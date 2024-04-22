 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.04.2024
12:46  Ядерное топливо хотят хранить в Павлодарской области. Народ - против
12:34  Тайвань вновь трясет - магнитуда 6,1
12:31  Школы и колледжи РФ обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября
11:56  Праздничный месяц с тревожными нотами: последствия усиления террористического фактора для Таджикистана, - А.Хакимов
11:18  Акция "Моя история о войне" - кыргызстанская вахта памяти
11:16  Могут ли рубль и юань заменить доллар в Центральной Азии? - А.Поливач
08:44  Действующего министра Каныбека Иманалиева избрали председателем Союза писателей Кыргызстана

07:57  "Кейсы абсолютно абсурдные" - правозащитники о делах против журналистов в Казахстане
06:41  Украина: сто лет одиночества, - Ростислав Ищенко
06:37  "Самостийная" Украина и "психические остатки", - Александр Елисеев
06:22  Немецкий президент Шольц назвал донер-кебаб национальным блюдом Германии
06:12  Китайские ученые заявили о разработке системы отслеживания стелс-истребителей
05:24  Противоречивый и запутанный характер политики США в отношении КНР будет усиливаться , - В.Пироженко
05:16  Фейк? Экс-главком ВСУ Залужный посажен под домашний арест
05:11  Киргизия уверена, что нашла выход из энергетического кризиса, - В.Панфилова
01:37  Кражей российских активов США подорвут мировой финансовой порядок, - Global Times
00:41  На западе Казахстана задержали похитителей противопаводковых укреплений
00:35  На Украине уничтожен американский заукраинский фрик "Nasty"
00:30  Более 10 российских регионов ввели запреты на работу мигрантов
00:16  Москва заманивает товарища Си в Казань
00:13  The Telegraph: Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы убьют Украину
00:06  Освобождена Новомихайловка. РосАрмия заходит в тыл Угледарскому укрепу укров
Понедельник, 22.04.2024
21:10  Токаев обещает окончательно запретить охоту на сайгаков
21:09  Кыргызстанский борец Роман Ким лишился лицензии на Олимпиаду в Париже из-за пощечины сопернику (видео)
20:59  Зачем Шымкенту АЭС? "РосАтому" хочется поглубже закопать деньги рос-бюджета
19:36  Песков переводит Путина: он "не предлагал мирную инициативу по Украине"
17:23  Депутата КырПарламента Коргонбай уулу заставили сдать мандат. За склоку с полусумасшедшим главой Кырминздрава
16:38  ГКНБ задержал главу стройкомпании KG Групп Имамидина Ташова. За попытку свержения действующей кыр-власти
14:35  В Казахстане приступили к ликвидации "искусственных цепочек в энергоснабжении"
14:27  В Туркменистане хотят сохранить семьи от разводов, законодательно усложнив процедуру
13:37  Мирзиеев ждет в Ташкенте лорда Кэмерона. "Более тесно крепить сотрудничество"
13:35  Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря (история)
10:55  Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский
10:33  Война на Ближнем Востоке получила новый импульс: возобновлены удары по американским оккупантам, - МК
10:20  На выборах в Раю (Мальдивы) побеждают упоротые прокитайские маоисты
08:48  Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47  Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17  Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10  Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе
07:45  Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10  Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48  Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов
06:04  Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
05:58  Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов
05:54  Китай и Европа – осторожное сближение, - Александр Лукин
00:55  Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова
00:50  США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин
00:21  Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич
00:19  В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова
00:18  Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин
00:05  Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Акция "Моя история о войне" - кыргызстанская вахта памяти
11:18 23.04.2024

Акция "Моя история о войне" - наша Вахта Памяти

Светлана Лаптева

Журналисты редакции vb.kg и Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" совместно с Минобороны КР проводят совместную акцию "Моя история о войне".

Задача акции - рассказать свою историю, связанную с Великой Отечественной войной, поделиться своими воспоминаниями или показать какие-то вещи - реликвии, хранящиеся в семье, которые рассказывают о том времени.

Самое главное - вспомнить всех воинов, которые погибли во время ВОВ, в том числе и тех, чью судьбу или место гибели до сих пор не удалось установить. Мы вместе постараемся найти и увековечить их по месту гибели, а если не получится, то внести хотя бы в Книги Памяти.

Мы хотим рассказать о вкладе Киргизской ССР и каждого его жителя в Победу. Поэтому ваши рассказы и воспоминания помогут увековечить подвиг фронтовиков, тружеников тыла и сельских жителей - всех наших родных и близких, дедов и прадедов, дедушек и бабушек, которые в страшные годы сделали все, чтобы страна смогла победить фашизм.

"Моя история о войне " - это наша Вахта Памяти, возможность оставить в памяти удивительные истории и свидетельства о людях того сложного периода.

Вместе с поисковиками "Наша Победа-Биздин Жениш", специалистами Министерства обороны и Архивного агентства мы будем вместе разбираться в сложных и неизвестных историях, совместно делать запросы и изучать документы, чтобы каждый участник войны был увековечен, а их потомки чтобы понимали, как трудно было отвоевать 70 лет мирной жизни для своих детей и внуков.

Для записи вашей истории о войне вам надо записаться заранее по телефону 0555-923-603 (ватсап) и подготовить соответствующие фотографии и документы. Все копии материалов, в том числе и сама история, будут переданы в Архивное агентство Кыргызстана, для того, чтобы сохранить их для истории.

Также хотим сообщить, что будем рады помощи добровольцев любого возраста. Вы можете стать помощником на любом этапе. Мы надеемся на активность ветеранских организаций.

Свои истории можно рассказывать на русском, кыргызском, английском и других языках.

Будем рады всем добровольцам, а также специалистам: переводчикам, SMM-специалистам, креативщикам всех направлений и блогерам всех возрастов. То есть всем тем, кто готов внести свой вклад, в том числе и финансовый.

Контакты для записи желающих рассказать свои истории: телефон 0-555-923-603 (ватсап). Электронная почта: ptahasvet@mail.ru.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713860280


Новости Казахстана
- Ряд международных соглашений рассмотрят сенаторы на заседании Палаты
- Мажилис одобрил законопроект по борьбе с лудоманией в первом чтении
- О правящей элите и бюрократии
- Снижение цен на социально значимые продукты отмечается вторую неделю подряд в РК
- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по противопаводковым мерам в ЗКО
- О традициях
- Кадровые перестановки
- Два техрегламента ЕАЭС усовершенствованы по инициативе Казахстана
- Казахстан принял участие в 80-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
- Непродуктивные посредники исключаются из цепочки электроснабжения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  