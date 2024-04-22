Запрет TikTok в Казахстане: спасет ли это детей от насилия и порнографии

14:43 23.04.2024 Запрет TikTok в Казахстане: спасет ли это наших детей от насилия и порнографии



В Казахстане могут заблокировать TikTok, заявила министр культуры и информации Аида Балаева. Она отметила, что в соцсети распространяется противоправный контент. О том, насколько вредоносно популярное приложение и стоит ли его закрывать, размышляли эксперты, сообщает Zakon.kz.



Идею заблокировать самую популярную молодежную социальную сеть в стране выдвинули депутаты Мажилиса Парламента РК. 22 апреля 2024 года мажилисмен Ерлан Саиров направил премьер-министру депутатский запрос по этому поводу.



Почему TikTok беспокоит депутатов?



По данным Саирова, за последние два года в TikTok зарегистрировались 14,1 млн казахстанцев, в том числе и совсем маленькие дети.



"Социальные сети не только лишают детей золотого детства, когда они должны получать полезные знания, развиваться, быть в движении, но и оказывают негативное влияние на их здоровье и психику. Среди таких сетей приносящей большой моральный вред нашей молодежи является пользующийся особой популярностью среди детей TikTok".

Ерлан Саиров



Депутат считает, что в TikTok очень много видеоматериалов, которые подталкивают детей к негативным привычкам и проступкам. Через соцсеть распространяется реклама различных игр, онлайн-казино, рилсы, наполненные порнографией, призывами к суициду, клеветой и нецензурной бранью.



В связи с этим мажилисмен предлагает:



установить ограничение на весь противоправный контент в TikTok;

блокировать контент, отравляющий сознание детей, ведущий к подражанию различным негативным течениям, формирующим деструктивные представления об обществе;

ввести жесткое ограничение TikTok для несовершеннолетних детей или рассмотреть возможность внедрения специального детского формата соцсети по опыту Китая.



Министр культуры и информации Аида Балаева в этот же день высказалась не просто о возможных ограничениях, но и о полной блокировке TikTok.



"Соцсети открываете, и там разный контент – и огромный перечень. Это и распространение наркотических веществ, порнографических материалов, это буллинг взрослых и детей, экстремистского характера материалы, религиозного характера материалы".

Аида Балаева



В ответ на просьбу журналистов уточнить, о каких соцсетях идет речь, Балаева заявила, что это TikTok.



"В частности, сейчас TikTok идет. Мы изучаем этот вопрос. Нужно, на мой взгляд (блокировать – Прим. ред.), я как министр говорю, что нужно рассматривать, потому что, видите, мы вовлечены в это, дети смотрят".

Аида Балаева



Кто опасней: TikTok, Telegram или "ВКонтакте"?



Понятное дело, что не все жители Казахстана разделяют точку зрения депутата Саирова. Так, юрист Александр Каплан полагает, что и остальные социальные сети могут запросто служить инструментом распространения негативного контента.



"Абсолютно все соцсети и мессенджеры могут служить проводником противоправных материалов. Возьмите хоть Telegram, хоть WhatsApp, хоть "ВКонтакте". И блокировать ту или иную сеть только потому, что там появляется не тот контент, который мы хотим, неправильно. Здесь нужно работать с руководством соцсети, чтобы оно модерировало информацию. Если руководство TikTok этого не делает, нужно блокировать конкретные паблики, а не саму соцсеть".

Александр Каплан



Юрист обратил внимание на еще одну важную деталь. По его мнению, запрет на TikTok может нанести большой экономический вред добропорядочным пользователям. TikTok – огромный информационный ресурс, который охватывает миллионы человек. В нем очень много полезного контента. Ведь в этой соцсети находятся не только деструктивные элементы, не только блогеры, но и предприниматели, продавцы своей продукции, люди с ограниченными возможностями, которые именно в TikTok зарабатывают себе на жизнь.



"Если лояльные пользователи лишатся инструмента своего заработка, они могут запросто подавать в суд, чтобы им возместили убытки за неполученную прибыль".

Александр Каплан



Запрет TikTok подрывает имидж страны?



В соседнем Кыргызстане, где TikTok закрыли буквально на днях, также идут бурные обсуждения этого правительственного шага. Так, кыргызский блогер Ростислав Ященко полагает, что блокировка соцсети изолирует страну от всего мира.



"Запрет TikTok во многом повлияет на имидж и экономику нашей страны. Ведь миллионы людей следят за нашей страной, в том числе и через социальные сети. А TikTok – это одна из самых быстрорастущих сетей. Что касается экономики, то это тоже понятно. Ведь очень много местных товаров продаются через TikTok. Поэтому и ущерб экономике будет существенен".

Ростислав Ященко



Экс-омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова считает, что запрет соцсети был произведен без должного изучения вопроса.



"Наше правительство не дало четкое обоснование. К примеру, во многих странах, в тех же США или в европейских государствах, ТikТoк блокируют, частично вводят запреты из-за угрозы национальной безопасности, выраженной в отсутствии защиты персональных данных. У нас же сослались на закон о защите детей от вредной информации. И это вызывает вопросы, потому что любое ограничение прав граждан должно быть обоснованно и соразмерно тем рискам и угрозам, которые могут поступить".

Атыр Абдрахматова



К тому же Абдрахматова обращает внимание на то, что любой запрет порождает желание его обойти. По ее словам, в Кыргызстане молодежь станет пользоваться VPN и формальный запрет не приведет к фактическому исчезновению этой соцсети.



В каких странах запрещен TikTok?

Индия. В 2020 году TikTok был запрещен на всех устройствах из-за опасений, что приложение может угрожать безопасности и целостности страны.

Афганистан. В 2022 году талибы запретили TikTok в стране, чтобы "предотвратить введение молодого поколения в заблуждение".

Пакистан. TikTok ограничен в 2022 году. Правительство Пакистана утверждает, что приложение содержит неприемлемые и непристойные материалы.

Тайвань. В 2022 году TikTok полностью запрещен. Было проведено расследование его предполагаемой незаконной деятельности на острове.

США. Запрещен на устройствах, предоставленных федеральным правительством, из-за опасений по поводу национальной безопасности, связанных с его китайской материнской компанией ByteDance. 20 апреля 2024 года палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если в течение девяти месяцев ByteDance не продаст платформу. В таком случае TikTok будет заблокирован на территории США, а приложение удалено из App Store и Google Play.

ЕС. В качестве меры безопасности исполнительная власть Европейского союза запретила сотрудникам устанавливать TikTok на свои телефоны.

Канада. Запрещен на правительственных устройствах из-за потенциальных рисков для конфиденциальности и безопасности.

Узбекистан. TikTok заблокирован в 2021 году.

Кыргызстан. TikTok ограничен 18 апреля 2024 года.



Что думает о запрете TikТok искусственный интеллект?



"Надо ли запрещать TikТok в Казахстане?" – задали мы вопрос популярной нейросети Generative Pre-trained Transformer-3.



По мнению ИИ, к вопросу о запрете TikTok в Казахстане нужно подходить внимательно и осмотрительно. Перед тем как принимать решение о запрете социальной сети, необходимо учитывать как позитивные, так и негативные аспекты ее использования.



"С одной стороны, TikTok предоставляет возможность людям выражать себя, создавать контент, делиться своими талантами и идеями. С другой стороны, в сети TikTok могут встречаться контент и вызовы, которые могут быть вредными, особенно для молодежи".

Generative Pre-trained Transformer-3



Прежде чем принимать решение о запрете TikTok, стоит обратить внимание на возможность введения регулярной модерации контента с целью защиты пользователей, особенно несовершеннолетних. Также важно провести исследование о влиянии социальной сети на общество и здоровье пользователей для более обоснованного принятия решения, считает нейросеть.



Пока же вопрос запрета TikTok в Казахстане только решается, чиновникам предстоит еще более детально изучить все нюансы и только после будет известна дальнейшая его судьба – заблокировать или все же оставить доступ к соцсети казахстанцам.



Андрей Валентинов Источник - Zakon.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713872580





Новости Казахстана

- Ряд международных соглашений рассмотрят сенаторы на заседании Палаты

- Мажилис одобрил законопроект по борьбе с лудоманией в первом чтении

- О правящей элите и бюрократии

- Снижение цен на социально значимые продукты отмечается вторую неделю подряд в РК

- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по противопаводковым мерам в ЗКО

- О традициях

- Кадровые перестановки

- Два техрегламента ЕАЭС усовершенствованы по инициативе Казахстана

- Казахстан принял участие в 80-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана

- Непродуктивные посредники исключаются из цепочки электроснабжения

