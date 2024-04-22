 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Школы и колледжи РФ обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября
12:31 23.04.2024

Новая федеральная образовательная программа по управлению беспилотниками должна быть полностью запущена школах и колледжах с 1 сентября 2024 года, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов после заседания правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Его слова приводит сайт правительства.

"Полная готовность программы должна быть обеспечена с 1 сентября, когда учащиеся начнут следующий учебный год. Для этого уже с июля необходимо запустить программу", - сказал первый вице-премьер.

1 июля в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС" в 523 школах откроются специализированные кружки, а в 30 колледжах - центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками.

Учебные заведения, участвующие в проекте, обещают оснастить учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения. В проекте участвуют 30 регионов. Всего по этой программе будет закуплено более 17 тысяч учебных беспилотников. Закупки должны быть объявлены до 1 мая.

Белоусов поручил Минпросвещения дополнительно проработать с Росавиацией вопрос аттестации подготовленных образовательных программ и педагогов

Источник - INTERFAX.RU
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