800 г. до н. э., когда исчезают изображения мужчины охотника. Через некоторое время появляются фигуры бычьей головы, на которой восседают женщины. То есть, феминократический символизм вполне очевиден. Женское однозначно доминирует над мужским, ведь мужская голова становится местом для женских седалищ – куда же дальше?



Здесь необходимо коснуться такого явления как феминотеизм. Ряд западных, в основном английских, исследователей (Маргарет Мюррей, Мария Гимбутас и др.) утверждают, что древняя доиндоевропейская Европа была матриархальной "цивилизацией Богини". Она якобы имела миролюбивый характер, но была сокрушена брутальными индоевропейскими кочевниками. Во многом эти писания вдохновили мощное неоведьмовское движение "Викка", в орбите которого находятся сотни тысяч человек – как женщин, так и мужчин. Очень много "виккан" в США, причем, любопытно, что в политическом отношении они поддерживают Демпартию.



В формировании викканского культа важнейшую роль сыграло мистическое наследие упомянутых выше кельтов. Виккане считают, что Кельтское мистическое наследие сыграло самую важную роль в формировании западного неоведьмовского викканского культа. Виккане считают, что кельтские жрецы - друиды - поклонялись, в первую очередь, Великой Богине и ее Супругу - богу-охотнику. Упомянутый мир Сид более всего связан именно с женскими образами. Там обитают женщины Тир Тоингире, которые уводят смертных мужчин за собой – в Сид. Причем, противостоять их чарам не могут даже даже друиды.



Трипольская цивилизация вполне может быть названа протвикканской. Вот только ее миролюбие, как и, в целом, миролюбие "цивилизации Богини". "...Почти идиллическую картину женоуправляемого общества портило только одно, – пишет Виктор Янович. - Они поклонялись богине Кибеле (прообраз индийской Кали и греческой Гекаты), в честь которой отправлялись разнузданные оргические культы и приносились человеческие жертвы (вспомним и жертвоприношения при открытие "портала" в мир Сид – А. Е.), в том числе детские. Археологи иногда находят детские захоронения под углами домов, сделанные при их закладке. Этот обычай также был принесен ими из Передней Азии. Религиозные культы у них отправляли жрицы, которые в отличие от светских дам, были очень жестоки, может быть потому, что не имели личной жизни. В культах Кибелы, как известно, поощрялись добровольные самоистязания, оскопления и даже человеческие жертвоприношения". ("Великая Скифия". – М., Алгоритм, 2008)



Как на некую позднейшую аналогию трипольцев, можно привести в пример тавров, обитавших в в 1 тыс. до н. э. Их имя переводится с греческого как быки, самоназвание же неизвестно. И, само собой, имя было дано не просто так, но, скорее всего, с учетом неких религиозно-мистических воззрений, основанных на культе Быка. Особо важно заметить, что тавры приносили в жертву некоей Деве всех захваченных в плен чужеземцев.)



А вот любопытное наблюдение того же автора, связанное уже с двуполостью, применимой к мужчинам: "В Украине отголоски матриархата (трипольское и кельтское влияния) наиболее ощутимы на западе. Гуцульские парни на праздниках наряжаются в пеструю расшитую одежду, шляпы украшают цветочками, надевают кружевные панталончики и красуются перед девушками".



Цивилизация Триполья-Кукутени была урбанистической, население ее городов часто оценивается в один миллион человек, что, возможно, есть преувеличение. Но вот один, весьма странный момент - свои замечательные поселения трипольцы сжигали – регулярно и преднамеренно. Собственно говоря, такая практика была распространена на территориях Юго-Восточной и Восточной Европы между 6500 г. до н. э. и 2000 г. до н. э. Однако, Трипольско-Кукутенская культура является самым ярким ее образчиком. Поселения Триполья жили 60-80 лет, а потом они подвергались сожжению. При этом, в сожженных поселениях находят остатки тел людей и животных. Есть мнение - они были уже мертвы, но не следует сбрасывать со счетов, что их приносили в огненную жертву живьем. Тут следует учитывать указанную выше склонность "мирных" жриц-правительниц к совершению человеческих жертвоприношений.



Здесь налицо некий деструктивный культ. Можно предположить, что он был направлен на то, чтобы регулярно воспроизводить изначальный небытийный хаос. В его разрушительном огне уничтожался старый мир и воспроизводился новый. То есть, имела место некая магическая операция хаоситского типа. (Ее, кстати, можно сопоставить с периодическим принесением в жертву монарха, которое практиковалось в рамках древней ведьмовской религии.) И она была определена культом Великой Богини – хаотической, темной перво-Материи, к которой все "должно" возвращаться. А темные, небытийные энергии рассматривались как дарующие всемогущество, основанное на разрушение.



В прошлом веке похожее отношение к реальности демонстрировал известный хаосит и сатанист Алистер Кроули, именовавший себя "мэтр Терион". Согласно ему, история человечества состоит из разных "эонов", длящихся 2000 лет. Для каждого из них присущи совершенно особые законы Между ними существуют некие переходные периоды жесточайшего хаоса, которые он называл "равноденственными бурями". И во время них торжествуют силы хаоса. По "мэтру", получается, что тогда и уместна "магия хаоса". (Кроули считал, что грядет "эон Гора".) Вот и в периодических самосожжениях Триполья виден похожий, хаоситский, разрушительный циклизм.



Понять происходившее также позволяет сравнение с французскими легендами, которые рассказывают о фее Мелюзине (персонаже кельтского происхождения). Это - женщина-змея, которая получила змеиность в наказание за то, что заточила своего отца, короля Элинаса в скале. Она была причиной того, что толпами рабочих возводились некие таинственные строения, которые исчезали почти сразу же – после завершения работы. Параллели, как говорится в таких случаях, очевидны.



К слову сказать, феи - существа весьма специфические, их изображали то как светоносных женщин, то как нечто троллевидное: "…Эта фея была крошечная женщина с остреньким личиком, блестящими глазками и смуглой кожей орехового цвета. Жила она в зеленом, поросшем травой холмике, что возвышался неподалеку от дома пастуха" ("Фея и котел", шотландская сказка). Скорее, последнее и было истинным обликом, просто сами "троллихи" маскировались под светоносных существ (вспоминается христианское представление о демонах, которые любят прельщать, являясь в свете).



Здесь нельзя пройти мимо одного обстоятельства. Трипольская культура всячески возвеличивалась властями и наукой "самостийной" Украины. Министерство образования Украины всячески рекомендовало материалы о происхождении украинцев трипольцев. В Киевской области функционирует Музей трипольской культуры. Трипольской теме посвящались многочисленные и масштабные "научные конференции".



А "самостийники" отличаются весьма изощренной деструктивностью, одним из проявлений которой является "психичность". По сути, они ведь сами разрушают свою страну, надеясь создать из не "це Европу". В данном плане особенно показательно – как "свидомые" разрушили и разворовали мощнейшую УССР – вместо того, чтобы использовать ее как локомотив создания украинской государственности. И, в данном плане, они вполне наследуют саморазрушительным трипольским хаоситам.



Причем, украинская деструктивность имеет оккультный, ведьмовской характер. Чего стоят одни только ведьмовские (и, вообще, колдовские) ритуалы, направленные против российской армии. Можно вспомнить и чудовищный ролик, снятый еще в 2022 году, на котором женщина в вышиванке, совершенно демонического, ведьмовского облика, перерезает серпом горло морскому пехотинцу. По украински (и почему-то с английскими субтитрами) звучит текст о "некоей кровавой жатве", которую собирает "древний украинский бог".



Вспоминается и Юлия Тимошенко – женщина с "лунной" косой, которая, как сообщали, во время еще первого майдана призывала вешать сторонников Виктора Януковича на их синих шарфах.



И тут уже вспоминается греческая богиня лунного света и колдовства Геката. Опять же, кстати, в низовьях Днепра находилась страна Гилея, а там - роща Гекаты. А в древней Греции обретение колдовских способностей колдовских способностей через повешение связывалось с Гекатой. (Колдовство, вообще считали женским занятием.)



Весьма показательно, что одно время консультантом Тимошенко был Алексей Ковжун, о котором утверждали, что он увлекается Алистером Кроули, телемизмом и магией хаоса. (Дочь Тимошенко была замужем за английским музыкантом рок–музыкантом Шоном Карром, основателем англо-украинской группы с характерным названием "Крикуны долины смерти".)



Матриархальная и хаоситская цивилизация Триполья погибла, и ее гибель до сих пор является вопросом дискуссий. Есть мнение, что ее сокрушили носители индоевропейской Ямной культуры, возникшей в середине 4 тыс. до н. э., хотя это и оспаривается.



Ямную версию все-таки не стоит сбрасывать со счетов, но стоит сказать несколько слов о ямцах. Ямной культуры древнейшей культурно-исторической общности, входившей в восточную языковую индоевропейскую зону Сатем, название которой произошло от числительного "сто". (Авест. satеm, ср. с русским "сто". В то же время предки германцев, романцев, греков и кельтов составляли зону Кентум – от лат. kentum). В нее входили предки славян, иранцев и индийцев, которые тогда (до миграции большинства индоариев) составляли единый праэтнос, который можно назвать протоскифским.



Ямцы были скифами до Геродотовой Скифии. Можно, со всем основанием, утверждать, что сама Великая Скифия возникла до знаменитой Скифии, описанной "отцом истории" Геродотом (5 в. до н. э.). Римский автор Помпей Трог (1 в. н. э.) утверждал: "Скифское племя всегда считалось самым древним, хотя между скифами и египтянами долго был спор о древности происхождения... Скифы одержали верх над египтянами и всегда казались народом более древнего происхождения".



Конечно, речь идет не о скифах Геродотовых времен, но об их древнейших предшественниках. Указанный автор писал о том, что скифы владычествовали над всей Азией трижды. Первый период длился полторы тысячи лет и "конец уплате положил ассирийский царь Нин". Историк Павел Оросий (5 в.) фактически подтверждает эти данные, рассказывая о событиях в Северном Причерноморье: "За 1300 лет до основания Рима царь ассирийский Нин..., поднявшись с юга от Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил Эвксинский Понт". При сопоставлении дат получим 36-21вв. - время древнейшей Ямной культуры. Она занимала земли от южного Приуралья до Днестра, и от Предкавказья до среднего Поволжья. Назвали ее так потому, что ямцы хоронили своих умерших в ямах - под курганами. Ямцы были, в первую очередь, скотоводами, занимаясь при этом еще и земледелием, и ремесленной деятельностью. Исследования свидетельствуют о развитой кремнеобработке и об обработке кости. В работе с камнем использовалась техника шлифовки и сверления. Погребения они перекрывали обработанными каменными плитами. У ямцев было развито ткачество, плетение и гончарство.



Ямцы дали начало мощным протоскифским культурам – Катакомбной и Срубной. На землях протоскифов, собственно говоря, и была основано Скифское царство, которое при царе Атее (V-IV в. до н. э.) занимало пространство от Дона до Дуная. Позже здесь возникает Древняя Русь, причем самих славенороссов устойчиво отождествляют именно со скифами (или тавроскифами).



Наследники Гитлера и поклонники Смерти



Свидомитство двигает Украину смертным курсом, который похож на курс именно гитлеровского Рейха. Иногда можно встретить иронию – дескать, "бандерлогов", при всем их паскудстве, сравнивать с нацистами как-то несерьезно. Дескать, Третий Рейх – мощное государство с огромными ресурсами и глобальными амбициями, которые были близки к реализации? А тут? На самом же деле, судить надо не о том, чем был гитлеровский рейх, а чем он стал. А стал он кучей развалин (в прямом и переносном смысле). Гитлер воевал на два фронта, совершая грандиозное, двойное геополитическое самоубийство. На самом деле, самоубийством было уже нападение на Россию. А уж на два фронта... И, по завершении геополитического самоубийства Гитлер вполне символично, покончил и с собой.



Гитлером двигала воля к Смерти, желание перешагнуть некий онтологический порог и оказаться в "мире теней", в навьем царстве мертвых. (Речь идет об информационных дубликатах, находящихся в регионе Души, см. "Мир Людей и Мир Теней". – Глава 2. "Навьи наших бьют") И он это оккультное желание спроецировал на всю Германию, которая, кстати, была ментально готова к встрече со Смертью и мертвыми. "Зарубежные исследователи... Майкл Гайер и Моника Блэк, характеризуют время Веймарской республики как культуру, проникнутую надеждой, что погибшие на войне на самом деле не умерли, а продолжают жить, – сообщает Дмитрий Хлопов. - К началу 1930-х гг. немецкие фольклористы установили диапазон в примерно 10–29 % жителей Берлина и окрестностей, которые еще верили в возможность возвращения мертвых. Немецкий историк Йоахим Радкау, занимаясь проблемой оценки психологического состояния немцев, отмечает повсеместное распространение нервных расстройств в 1920-е гг. среди всех классов населения...



Все эти явления времени позволили М. Блэк согласиться с утверждением о том, что постоянное обращение к умершим привело к "фиксации", что нарушило "нормальное действие скорби". Установка на неразделимость себя с умершими, привела немцев к "частичному дефициту" реального, при котором они ожидали возвращения родных/близких мертвецов в любой момент". ("Национал-социалистический культ смерти в культурном ландшафте Третьего рейха перед Второй мировой войной". - "Метаморфозы истории". Научный альманах. Псков, Псковский государственный университет 2020.)



С приходом Гитлера к власти началось некое "нашествие мертвецов": "В силу того, что культ смерти нацистов проистекал из поражения в мировой войне и преклонении перед ее жертвами, памятники строились в честь таких событий как битва при Лангемарке в 1914 г. (Наумбург, битва при Скагерраке 1916 г. (военно-морской мемориал в Лабе), в честь павших на войне сыновей (Шпроттан, Бабельсберг), а также многочисленным фрайкоровским отрядам не позволившим Германии раздробиться после войны. Вторую, самую многочисленную группу составляют памятные сооружения в честь пантеона "мучеников", принадлежащих к национал-социалистической партии. В первую очередь это Альберт Лео Шлагетер, первый погибший за дело партии, чья казнь торжественно отмечалась в стране каждый год (ему были установлены Национальный памятник на пустоши Гольцхайм в Дюссельдорфе и монумент на берлинском кладбище Фридрихсфельде) мучеников погибших во время Пивного путча 9 ноября 1923 г. в Мюнхене.



Для них было построено два "Храма чести" в дорическом стиле на Кенигсплац, рядом с местом расстрела путчистов. Каждый год там происходили траурные мероприятия, так называемая "вахта памяти", считалось, что они и во время нацистского режима живы и незримо стоят на страже Германии.



С топографическим изменением культурного ландшафта рейха связано имя штурмовика Хорста Весселя. Будучи самым популярным мертвым штурмовиком в стране его имя получали школы, больницы, скверы, площади, проектировались монументы и архитектурные ансамбли в его честь, все это при обилии его бюстов и кенотафов по всей стране. Любого школьника можно было спросить, что за город называется Horst-Wessel-Stadt и сразу получить ответ - "Берлин". Немного менее распространены были сооружения и памятники в честь штурмовика Ханса Майковски, члена гитлерюгенда Герберта Норкуса и одного из основателей Немецкой рабочей партии Дитриха Экарта. В честь остальных, принадлежащих партии политических бойцов, устанавливали небольшие аккуратные, обращающие на себя внимание, памятники и настенные памятные таблички (Ханс Шемм, Гарри Андерсен, Аксель Хольст и пр.), исключением является усыпальница, построенная в древнескандинавском языческом стиле для гитлерюнге Ханса Маллона на острове Рюген.



Естественно, общим признаком их гибели была героическая смерть от рук коммунистов.



Особняком во всем мемориальном строительстве нацистов стоял мемориал в Таннеберге, построенный еще в 1924 г. и ставший усыпальницей для фельдмаршала Гинденбурга.



Он назывался местом паломничества в Восточной Пруссии и получил символическое значение пограничного рубежа, защищающего немецкий народ от угрозы с Востока". (Ук. соч.)



Сегодня мы наблюдаем гигантские кладбища погибших украинских военнослужащих – с могилами, украшенными жовто-блакитными прапорами. (Под Киевом готовится создание нового кладбища в 250 га.) Тем самым ясно дается понять – куда движется самостийная Украина. И очевидна связь мертвяще-экстатического свидомитства с таким же мертвяще экстатическим германским нацизмом – очевидна.



Жители "самостийной" Виртуалии



Важнейшим аспектом "психическо-остаточного" свидомитства является виртуальность сознания. У нас (и не только у нас) поражаются совершенно неадекватному восприятию свидомыми окружающей их реальности и происходящих там процессов. Чего стоят хотя бы постоянные "перемоги" (победы), которые якобы происходят на полях сражений, где бандеровцы давно уже терпят поражения, покидая населенные пункты.



Вот один яркий пример – на Украине музгруппа продает (сейчас уже перепродает) билеты на якобы скорый концерт в Ялте. И билеты покупают, истово веря в то, что так и будет. И так далее, и тому подобное.



Свидомые живут в виртуальном мире, который символически выражает как раз реалии психоэмоционального региона Души. В монографическом исследовании Т. А. Кирик читаем: "Во II веке до н.э. в классической работе Патанджали глаголом vrtti обозначил мгновенную беспрепятственную актуализацию психического акта в психике йогина. При этом происходит актуализация неких ментальных конструкций, образов, которые человек считает реальностью и с которыми взаимодействует, например: "Йога есть удержание материи мысли /читта/ от обличения в различные образы /вритти/"; "память есть следствие не исчезновения /вритти/ воспринятых предметов /впечатления от которых вновь возникают в сознании/". Также к разряду подобных явлений относятся сновидения: "Сон есть вритти, обнимающее чувство пустоты".



В старославянском языке родственное слово - глагол верьти, означавший "кипение, бурление" (например, бурление родника). То есть корень vrt, как отмечает Н.А.Носов, обозначает событие, творимое, порождаемое в данный момент чьей-то активностью.



Как правило, исследователи феномена виртуальной реальности (А.С.Горинский, Н.А.Носов, М.Ю.Опенков, С.И.Орехов, М.Хайм и др.) этимологию термина "виртуальный" возводят к римскому стоицизму и схоластической философии. ("Виртуальная реальность и ее реальное наполнение". - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2007)



Душевное, психическое "яростно-желательное" начало, при своем раскочегаривании, заставляет выдавать желаемое – за действительное, со всеми вытекающими последствиями. Человек живет в некоем выдуманном мире – индивидуальном и коллективном (как в случае со свидомитами). Но надо иметь ввиду, что этот мир существует не только в свидомом сознании. Это вполне реальный, но посюсторонний мир, который характеризуется сплошной изменчивостью. Именно там и находится инферно, ведь падшие ангелы были нематериальными сущностями и выпасти из райско-ангелического мира Духа они могли только в душевную, "психическую" Навь.



Маги Глобалии пытаются всячески стереть границу между нашим миром и миром Изменчивости. Отсюда и упор на Рынке, с его тотальным обменом, крайне часто сопровождающимся обманом и изменой. Отсюда и навязывание всех и всяческих изменений, среди которых, в частности – изменение половой идентичности.



Отсюда и стремление перенести людей в Виртуалию. В последнее время радикальные глобалисты усиленно навязывают ограничение материального (в первую очередь – пищевого) потребления.



"Глобальный ресторан закрывается"



"Чем дышат адепты Глобалии"



Украина здесь находится "впереди планеты всей" – и даже без всяких навороченных электронно-цифровых технологий. Ею движет бурлящие, кипящие психические остатки, захватывающие славянскую энергетику и направляющие ее в навье и, в конечном счете, инфернальное русло.



Какие-то доводы здравого смысла тут бесполезно, свидомые держатся за совершенно выдуманную реальность, которой является их "соборная держава". Это фантом, морок, который завладел умами и телами огромного количества людей, населяющих пространства с угасшей государственно-политической традицией. Длительное время он дремал, в основном сонно обитая в сельской малороссийской глуши. Но вихрь революции пробудил его ото сна, а поддержка западных держав доделали дело. Государство-морок создавали на манер чудовища, созданного Франкенштейном – к нему прирезали русские индустриальные территории, которые не имели никакого отношения к малороссиянству. И здесь большевиками, которые и осуществляли нарезку, двигал тоже морок – идеократический призрак мировой пролетарской революции. Они рассуждали так – дескать, необходимо разбавить малороссийскую сельскую массу "сознательным" великорусским пролетариатом. В результате пробудилось совсем иное сознание – свидомитство. По "иронии судьбы" оно оказалось антикоммунистическим.



Фактор Зеленского



Важно коснуться и фактора Зеленского. Из Украины долго делали лабораторную площадку Транснационала – по ликвидации любой национальной государственности – во имя утверждения открытой тирании ТНК ("Всемирного совета глобальных корпораций" по Э. Тоффлеру.)



На Украине, под националистическими лозунгами, установилось прямое внешнее управления, которое не столько проамериканское или проевропейское (хотя, конечно, не без этого). Оно, очень во многом, именно транснациональное. И при Зеленском данный процесс резко убыстрился, по сути, завершившись.



Важный "момент". Сельское хозяйство (пожалуй, главное богатство именно постсоветской, сильно деиндустриализированной Украины) практически полностью скуплено транснациональным капиталом.



"Во-первых, иностранцам не возбраняется заключать договоры долгосрочной аренды земли, и они этим правом активно пользуются, - пишет Валентин Катасонов. - Во-вторых, на Украине учреждаются фирмы, зарегистрированные как украинские юридические лица, но контролируемые иностранным капиталом. Зачастую они даже не скрывают того, что являются "дочками" крупных транснациональных корпораций. И вот такие якобы "украинские" фирмы, имеющие западных "родителей", жадно скупают украинские черноземы. Чаще всего "родители" имеют американское и западноевропейское "гражданство"…



И это не предположение. В конце мая 2022 года в издании Australian National Review (ANR) появилась резонансная публикация под названием "Три большие американские мультинациональные компании приобрели 17 миллионов гектаров украинской сельскохозяйственной земли" (Three Large American Multinationals Bought 17 Million Hectares of Ukrainian Agricultural Land). Австралийское издание сообщило, что три крупные транснациональные корпорации, имеющие штаб-квартиры в США, купили 17 из 62 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель – почти треть всех пригодных для пахоты украинских сельскохозяйственных угодий. Для сравнения: во всей Италии имеется 16,7 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий.



Иными словами, три американские компании купили на Украине больше полезной сельскохозяйственной земли, чем есть во всей Италии.



Речь идет о компаниях Cargill, Dupont и Monsanto. Все они являются крупнейшими игроками на рынках зерна, семян и агрохимии и уже в конце прошлого века открыли свои представительства в Киеве. Все это время они вели подготовку к скупке земли и проводили лоббистскую деятельность в Верховной раде по вопросам земельной реформы. Годовой оборот одной Cargill (134 миллиарда долларов) сравним со всем ВВП Украины в докризисном 2019 году (137 миллиардов долларов)". ("Названы настоящие владельцы Украины: оглашен весь список")



Далее приводятся и другие, многочисленные факты скупки Украины крупными иностранными корпорациями.



Сама фигура Зеленского направлена на дискредитацию государственности как таковой.



Показательно, что во главе страны поставили комика, не имеющего никакого опыта управления государством. И тут уже символическое глумление над государственностью. Нет, это вовсе не означает, что комик (шире – актер) по профессии не может управлять государством. Можно привести в пример хотя бы Рейгана. Но только Рейган имел многолетний опыт руководящей работы в профсоюзе актеров. Тут же все свалилось как "ком на голову". И опять символическое использование Пародии. В основу контр-традиции лежит именно переворачивание, пародия. Душевное ставится во главу угла, подменяя Духовное, пародируя его. И "свидомый казус" – часть грандиозной контринициатической цепи, Великой Пародии, которой патронирует тот, кого называют "обезьяной Господа Бога". Источник - zavtra.ru

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