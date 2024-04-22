Могут ли рубль и юань заменить доллар в Центральной Азии? - А.Поливач

11:16 23.04.2024 Доллар на данный момент остается доминирующей валютой в мировой экономике. Однако в последние годы некоторые страны, включая Россию и Китай, все чаще заявляют о намерении более активно использовать национальные валюты в трансакциях. Даже наблюдался незначительный рост использования альтернативных доллару валют в международных трансакциях. Начало СВО и масштабные антироссийские санкции ускорили этот процесс. О перспективах замещения доллара рублем и юанем читайте в статье Александра Поливача. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Позиции рубля и юаня в международных трансакциях



Россия и Китай еще задолго до 2022 года объявляли о намерении интернационализировать свои валюты. С 2022 года появились новые стимулы для движения в этом направлении. Полномасштабные антироссийские санкции не позволяют России полноценно торговать в долларах и евро.



С 2022 года Банк России публикует менее детализированную статистику по валютным трансакциям, что затрудняет полноценное изучение. Согласно данным 2021 года, доля рубля в совокупных поступлениях за весь экспорт из России составила 14,3 %, а для экспорта в страны СНГ достигла 64 %. В платежах за импорт доля рубля достигла 27,9 %, а за импорт из стран СНГ - 64,5%.



С 2022 года регулятор дает статистику по континентам, а не по отдельным регионам. Однако, даже имеющиеся данные впечатляют.



Доля рубля в экспорте в декабре 2022 года достигла 37,2 %, а в июне 2023 года - 40,2 %. Доля рубля в экспорте из России в Азию летом 2023 года достигла 37 %. Из этого следует предположить, что рубль также стали чаще использовать в торговле в том числе со странами Центральной Азии.



Статистика по юаню еще менее детализированная. Самое важное, что известно по юаню: его доля в расчетах по экспорту и импорту Китая увеличилась с 0,5 % в 2010 году до 48,3 % летом 2023 года. Кроме того, Россия в последнее время наращивает долю юаня в своих расчетах. С января 2022 года по июнь 2023 года доля юаня в обслуживании экспорта из России выросла с 0,9 до 27,3 %, а импорта - с 4,8 до 36,5 %.



Рубль и юань в Казахстане



За последние полтора года доля доллара в экономике Казахстана сократилась, хотя и незначительно. Например, подавляющая часть государственного и корпоративного долга в республике номинирована в долларах. Однако доля доллара в госдолге республики постепенно сокращается - с 78,2 % в начале 2022 года до 73,1 % в апреле 2023 года, доля рубля во внешнем долге республики к апрелю 2023 года составляла 2,9 %.



На биржевых и внебиржевых торгах в Казахстане доллар доминирует. К марту 2022 года на рубль и юань приходились всего лишь 1,4 % и 0,43 % соответственно. В первой половине 2023 года доля рубля в торгах на бирже колебалась в районе 7,2–11,1 %, а доля юаня - 0,4–3,4 %.



Согласно статистике обменных пунктов, от 65 до 75 % оборота валюты составляют доллары. До марта 2022 года на втором месте находился рубль 20–25 %), который превосходил евро по объемам оборота в обменных пунктах. Однако ситуация резко изменилась, и доля рубля с апреля прошлого года сократилась в десять раз.



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Рубль и юань в Киргизии



Доля доллара в валютных резервах Киргизии сокращается с 2020 года. Если к концу 2020 года она составляла 69,3 %, к концу 2022 года снизилась до 67,7 %. При этом также сократилась доля рубля за этот же период с 1,4 до 0,8 %, несмотря на рост в 2021 году до 2 %. Доля юаня в резервах к концу 2022 года составляла 8,9 %.



Несмотря на внушительный долг перед Китаем (на долю китайского "Эксимбанка" приходится 39,5 % госдолга), доля юаня в нем составляет всего лишь 0,5 %. Структура выплат по внешнему долгу состоит из долларов (68,8 %), специальных прав заимствования (23,4 %), евро (3,7 %), иены (3,3 %).



Это связано с особенностями механизмов кредитования со стороны Китая. "Эксимбанк" выдает кредиты в юанях, однако средства сразу же идут в бюджет китайских компаний, которые участвуют в проектах в Киргизии. Но выплаты по долгу при этом совершаются в основном в долларах.



Рубль играл доминирующую роль в торговле между Киргизией и Россией до 2022 года. Официальная статистика за 2022–2023 гг. отсутствует. Но, согласно заявлению министра экономического развития России, доля рубля в торговле с постсоветскими странами в 2023 году достигла 80 %. Это позволяет констатировать, что большая часть расчетов в российско-киргизской торговле все еще приходится на рубль.



Рубль и юань в Таджикистане



Таджикистан является одним из ярких примеров, где наблюдается тренд дедолларизации. Ранее доллар занимал главенствующую роль в системе кредитования страны. Но в 2019 году впервые на долю сомони пришлось больше половины кредитов. К 2022 году доля сомони в кредитах достигла 72,4 %, но в дальнейшем начала снижаться и в 2023 году составила 52,7 %.



Из 3,1 млрд долл. госдолга Таджикистана 1 млрд приходится на долю китайского "Эксимбанка". Точных данных о валютной структуре госдолга нет. Также Китай регулярно предоставляет Таджикистану безвозмездную помощь. В 2023 году Государственный банк развития Китая (ГБРК) предоставил безвозмездную помощь в размере 40 млн юаней (57 млн долл.). Однако, как и в случае с Киргизией, эти средства сразу получают китайские компании, которые участвуют в проектах в Таджикистане или предоставляют другие услуги. То есть в китайской статистике это будет отражено как использование юаня во внешней торговле, а в статистике Таджикистана - нет.



В марте 2022 года правительство республики приняло антикризисный план и поручило китайским и российским поставщикам переходить на расчеты в рублях и юанях. Так как официальной статистики по доле валют в торговле нет, можно лишь предположить, что после этого решения рубль существенно увеличил свою долю в двухсторонней торговле.



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Рубль и юань в Узбекистане



Узбекистан также активно пользуется кредитными услугами Китая. Только в 2023 году между Узнацбанком и ГБРК было заключено кредитное соглашение на сумму 1,18 млрд юаней (161,6 млн долл.). Средства преимущественно будут направлены на строительство транспортной инфраструктуры. Механизм выплат по этому кредиту неизвестен. Вероятнее всего, он будет похож на механизм выплат в Киргизии и Таджикистане.



На биржевых и внебиржевых торгах доля рубля увеличилась незначительно. На рубль в 2022 году пришлось 1,29 % торгов на бирже. К октябрю 2023 года его доля достигла 1,75 %.



Что касается банковской системы, узбекистанские финансовые организации преимущественно выдают кредиты в местной валюте или долларах. Автору не удалось найти предложения по кредитам, выдаваемым в рублях или юанях. Кроме того, не каждый банк в республике занимается куплей и продажей рублей. С юанем в этом плане дела обстоят еще сложнее.



Доли рубля и юаня в экономиках стран ЦА постепенно увеличиваются. Особенно это заметно в двухсторонней торговле с Россией. Непосредственно в торговле валютами внутри стран рост долей рубля и юаня является незначительным. При этом доллар в странах ЦА продолжает доминировать, и его доля снизилась незначительно. Также повышенная закредитованность стран ЦА перед Китаем не приводит к резкому увеличению доли юаня в регионе, так как выдаваемые средства остаются в Китае. Ограничителями распространения рубля и юаня остаются нестабильный курс рубля и ограничения на операции с капиталом в Китае.



Полную версию статьи "Перспективы замещения доллара рублем и юанем в странах Центральной Азии" читайте в журнале "Россия и новые государства Евразии".

https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2023_04/19-Polivach.pdf Источник - ia-centr.ru

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