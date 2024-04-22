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Ядерное топливо хотят хранить в Павлодарской области. Народ - против
12:46 23.04.2024

Национальный ядерный центр Казахстана намерен построить хранилище для отработанного ядерного топлива в Павлодарской области. Об этом стало известно на публичных слушаниях по строительству объекта, который разместится в 80 километрах от села Акжар Майского района. Строительство хранилища обсудили с местными жителями и павлодарскими общественниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Речь идет о хранении отработанного реакторного топлива исследовательского комплекса "Байкал-1", который располагается на территории Майского района. Именно на его площадке хотят построить хранилище шахтного типа площадью 72 квадратных метра.

"Мы провели конверсию реактора, извлекли из него высокообогащенное топливо и загрузили свежее с низким обогащением. Изъятое топливо, на котором реактор работал, представляет собой стержни из циркония, а внутри - нити урана. Мы упаковали его в пеналы из нержавеющей стали, поместили по три пенала в специальные чехлы. У нас еще было отработанное топливо с советских времен, мы его также упаковали. Посмотрев мировой опыт, решили, что наиболее удобный и безопасный способ - шахтное хранение, то есть небольшая шахта глубиной три метра, внутри которой вставляется стакан из нержавеющей стали, туда помещаются чехлы с пеналами, все это заливается бетоном, что обеспечивает безопасность и герметичность хранения", - пояснил на слушаниях главный инженер Национального ядерного центра Александр Коровиков.

Он рассказал, что сейчас отработанное ядерное топливо находится в хранилище реактора, не предусмотренном для долгосрочного хранения.

"Мы планировали вывезти отработанное ядерное топливо на хранение в Россию в рамках международной программы еще в прошлом году. Но в связи с последними событиями в соседнем государстве этот способ стал невозможен. И мы начали искать альтернативные пути для размещения нашего реакторного топлива", - отметил Коровиков.

По расчетам специалистов, отработанное реакторное топливо будет находиться в хранилище от 5 до 50 лет.

"Параллельно наши ученые разрабатывают технологию, что делать с этим топливом дальше. Мы планируем в течение 5-10 лет преобразовать это топливо в радиоактивные отходы", - пояснил представитель Национального ядерного центра.

Однако павлодарские общественники с таким подходом не согласились.

"Необходимо уже сейчас рассматривать это топливо как радиоактивные отходы. Не указано, к какому классу будет относиться этот объект, масштабы и мощности источника и что будет с этим хранилищем через 50 лет. В Павлодарской области уже есть одно историческое загрязнение ртутью, с которым сейчас тоже не знают, что делать. Экологический кодекс гласит, что при хранении и захоронении радиоактивных отходов должны предусматриваться мероприятия по дальнейшей рекультивации нарушенных земель. У вас этого в отчете нет", - высказала замечания руководитель общественного объединения "Эком" Светлана Могилюк.

Общественница отметила, что специалисты рассматривали альтернативный вариант с улучшенной технологией.

"Но при этом выбрали примитивную шахтную технологию, которая дешевле, но достаточно сложна, чтобы извлечь эти контейнеры и в дальнейшем их куда-то транспортировать. Выбираете этот дешевый, совершенно небезопасный в будущем способ. Кроме того, рассмотрите изменение климата, особенно затопление территорий, которое может быть, учитывая недавнюю ситуацию в мире, в том числе и в Казахстане, и что вы будете делать в случае возникновения таких чрезвычайных ситуаций", - добавила она.

Представитель Национального ядерного центра заверил, что объект будет безопасным.

"Даже если произойдет полное затопление хранилища, никакой цепной ядерной реакции не будет, ничего страшного не произойдет. Мы рассмотрели все возможные аварии, которые могут быть на данном объекте, вплоть до падения самолета в данную точку", - заверил Коровиков.

Он также добавил, что территория исследовательского комплекса усиленно охраняется и проникновение на площадку посторонних или скота исключено.

Жителей Акжара больше волновало, не превратится ли хранилище в свалку ядерных отходов. Представители Национального ядерного центра заявили, что объект предназначен только для отработанного реакторного топлива.

Как сообщили в региональном управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, публичные слушания признаны состоявшимися, но с учетом замечаний жителей и общественников их проведут повторно.

Если проект хранилища утвердят, то строительство начнется уже в этом году, а отработанное ядерное топливо загрузят в него летом следующего года.

Источник - Tengrinews.kz
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